В понедельник, 20 марта, вступило в силу постановление Нацбанка, обязывающее все украинские банки проверять своих клиентов на связи с Россией. Речь идет о постановлении регулятора № 26, пишет Фокус.
Банки начали проверять украинцев по поводу связей с РФ
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Что это значит
Это означает, что банки, начиная с 20 марта, будут проверять не только самих клиентов (компании и физических лиц), но и их партнеров и контрагентов по происхождению и контактам в РФ.
Действие определения распространяется даже на переводы между двумя физическими лицами. Достаточно предприятию или человеку перечислить деньги кому-то и банк должен будет проверить, имеет ли получатель средств отношение к России.
Какие данные о своих клиентах и контрагентах будут собирать банки
- сведения о гражданстве;
- информация о том, проживает ли человек в России;
- связано ли физическое или юридическое лицо с компаниями, зарегистрированными в РФ;
- есть ли у человека или его контрагента бизнес, зарегистрированный в РФ;
- работает ли человек на российском предприятии;
- имеет человек деловые отношения с гражданами РФ или с российскими компаниями;
- владеет человек ценными бумагами юридических лиц, зарегистрированных в России;
- информация о происхождении средств;
- проводит человек прямые или косвенные передачи средств/активов в пользу РФ или получает их оттуда.
Постановление НБУ также обязывает украинские банки собирать максимум информации о каждом своем клиенте.
Как только банк обнаружит какую-либо связь операции клиента или его контрагента с Россией, на него сразу заведут специальное досье. После этого каждая трансакция будет проверяться дважды и документироваться.
Комментарии - 16
https://gamedev.dou.ua/articles/atomic-heart-ukrainian-game-developers/
Навіть КГБ СССР збирало не на всих.
Як колись говорив Черчіль: «Фашисты будущего назовут себя антифашистами». :)
Мова про те, що з часів перемоги над «диктатурою януковича»,
влади наприймали скільки законів що обмежують свободи громадян,
що януковичу і не снилося. І як Ви правильно зауважили-це тільки те що
ми знаємо. Думаю незабаром під черговим предлогом «боротьби з чимось»
всих зобов'яжуть встановити «дію», і будемо першою в світі державою, де по суті всі громадяни під абсолютним тотальним контролем. Пару кліків і «господар» знає про Вас все: від того коли і чим Ви хворіли до того де Ви зараз і як часто там буваєте.
https://minfin.com.ua/ua/2023/03/21/102714503/
одним словом НБУ потрібно створити СВІТОВУ карту всіх фірм і їх зв’язків.
Звідки гроші на Ланос то вони перевірять сто разів, а от звідки 400млн евро на маєток у Франції, чи 2 чемодани готівкових $ на кордоні то нікого не цікавить.