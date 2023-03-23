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23 марта 2023, 9:16 Читати українською

Инфляция в Великобритании ускорилась до 10,4%

Инфляция в Великобритании по итогам февраля ускорилась до 10,4% в годовом исчислении с 10,1% месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического управления страны (ONS).

Инфляция в Великобритании по итогам февраля ускорилась до 10,4% в годовом исчислении с 10,1% месяцем ранее.
Фото: glavcom.ua

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Рост годовой инфляции произошел в результате роста потребительских цен в феврале на 1,1% за месяц по сравнению с ростом на 0,8% в январе.

Неожиданный рост

Ускорение роста цен оказалось неожиданным: Банк Англии и экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что индекс потребительских цен в феврале снизится до 9,9% и еще дальше отойдет от 41-летнего максимума в 11,1%, зафиксированного по итогам октября 2022 года.

«Данные по инфляции определенно значительно повышают вероятность того, что мы увидим повышение ставки [Банка Англии]. Это был очень высокий показатель», — заявила Франческо Песоле, валютный стратег ING, агентству.

Главный экономист ONS Грант Фитцнер отметил, комментируя новые данные о росте цен, что инфляция «ускорилась в феврале, в основном из-за роста цен на алкоголь в пабах и ресторанах», после того как были прекращены январские скидки на джин, виски и некоторые сорта пива.

Более высокие цены на алкогольные напитки добавили 0,17 п. п. к годовому уровню инфляции в феврале, в то время как на долю продуктов питания и безалкогольных напитков пришлось 0,15 п. п. Они подорожали за год на 18,2%, что стало самым высоким показателем с 1977 года.

«Цены на продукты питания, особенно на некоторые салаты и овощи, и безалкогольные напитки выросли до самого высокого уровня более чем за 45 лет, поскольку высокие затраты на электроэнергию и плохая погода в некоторых частях Европы привели к дефициту и нормированию», — отметил Фитцнер.

Базовый индекс потребительских цен, который не включает энергию, продукты питания, алкоголь и табак, вырос до 6,2% с 5,8% в январе вместо прогнозируемого снижения до 5,7%. Цены в сфере услуг выросли на 6,6% против 6,0% месяцем ранее.

Напомним

Инфляция в Великобритании в пять раз превышает целевой показатель стабильности цен Банка Англии на уровне 2%. Она также выше, чем во всех других странах G7. При этом в США годовая инфляция в феврале снизилась до 6% с пикового значения в 9,1%, в странах еврозоны она замедлилась до 8,5% с пика в 10,6%.

Министр финансов Великобритании Джереми Хант по этому поводу заявил, что снижение инфляции не является неизбежным и само собой разумеющимся. «Поэтому мы должны придерживаться нашего плана сократить ее вдвое в этом году», — подчеркнул он.

Источник: Минфин
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