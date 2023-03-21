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21 марта 2023, 20:02 Читати українською

Главное за вторник: Кредитование бизнеса, увеличение бюджета на оборону и макрофинансовая помощь от ЕС

27% годовых и выше: как банки будут кредитовать большой и малый бизнес в 2023 году

Банковское кредитование сильно пострадало от войны. Многие финучреждения сокращали/сворачивали свои программы по объективным причинам, в первую очередь, в зонах оккупации и боевых действий. Доля невозвратов с марта по декабрь минувшего года подскочила с 31,5% до 42,9% кредитного портфеля юрлиц. Сильнее всего кредитование сократилось в рознице — на 32,9% (до 134,3 млрд грн). «Минфин» выяснил у банков, как они финансировали бизнес в 2022 году, а главное — что собираются предложить нашим предприятиям в 2023-м.

Минфин разместил на аукционе облигации на 5,6 миллиарда

На аукционе 21 марта Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 5,60 млрд грн, что на 2,88 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 2,72 млрд грн.

Рада приняла решение выделить 518 миллиардов на оборону

Верховная Рада приняла в целом изменения в государственный бюджет (законопроект № 9105). Закон предусматривает увеличение расходов государственного бюджета на 537,2 млрд грн, из которых 96,5% направляются на сектор национальной безопасности и обороны.

Сколько средств нужно Украине. Репарации от россии. Прогноз курса доллара в Украине на 2023 год (видео)

В этом видео Алексей Козырев и Алексей Кущ говорят о финансовой помощи Украине, стоит ли брать кредиты у МВФ или правительства стран напрямую, репарации и каким будет курс доллара в Украине в 2023 году.

С начала года банки заработали 21,5 миллиарда чистой прибыли

21,5 млрд грн чистой прибыли получили платежеспособные банки в январе-феврале 2023 года, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года — 9,9 млрд грн.

Украина получила 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи от ЕС

Во вторник, 21 марта, Украина получила 1,5 млрд евро в рамках масштабной Программы макрофинансовой помощи от ЕС.

Источник: Минфин
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