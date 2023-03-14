Credit Suisse выявил «существенные недостатки» в своей отчетности с 2021 года

Credit Suisse признал неэффективность внутреннего контроля группы за финансовой отчетностью в 2021 и 2022 годах. Выявленные существенные недостатки связаны с неспособностью разработать и поддерживать эффективную оценку рисков в своей финансовой отчетности, отмечается в годовом отчете швейцарского банка.

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Что не так с отчетностью

В Credit Suisse подчеркнули, что для устранения этих существенных недостатков «могут потребоваться значительные ресурсы».

Банк проводит переоценку эффективности внутреннего контроля. При этом в Credit Suisse подчеркнули, что финансовая отчетность банка за 2022−2021 годы «справедливо отражает» его финансовое состояние. Банк объяснил, что год назад уже внес коррективы в некоторые свои отчеты.

Credit Suisse должен был обнародовать годовой отчет еще 9 марта, но в последнюю минуту был вынужден отложить публикацию после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запросила отчеты о движении денежных средств банка в 2019 и 2020 финансовых годах и мерах контроля, которые он обещает ввести, отмечает Bloomberg.

Убытки банка

В 2021 году Credit Suisse получил убытки в $5,5 млрд в результате краха хедж-фонда Archegos Билла Хвана. За год до этого руководители банка получили строгое предупреждение о том, что банк плохо справляется с рисками, но рекомендованные изменения не были внесены.

Тогда нынешние и бывшие сотрудники банка рассказали The Wall Street Journal, что устаревшие и медленные системы управления рисками Credit Suisse оказались неэффективными.

Credit Suisse в своем отчете также сообщил, что председатель совета директоров банка Аксель Леманн отказался от премии в 1,5 млн швейцарских франков ($1,6 млн) за первый год работы на этом посту. Всего Леманн должен был получить 4,5 млн франков ($4,8 млн).

По данным Bloomberg, Леманн планирует предложить на ежегодном собрании акционеров снизить общую сумму своего вознаграждения до 3,8 млн франков ($4,05 млн). Банк также планирует увеличить долю вознаграждения главе правления, выплачиваемую акциями, с 33% до 50%.

Ранее Credit Suisse сообщил, что получил чистый убыток в размере 7,29 млрд франков в 2022 году ($7,78 млрд), показав наихудший результат с момента финансового кризиса 2008 года. За год акции Credit Suisse подешевели на 67%.

13 марта они потеряли в цене 4,51%, на премаркете 14 марта подешевели на 5,51%.