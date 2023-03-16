Credit Suisse обратился за поддержкой к Центробанку Швейцарии

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Что известно

Стоимость кредитных дефолтных свопов (CDS), оценивающих вероятность неплатежеспособности Credit Suisse, почти в три раза превысила уровень, наблюдавшийся во время мирового финансового кризиса 2008 г.

Всего за несколько часов до этого председатель совета директоров Credit Suisse Аксель Леманн заявил, что у банка сильный баланс и речи о том, что ему может требоваться помощь государства, нет. Об этом он сказал на финансовой конференции в Саудовской Аравии.

По иронии судьбы именно саудовский акционер швейцарского банка спровоцировал в среду обрушение его котировок (хотя проблемы преследуют Credit Suisse уже давно, за два с небольшим года его акции упали на 82% — и это до сегодняшнего обвала). Saudi National Bank, который в 2022 г. приобрел 10% акций Credit Suisse и помог тому привлечь в капитал 4 млрд швейцарских франков, исключил предоставление дополнительной финансовой поддержки.

После этого котировки полетели вниз, и рыночная стоимость банка упала ниже 7 млрд франков.

Напомним

Во вторник Credit Suisse сообщил, что его аудитор PwC нашел «существенные слабые места» в системе контроля финансовой отчетности банка. На прошлой неделе он отложил публикацию годового отчета, после того как Комиссия по ценным бумагам и биржам США потребовала предоставить дополнительные сведения о выявленных проблемах.

Стоимость однолетних CDS (рыночной страховки от дефолта по однолетним долговым обязательствам банка) подскочила в среду с менее 200 до более 800 пунктов. Это в 14 с лишним раз выше среднего значения за 20 лет. В 2008 г. стоимость таких свопов не превышала 300 пунктов.

Цены долларовых облигаций Credit Suisse с разными сроками погашения упали до 65−73% от номинала.

«Вмешательство Национального банка Швейцарии и предоставление им финансовой поддержки выглядит неизбежным, — сказал FT Октавио Марензи, аналитик Opimas. — Он и правительство прекрасно осознают, что крах Credit Suisse или даже любые потери вкладчиков подорвут репутацию Швейцарии как мирового финансового центра».

Европейский центробанк попросил банки региона сообщить об их рисках, связанных с Credit Suisse, сказал FT знающий об этом человек. Так же поступили Министерство финансов и Федеральная резервная система США, сообщил источник Bloomberg.