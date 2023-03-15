Акции Credit Suisse падают. Что происходит с банком

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 марта 2023, 15:23 Читати українською

Акции Credit Suisse падают. Что происходит с банком

Акции Credit Suisse на торгах на Швейцарской фондовой бирже (SIX) в среду, 15 марта, обновили свой исторический минимум. Котировки Credit Suisse рухнули на 23,7%, что, как сообщает Bloomberg, стало сильнейшим падением за один день. На минимуме стоимость бумаг опустилась до 1,71 швейцарского франка.

Акции Credit Suisse на торгах на Швейцарской фондовой бирже (SIX) в среду, 15 марта, обновили свой исторический минимум.
Фото: depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Падение акций

Бумаги Credit Suisse упали до нового рекордно низкого уровня, поскольку его крупнейший инвестор заявил, что не может предоставить швейцарскому банку дополнительную финансовую помощь, сообщил Reuters.

«Мы не можем, потому что мы превысим порог в 10%. Это вопрос регулирования», — заявил в среду председатель Национального банка Саудовской Аравии Аммар Аль-Худайри.

Напомним

Национальный банк Саудовской Аравии приобрел долю в Credit Suisse в размере почти 10% в прошлом году после того, как принял участие в привлечении капитала Credit Suisse и обязался инвестировать до 1,5 млрд швейцарских франков ($1,5 млрд).

14 марта банк опубликовал свой годовой отчет за 2022 год, в котором говорится, что банк выявил «существенные недостатки» в контроле за финансовой отчетностью и еще не остановил отток клиентов.

Выход отчета и связанного с ним отчета по форме 20-F (для неамериканских и неканадских компаний, торгующих ценными бумагами в США) был отложен из-за запроса Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
patterson
patterson
15 марта 2023, 17:25
#
Https://minfin.com.ua/2022/10/04/93326407/#com4383728
+
0
R S
R S
15 марта 2023, 18:24
#
Это Р.Кийосаки всех так напугал, что акции испугались и рухнули:
https://minfin.com.ua/2023/03/14/102341603/
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами