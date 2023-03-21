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21 марта 2023, 11:02 Читати українською

С начала года банки заработали 21,5 миллиарда чистой прибыли

21,5 млрд грн чистой прибыли получили платежеспособные банки в январе-феврале 2023 года, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года — 9,9 млрд грн. Об этом говорится в сообщении регулятора.

21,5 млрд грн чистой прибыли получили платежеспособные банки в январе-феврале 2023 года, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года — 9,9 млрд грн.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Доходы банков выросли на 33% по сравнению с результатом января-февраля 2022 года и составили 65,8 млрд грн, расходы — на 12% до 44,3 млрд грн.

Читайте: Топ-10 самых прибыльных банков за 11 месяцев 2022 года

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что 14,7 млрд грн чистой прибыли получили платежеспособные банки в январе 2023 года, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года — 7,1 млрд грн.

Рейтинг устойчивости банков: впервые за 4 года сменился лидер

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+15
bonv
bonv
21 марта 2023, 11:29
#
Банки жирують — клієнти бідніють.
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0
zig4free
zig4free
21 марта 2023, 11:42
#
Ярослав Голобородько, а какой % прибыли от ОВГЗ?
+
+15
Navegantes
Navegantes
21 марта 2023, 12:53
#
Можу помилитись, але швидше за все левову частку прибутку банки отримали від депозитних сертифікатів НБУ. Це ж «прекрасно» пропонувати клієнту від 2,25 % до 4 % (Райф) на безстроковий вклад, а самому під 23 % розміщувати.
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
21 марта 2023, 12:55
#
Неолигарх назначил свою *** минстратегпрома. Главное расставить своих на нужных должностях. Фартовый картежник.
+
0
karl1929
karl1929
21 марта 2023, 12:58
#
Зачем об этом писать? это позор.банки--это жулики.Лучше пишите,как люди зарабатывают.Нигде в мире никто не хвастается доходами банков.Позор об этом писать
+
0
yarg
yarg
21 марта 2023, 13:01
#
В мире не хвастаются доходами застройщиков и рекламных агентств. А банки — обычный бизнес.
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