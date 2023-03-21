Украинская бизнес-элита держала в швейцарском Credit Suisse миллиарды долларов — Forbes

Объем вложений украинцев в проблемном швейцарском банке Credit Suisse оценивается в несколько миллиардов долларов . Об этом сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на украинских wealth-менеджеров и источник в Credit Suisse.

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Директор по инвестициям Capital Times Артем Щербина отметил, что Credit Suisse был популярен среди состоятельных людей в Украине.

В утечке Suisse Secrets, на которой базируются материалы расследования Проекта расследования коррупции и организованной преступности (OСCRP), фигурирует 30 000 клиентов банка, имевших там счета в разное время в период с 1950-х. 2500 из них — граждане Украины, в том числе богатые украинцы.

На момент фактического краха учреждения и новостей о его поглощении конкурентом UBS на счетах у Credit Suisse могло быть около $1−2 млрд денег украинских вкладчиков, предполагает Щербина.

«Швейцарские банкиры знакомы с участниками всех списков украинского Forbes», — говорит на правах анонимности собеседник Forbes среди менеджеров Credit Suisse.

Собеседник из Credit Suisse не стал называть точные объемы средств, которые держали богатые украинцы в проблемном швейцарском банке, однако оценил их в «несколько миллиардов долларов», что сходится с оценкой Щербины.

Весь wealth management бизнес учреждения исчисляется десятками миллиардов. Значительная часть этих денег принадлежит бизнесменам и просто состоятельным людям из Восточной Европы, РФ, Азии и других развивающихся регионов.

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По словам Щербины, банк до сих пор входит в топ-3 на украинском рынке wealth-management, его ближайшие конкуренты в борьбе за деньги богатых граждан постсоциалистической Европы тоже швейцарские UBS и Julius Baer.

Собеседник среди менеджеров Credit Suisse уточнил, что билет в клуб клиентов крупного швейцарского банка стоит от миллиона франков (или долларов или евро), а средний чек активов под управлением Credit Suisse на одного состоятельного клиента составляет 10 млн франков.

Кто из известных украинцев держал деньги в Credit Suisse

В разное время счета у Credit Suisse имели бизнесмены Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и его близкие, Валерий Хорошковский, Олег Бахматюк и Павел Фукс.

Также в списке эксглава госфискальной службы Роман Насиров, частный таможенный брокер Орест Фирманюк, попавший под санкции СНБО в 2021 году, как один из десяти топ-контрабандистов и премьер-министр времен президента Кучмы Павел Лазаренко.

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По словам финансового аналитика ICU Михаила Демкива, Credit Suisse управлял клиентскими активами более чем на $1 трлн. Речь идет о ценных бумагах и других активах, которые находились не на балансе банка, а в собственности его клиентов. Само учреждение зарабатывало комиссию по инвестированию этих средств.

Что будет со средствами

Менеджер Credit Suisse уверяет, что клиентам банка не стоит беспокоиться за свои деньги.

«Я думаю, что поддерживать все операции в обычном режиме будет приоритетной задачей, ведь это имиджевая история», — заявил он.