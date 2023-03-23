Банк Англии повысил ставку одиннадцатый раз подряд

Решение Банка Англии совпало с прогнозом опрошенных Bloomberg экономистов, которые и ожидали, что регулятор повысит базовую процентную ставку по кредитам на 25 б.п. — до 4,25%.

Ужесточать денежно-кредитную политику Банк Англии начал в декабре 2021 года. На двух прошлых заседаниях он повысил ставку на 50 б.п., а предыдущее повышение составило 75 б.п. Следующее заседание пройдет 11 мая 2023 года.

Банк Англии устанавливает денежно-кредитную политику для достижения целевого уровня инфляции в 2%, чтобы поддерживать рост экономики и уровня занятости. В феврале 2023 года годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 10,4% по сравнению с 10,1% в январе. Рекордная в XXI веке инфляция была зафиксирована в Великобритании в октябре 2022 года на уровне 11,1% — это максимум за 41 год.

Ставка ФРС Решение поднять ставку Банка Англии последовало за повышением процентной ставки ФРС США. После двухдневного заседания 21−22 марта американский регулятор поднял ставку по федеральным займам на 25 б.п. — до 4,75−5%, чтобы сдержать инфляцию. Рост индекса потребительских цен (CPI) в США по итогам февраля 2022 года составил 6% в годовом исчислении. ФРС использует денежно-кредитную политику для достижения инфляции цели в 2%. Читайте: ФРС не заметила кризиса в банках: видят ли его предвестники в Украине аналитики и читатели Ставка ЕЦБ