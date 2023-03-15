Акции Credit Suisse падают. Что происходит с банком

«Мы не можем, потому что мы превысим порог в 10%. Это вопрос регулирования», — заявил в среду председатель Национального банка Саудовской Аравии Аммар Аль-Худайри.

Бумаги Credit Suisse упали до нового рекордно низкого уровня, поскольку его крупнейший инвестор заявил, что не может предоставить швейцарскому банку дополнительную финансовую помощь, сообщил Reuters.

Напомним

Национальный банк Саудовской Аравии приобрел долю в Credit Suisse в размере почти 10% в прошлом году после того, как принял участие в привлечении капитала Credit Suisse и обязался инвестировать до 1,5 млрд швейцарских франков ($1,5 млрд).

14 марта банк опубликовал свой годовой отчет за 2022 год, в котором говорится, что банк выявил «существенные недостатки» в контроле за финансовой отчетностью и еще не остановил отток клиентов.

Выход отчета и связанного с ним отчета по форме 20-F (для неамериканских и неканадских компаний, торгующих ценными бумагами в США) был отложен из-за запроса Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).