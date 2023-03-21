Банки начали проверять украинцев по поводу связей с РФ

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 марта 2023, 10:46 Читати українською

Банки начали проверять украинцев по поводу связей с РФ

В понедельник, 20 марта, вступило в силу постановление Нацбанка, обязывающее все украинские банки проверять своих клиентов на связи с Россией. Речь идет о постановлении регулятора № 26, пишет Фокус.

В понедельник, 20 марта, вступило в силу постановление Нацбанка, обязывающее все украинские банки проверять своих клиентов на связи с Россией.
Фото: biz.censor.net

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что это значит

Это означает, что банки, начиная с 20 марта, будут проверять не только самих клиентов (компании и физических лиц), но и их партнеров и контрагентов по происхождению и контактам в РФ.

Действие определения распространяется даже на переводы между двумя физическими лицами. Достаточно предприятию или человеку перечислить деньги кому-то и банк должен будет проверить, имеет ли получатель средств отношение к России.

Какие данные о своих клиентах и контрагентах будут собирать банки

  • сведения о гражданстве;
  • информация о том, проживает ли человек в России;
  • связано ли физическое или юридическое лицо с компаниями, зарегистрированными в РФ;
  • есть ли у человека или его контрагента бизнес, зарегистрированный в РФ;
  • работает ли человек на российском предприятии;
  • имеет человек деловые отношения с гражданами РФ или с российскими компаниями;
  • владеет человек ценными бумагами юридических лиц, зарегистрированных в России;
  • информация о происхождении средств;
  • проводит человек прямые или косвенные передачи средств/активов в пользу РФ или получает их оттуда.

Постановление НБУ также обязывает украинские банки собирать максимум информации о каждом своем клиенте.

Как только банк обнаружит какую-либо связь операции клиента или его контрагента с Россией, на него сразу заведут специальное досье. После этого каждая трансакция будет проверяться дважды и документироваться.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 16

+
0
bonv
bonv
21 марта 2023, 11:03
#
Гроші з росії вже давно блокують, від початку війни. Постанова НБУ.
+
0
Три літри
Три літри
21 марта 2023, 11:16
#
Тепер не можна буде педалити код на кіпрську компанію якщо вона записана на якихось хароших рускех.
+
0
bonv
bonv
21 марта 2023, 11:18
#
Офшори і до цього часу перевіряли і блокували переводи.
+
0
Три літри
Три літри
21 марта 2023, 11:25
#
Але ж якось ті хлопці працювали у команді Atomic Heart, і гроші за роботу отримували
https://gamedev.dou.ua/articles/atomic-heart-ukrainian-game-developers/
+
+26
shabash
shabash
21 марта 2023, 12:10
#
Шикарная статья, кстати. Искали-выискивали, копали-докопались, что кто-то из инвесторов AH связан с Газпромом. Нафтогаз от Газпрома бабки получает напрямуют. И всем норм. ¯\_(ツ)_/¯
+
0
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
21 марта 2023, 11:27
#
Теперь можно будет педалить код на болгарскую компанию, которая записана на болгаров, но владельцы из болот
+
0
Bitcoin
Bitcoin
21 марта 2023, 11:08
#
Ого
+
+86
matroskin
matroskin
21 марта 2023, 11:23
#
Постанова НБУ також зобов’язує українські банки збирати максимум інформації про кожного свого клієнта
Навіть КГБ СССР збирало не на всих.
Як колись говорив Черчіль: «Фашисты будущего назовут себя антифашистами». :)
+
0
Три літри
Три літри
21 марта 2023, 11:33
#
Те що ти не знав що на тебе зібрали не говорить про те що на тебе нічого не збирали.
+
+86
matroskin
matroskin
21 марта 2023, 11:48
#
Мова не про те що я знав чи ні.
Мова про те, що з часів перемоги над «диктатурою януковича»,
влади наприймали скільки законів що обмежують свободи громадян,
що януковичу і не снилося. І як Ви правильно зауважили-це тільки те що
ми знаємо. Думаю незабаром під черговим предлогом «боротьби з чимось»
всих зобов'яжуть встановити «дію», і будемо першою в світі державою, де по суті всі громадяни під абсолютним тотальним контролем. Пару кліків і «господар» знає про Вас все: від того коли і чим Ви хворіли до того де Ви зараз і як часто там буваєте.
+
0
Три літри
Три літри
21 марта 2023, 11:36
#
Фошизди у самому центрі Європи: в Швейцарії
https://minfin.com.ua/ua/2023/03/21/102714503/
+
0
preyvanamor
preyvanamor
21 марта 2023, 11:27
#
Ось це ось добре! але перевіряти тільки клієнтів і їх партнерів і контрагентів недостатньо. потрібно також перевіряти партнерів партнерів і контрагентів контрагентів або йти навіть ще глибше і в ідеалі доходити до перевірки до самого коріння і витоків незалежно скільки партнерів партнерів партнерів партнерів… треба буде перевірити!

одним словом НБУ потрібно створити СВІТОВУ карту всіх фірм і їх зв’язків.
+
+30
Valllent
Valllent
21 марта 2023, 12:22
#
Вам в КНДР дуже би сподобалось) Це просто країна-мрія для вас і вам подібним.
+
0
preyvanamor
preyvanamor
21 марта 2023, 12:36
#
Ну чого зразу в кндр? ось у найвільнішій країні світу — сша — після зливів сноудена стало відомо, що там пишеться і зберігається АБСОЛЮТНО ВСЯ інфа по телефонних дзвінках: хто, кому, коли і як довго дзвонив! тому створити світову карту всіх фірм і їх зв’язків є абсолютно демократичною і вільною затією…
+
+15
Valllent
Valllent
21 марта 2023, 13:03
#
Вибачте, не відразу зрозумів сарказм)
+
+45
matroskin
matroskin
21 марта 2023, 12:24
#
Да вони ладні перевіряти що завгодно, головне щоб на себе і потрібних людей «часу не вистачило». Поки НБУ перевіряло чи достатньо державний газбанк перевіряє звідкіль в людини 10 тис, то керівництво цього банку вкрало 200млн$, які чудом помітили лише через 7 років, а от 10000 грн в пенсіонера то відразу. :)
Звідки гроші на Ланос то вони перевірять сто разів, а от звідки 400млн евро на маєток у Франції, чи 2 чемодани готівкових $ на кордоні то нікого не цікавить.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает sysmitsu и 14 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами