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16 марта 2023, 10:15 Читати українською

Credit Suisse обратился за поддержкой к Центробанку Швейцарии

Credit Suisse попросил Нацбанк Швейцарии публично поддержать его, после того как его акции рухнули в среду на 31%. Об этом рассказали Financial Times два знающих об этом человека.

Credit Suisse попросил Нацбанк Швейцарии публично поддержать его, после того как его акции рухнули в среду на 31%.
Фото: depositphotos.com

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Что известно

Стоимость кредитных дефолтных свопов (CDS), оценивающих вероятность неплатежеспособности Credit Suisse, почти в три раза превысила уровень, наблюдавшийся во время мирового финансового кризиса 2008 г.

Всего за несколько часов до этого председатель совета директоров Credit Suisse Аксель Леманн заявил, что у банка сильный баланс и речи о том, что ему может требоваться помощь государства, нет. Об этом он сказал на финансовой конференции в Саудовской Аравии.

По иронии судьбы именно саудовский акционер швейцарского банка спровоцировал в среду обрушение его котировок (хотя проблемы преследуют Credit Suisse уже давно, за два с небольшим года его акции упали на 82% — и это до сегодняшнего обвала). Saudi National Bank, который в 2022 г. приобрел 10% акций Credit Suisse и помог тому привлечь в капитал 4 млрд швейцарских франков, исключил предоставление дополнительной финансовой поддержки.

После этого котировки полетели вниз, и рыночная стоимость банка упала ниже 7 млрд франков.

Напомним

Во вторник Credit Suisse сообщил, что его аудитор PwC нашел «существенные слабые места» в системе контроля финансовой отчетности банка. На прошлой неделе он отложил публикацию годового отчета, после того как Комиссия по ценным бумагам и биржам США потребовала предоставить дополнительные сведения о выявленных проблемах.

Стоимость однолетних CDS (рыночной страховки от дефолта по однолетним долговым обязательствам банка) подскочила в среду с менее 200 до более 800 пунктов. Это в 14 с лишним раз выше среднего значения за 20 лет. В 2008 г. стоимость таких свопов не превышала 300 пунктов.

Цены долларовых облигаций Credit Suisse с разными сроками погашения упали до 65−73% от номинала.

«Вмешательство Национального банка Швейцарии и предоставление им финансовой поддержки выглядит неизбежным, — сказал FT Октавио Марензи, аналитик Opimas. — Он и правительство прекрасно осознают, что крах Credit Suisse или даже любые потери вкладчиков подорвут репутацию Швейцарии как мирового финансового центра».

Европейский центробанк попросил банки региона сообщить об их рисках, связанных с Credit Suisse, сказал FT знающий об этом человек. Так же поступили Министерство финансов и Федеральная резервная система США, сообщил источник Bloomberg.

Активы Credit Suisse составляли на конец 2022 г. $580 млрд, тогда как у SVB — $209 млрд на март. Крах SVB, имевшего депозиты на $175 млрд, стал вторым по масштабам в банковской истории США, а Signature Bank, который власти закрыли в воскресенье, — третьим ($110,4 млрд активов и $88,6 — депозитов).

С проблем этих банков начался обвал на мировых фондовых рынках: акции банков, входящих в европейский индекс Stoxx 600, упали за последнюю неделю на 16%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 10

+
0
Игорь УА
Игорь УА
16 марта 2023, 10:27
#
Тушить я так понимаю будут как и в 2008 м, заваливать рынок «напечатанными» деньгами?
+
0
yarg
yarg
16 марта 2023, 10:36
#
А какие еще бывают деньги ?
и , да , банку ценой 7 миллиардов дали рефинанс 50 миллиардов. И никто в швейцарии не вопит «зрада!!!» . странно , да ?
+
+30
Игорь УА
Игорь УА
16 марта 2023, 10:45
#
А двузначную инфляцию потом опять нам выхаркивать?
+
0
yarg
yarg
16 марта 2023, 10:50
#
А вы гражданин швейцарии ? тогда — да.
+
+60
Игорь УА
Игорь УА
16 марта 2023, 10:51
#
Я гражданин Украины, который на себе уже ощущает двузначную инфляцию доллара и евро.
+
+60
yarg
yarg
16 марта 2023, 11:04
#
Вас просто убедили в низкой инфляции доллара и евро. И вы поверили. Но на самом деле — небыло там никакой низкой инфляции (кроме периода 90-х и нулевых)
Почитайте детективы Чейза и удивитесь — зарплата 5 долларов в неделю была неплохой. И это было совсем недавно. А сейчас американцы жалуются что и 4−5 тысяч в месяц — не хватает для жизни.
+
+45
bonv
bonv
16 марта 2023, 10:45
#
Банкам довіри немає:))) 3л:)))
+
0
Archebald
Archebald
16 марта 2023, 11:03
#
Деякі люди вірять, що в Україні всі проблеми вирішіть введення евро.
Особливо піднімить довіру до банківського сектору.
Думаю, що якщо порушувати правила, як це зробив Credit Suisse, ніяке евро чи швейцарський франк або долар не спасуть.
Шахраї роблять в банківському секторі.
+
+15
yarg
yarg
16 марта 2023, 11:06
#
А у нас есть проблема с доверием к банкам ? серьезно ? у нас проблема — с доверием к населению , это да. :)
+
+15
bonv
bonv
16 марта 2023, 11:31
#
Credit Suisse позичить у Нацбанку Швейцарії до 54 млрд дол. після рекордного падіння акцій.
Про це пише Euronews.
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