С начала года банки заработали 21,5 миллиарда чистой прибыли

21,5 млрд грн чистой прибыли получили платежеспособные банки в январе-феврале 2023 года, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года — 9,9 млрд грн. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Доходы банков выросли на 33% по сравнению с результатом января-февраля 2022 года и составили 65,8 млрд грн, расходы — на 12% до 44,3 млрд грн.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что 14,7 млрд грн чистой прибыли получили платежеспособные банки в январе 2023 года, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года — 7,1 млрд грн.