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18 марта 2023, 12:15 Читати українською

МВФ одобрил изменение правил, позволяющих утвердить новую кредитную программу для Украины

Международный валютный фонд сообщил, что его исполнительный совет в пятницу одобрил изменения в правилах, позволяющих МВФ утверждать новые кредитные программы для стран, сталкивающихся с «исключительно высокой неопределенностью» — шаг, который, как ожидается, проложит путь к новой кредитной программе для Украины. Об этом сообщает Reuters.

Международный валютный фонд сообщил, что его исполнительный совет в пятницу одобрил изменения в правилах, позволяющих МВФ утверждать новые кредитные программы для стран, сталкивающихся с «исключительно высокой неопределенностью» — шаг, который, как ожидается, проложит путь к новой кредитной программе для Украины.
Фото: 24tv.ua

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Как отмечается в заявлении МВФ, изменения в политике финансовых гарантий МВФ будут касаться стран, которые испытывают «экзогенные потрясения, находящиеся вне контроля власти страны и сферы ее экономической политики».

Ранее правила Фонда не разрешали предоставлять неэкстренные кредиты странам, столкнувшимся с «большой неопределенностью» в результате войны или стихийных бедствий.

В МВФ заявили, что изменения в правила устранят ключевые препятствия для таких займов, позволяя официальным двусторонним кредиторам и донорам предоставлять предварительные гарантии погашения МВФ и списание долга стране-заемщику.

Читайте также: НБУ о переговорах с МВФ: Ожидаем хорошие новости

В заявлении МВФ не упоминается конкретно Украина, но изменения в правилах были разработаны вместе с переговорами с властями в Киеве по новому финансированию.

В среду Фонд заявил, что его сотрудники достигли «очень значительного прогресса» в переговорах с Украиной за предыдущую неделю по политике, которая может лечь в основу новой программы кредитования МВФ для пострадавшей от войны страны.

Напомним

Ранее Минфин писал, что, по данным Financial Times, МВФ находится на завершающей стадии разработки новой программы кредитования для Украины, которая предусматривает $15,6 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+14
bonv
bonv
18 марта 2023, 12:27
#
Це добре.
+
+14
KievanEmpire
KievanEmpire
18 марта 2023, 12:28
#
Ради Украины меняют правила и порядок мирового устройства.
Такого ещё не было в истории на моей памяти.
Как не было в истории прямого финансирования бюджета какой либо страны во время военного конфликта.
Это беспрецедентно.
Оглядываясь на прошлое, я с улыбкой вспоминаю все эти вопли зрадофилов (как до войны, так и в начале войны) о том что Запад нас сливает, США нас сливают))
Где же эти горе-эксперты сейчас.
Все хорошо, идем к победе.

+
+14
Qwerty1999
Qwerty1999
18 марта 2023, 13:15
#
После 1941 — это первый в истории
случай крупномасштабной военной
агрессии с захватом территорий, уничтожением инфраструктуры и гражданского населения…
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