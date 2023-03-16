Credit Suisse попросил Нацбанк Швейцарии публично поддержать его, после того как его акции рухнули в среду на 31%. Об этом рассказали Financial Times два знающих об этом человека.
Credit Suisse обратился за поддержкой к Центробанку Швейцарии
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Что известно
Стоимость кредитных дефолтных свопов (CDS), оценивающих вероятность неплатежеспособности Credit Suisse, почти в три раза превысила уровень, наблюдавшийся во время мирового финансового кризиса 2008 г.
Всего за несколько часов до этого председатель совета директоров Credit Suisse Аксель Леманн заявил, что у банка сильный баланс и речи о том, что ему может требоваться помощь государства, нет. Об этом он сказал на финансовой конференции в Саудовской Аравии.
По иронии судьбы именно саудовский акционер швейцарского банка спровоцировал в среду обрушение его котировок (хотя проблемы преследуют Credit Suisse уже давно, за два с небольшим года его акции упали на 82% — и это до сегодняшнего обвала). Saudi National Bank, который в 2022 г. приобрел 10% акций Credit Suisse и помог тому привлечь в капитал 4 млрд швейцарских франков, исключил предоставление дополнительной финансовой поддержки.
После этого котировки полетели вниз, и рыночная стоимость банка упала ниже 7 млрд франков.
Напомним
Во вторник Credit Suisse сообщил, что его аудитор PwC нашел «существенные слабые места» в системе контроля финансовой отчетности банка. На прошлой неделе он отложил публикацию годового отчета, после того как Комиссия по ценным бумагам и биржам США потребовала предоставить дополнительные сведения о выявленных проблемах.
Стоимость однолетних CDS (рыночной страховки от дефолта по однолетним долговым обязательствам банка) подскочила в среду с менее 200 до более 800 пунктов. Это в 14 с лишним раз выше среднего значения за 20 лет. В 2008 г. стоимость таких свопов не превышала 300 пунктов.
Цены долларовых облигаций Credit Suisse с разными сроками погашения упали до 65−73% от номинала.
«Вмешательство Национального банка Швейцарии и предоставление им финансовой поддержки выглядит неизбежным, — сказал FT Октавио Марензи, аналитик Opimas. — Он и правительство прекрасно осознают, что крах Credit Suisse или даже любые потери вкладчиков подорвут репутацию Швейцарии как мирового финансового центра».
Европейский центробанк попросил банки региона сообщить об их рисках, связанных с Credit Suisse, сказал FT знающий об этом человек. Так же поступили Министерство финансов и Федеральная резервная система США, сообщил источник Bloomberg.
С проблем этих банков начался обвал на мировых фондовых рынках: акции банков, входящих в европейский индекс Stoxx 600, упали за последнюю неделю на 16%.
Комментарии - 10
и , да , банку ценой 7 миллиардов дали рефинанс 50 миллиардов. И никто в швейцарии не вопит «зрада!!!» . странно , да ?
Почитайте детективы Чейза и удивитесь — зарплата 5 долларов в неделю была неплохой. И это было совсем недавно. А сейчас американцы жалуются что и 4−5 тысяч в месяц — не хватает для жизни.
Особливо піднімить довіру до банківського сектору.
Думаю, що якщо порушувати правила, як це зробив Credit Suisse, ніяке евро чи швейцарський франк або долар не спасуть.
Шахраї роблять в банківському секторі.
Про це пише Euronews.