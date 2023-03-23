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23 марта 2023, 16:36 Читати українською

Банк Англии повысил ставку одиннадцатый раз подряд

Банк Англии 23 марта повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,25%. Об этом сообщил регулятор в пресс-релизе. Регулятор повысил ставку в одиннадцатый раз подряд, в результате та достигла максимального уровня с 2008 года, когда она составляла 4,5%.

Банк Англии 23 марта повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,25%.
Фото: depositphotos

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Ожидания экономистов

Решение Банка Англии совпало с прогнозом опрошенных Bloomberg экономистов, которые и ожидали, что регулятор повысит базовую процентную ставку по кредитам на 25 б.п. — до 4,25%.

Ужесточать денежно-кредитную политику Банк Англии начал в декабре 2021 года. На двух прошлых заседаниях он повысил ставку на 50 б.п., а предыдущее повышение составило 75 б.п. Следующее заседание пройдет 11 мая 2023 года.

Банк Англии устанавливает денежно-кредитную политику для достижения целевого уровня инфляции в 2%, чтобы поддерживать рост экономики и уровня занятости. В феврале 2023 года годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 10,4% по сравнению с 10,1% в январе. Рекордная в XXI веке инфляция была зафиксирована в Великобритании в октябре 2022 года на уровне 11,1% — это максимум за 41 год.

Ставка ФРС

Решение поднять ставку Банка Англии последовало за повышением процентной ставки ФРС США. После двухдневного заседания 21−22 марта американский регулятор поднял ставку по федеральным займам на 25 б.п. — до 4,75−5%, чтобы сдержать инфляцию. Рост индекса потребительских цен (CPI) в США по итогам февраля 2022 года составил 6% в годовом исчислении. ФРС использует денежно-кредитную политику для достижения инфляции цели в 2%.

Ставка ЕЦБ

Европейский центральный банк на прошлой неделе повысил ставки на 50 б.п., до 3,5% годовых, несмотря на проблемы вокруг швейцарского банка Credit Suisse. Это шестое повышение ставки подряд.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
23 марта 2023, 16:44
#
Скоро будет как у нас — 25
+
0
Rumatha
Rumatha
23 марта 2023, 16:52
#
Ага, у наших учатся — в сентябре прошлого года запретили обращение старых банкнот
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