Банки начали проверять украинцев по поводу связей с РФ

В понедельник, 20 марта, вступило в силу постановление Нацбанка, обязывающее все украинские банки проверять своих клиентов на связи с Россией. Речь идет о постановлении регулятора № 26, пишет Фокус.

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Что это значит

Это означает, что банки, начиная с 20 марта, будут проверять не только самих клиентов (компании и физических лиц), но и их партнеров и контрагентов по происхождению и контактам в РФ.

Действие определения распространяется даже на переводы между двумя физическими лицами. Достаточно предприятию или человеку перечислить деньги кому-то и банк должен будет проверить, имеет ли получатель средств отношение к России.

Какие данные о своих клиентах и контрагентах будут собирать банки

сведения о гражданстве;

информация о том, проживает ли человек в России;

связано ли физическое или юридическое лицо с компаниями, зарегистрированными в РФ;

есть ли у человека или его контрагента бизнес, зарегистрированный в РФ;

работает ли человек на российском предприятии;

имеет человек деловые отношения с гражданами РФ или с российскими компаниями;

владеет человек ценными бумагами юридических лиц, зарегистрированных в России;

информация о происхождении средств;

проводит человек прямые или косвенные передачи средств/активов в пользу РФ или получает их оттуда.

Постановление НБУ также обязывает украинские банки собирать максимум информации о каждом своем клиенте.

Как только банк обнаружит какую-либо связь операции клиента или его контрагента с Россией, на него сразу заведут специальное досье. После этого каждая трансакция будет проверяться дважды и документироваться.