Минфин разместил на аукционе облигации на 5,6 миллиарда

На аукционе 21 марта Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 5,60 млрд грн, что на 2,88 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 2,72 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

21 марта Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

39,45 млн грн под 18,50% с погашением 14 февраля 2024 года;

64,53 млн грн под 19,00% с погашением 26 июня 2024 года;

2,35 млрд грн под 19,70% с погашением 6 августа 2025 года.

В иностранной валюте:

$86,01 млн под 4,25% с погашением 14 сентября 2023 года.

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О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.