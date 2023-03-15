Акции Credit Suisse на торгах на Швейцарской фондовой бирже (SIX) в среду, 15 марта, обновили свой исторический минимум. Котировки Credit Suisse рухнули на 23,7%, что, как сообщает Bloomberg, стало сильнейшим падением за один день. На минимуме стоимость бумаг опустилась до 1,71 швейцарского франка.
Акции Credit Suisse падают. Что происходит с банком
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Падение акций
Бумаги Credit Suisse упали до нового рекордно низкого уровня, поскольку его крупнейший инвестор заявил, что не может предоставить швейцарскому банку дополнительную финансовую помощь, сообщил Reuters.
«Мы не можем, потому что мы превысим порог в 10%. Это вопрос регулирования», — заявил в среду председатель Национального банка Саудовской Аравии Аммар Аль-Худайри.
Напомним
Национальный банк Саудовской Аравии приобрел долю в Credit Suisse в размере почти 10% в прошлом году после того, как принял участие в привлечении капитала Credit Suisse и обязался инвестировать до 1,5 млрд швейцарских франков ($1,5 млрд).
14 марта банк опубликовал свой годовой отчет за 2022 год, в котором говорится, что банк выявил «существенные недостатки» в контроле за финансовой отчетностью и еще не остановил отток клиентов.
Выход отчета и связанного с ним отчета по форме 20-F (для неамериканских и неканадских компаний, торгующих ценными бумагами в США) был отложен из-за запроса Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
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https://minfin.com.ua/2023/03/14/102341603/