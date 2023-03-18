МВФ одобрил изменение правил, позволяющих утвердить новую кредитную программу для Украины

Международный валютный фонд сообщил, что его исполнительный совет в пятницу одобрил изменения в правилах, позволяющих МВФ утверждать новые кредитные программы для стран, сталкивающихся с «исключительно высокой неопределенностью» — шаг, который, как ожидается, проложит путь к новой кредитной программе для Украины. Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается в заявлении МВФ, изменения в политике финансовых гарантий МВФ будут касаться стран, которые испытывают «экзогенные потрясения, находящиеся вне контроля власти страны и сферы ее экономической политики».

Ранее правила Фонда не разрешали предоставлять неэкстренные кредиты странам, столкнувшимся с «большой неопределенностью» в результате войны или стихийных бедствий.

В МВФ заявили, что изменения в правила устранят ключевые препятствия для таких займов, позволяя официальным двусторонним кредиторам и донорам предоставлять предварительные гарантии погашения МВФ и списание долга стране-заемщику.

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В заявлении МВФ не упоминается конкретно Украина, но изменения в правилах были разработаны вместе с переговорами с властями в Киеве по новому финансированию.

В среду Фонд заявил, что его сотрудники достигли «очень значительного прогресса» в переговорах с Украиной за предыдущую неделю по политике, которая может лечь в основу новой программы кредитования МВФ для пострадавшей от войны страны.

Напомним

Ранее Минфин писал, что, по данным Financial Times, МВФ находится на завершающей стадии разработки новой программы кредитования для Украины, которая предусматривает $15,6 млрд.