Валюта в Украине: какой курс доллара увидим в обменниках в ближайшие дни

Прошедшая рабочая неделя в мире и на валютном рынке Украины не была спокойной, хотя многие финансисты на это рассчитывали. Жизнь внесла свои коррективы. Как на сложности реагировал курс гривны и что будет с ним дальше, рассказывает «Минфин».

Разрыв перемирия между США и Ираном 8 июля и новая эскалация войны на Ближнем Востоке. После взаимного обмена ударами по американским и иранским военным объектам, а также обстрелов нескольких танкеров в Ормузском проливе — Президент США Дональд Трамп официально заявил о прекращении перемирия с Ираном, а затем отдал приказ о бомбежке нескольких иранских военных частей. В итоге — рост стоимости нефти и напуганные новой эскалацией на Ближнем Востоке инвесторы.

График стоимости нефти марки BRENT

Рост стоимости нефти на фоне страхов относительно нового усиления конфликта США-Иран немедленно сказался на поведении пары евро/доллар и спровоцировал новые ралли по золоту.

График пары евро/доллар

График золота

В итоге, после серии взлетов и проседаний биржевых котировок к концу пятницы 10 июля баррель нефти BRENT стоил порядка $76,8, а тройская унция золота около $4101, а пара евро/доллар находилась около уровня в 1,142 доллара за евро.

Саммит НАТО в Турции и помощь Украине. На встрече НАТО, состоявшейся в Анкаре 7 и 8 июля, было решено, что Европа и Канада увеличат свою долю ответственности в коллективной обороне. И что очень важно для Украины — это то, что Альянс в итоговой декларации впервые признал, что Украина «вносит вклад в безопасность евроатлантического пространства». Также страны НАТО пообещали Украине профинансировать ее расходы на войну и на социалку в пределах 70 млрд евро в 2026 году и как минимум настолько же и в 2027 году.

Кроме этого, участвовавший в саммите украинский президент Владимир Зеленский получил обещание президента США Дональда Трампа предоставить Украине лицензию на производство собственных ракет к ЗРК Patriot.

Понятно, что это займет большое количество времени, но это поможет нашей стране усилить украинское ПВО на фоне массированных обстрелов россией гражданских и других объектов.

Наличие таких серьезных финансовых вливаний в 2026 и 2027 годах позволит правительству Украины профинансировать растущие военные и социальные расходы, а НБУ — подстраховать курс нацвалюты. Кроме этого, получение последних траншей международной помощи в июне уже увеличило золотовалютные резервы Украины до уровня в $51,3 млрд по состоянию на 1 июля этого года. И это несомненный плюс для гривны.

Интервенции Нацбанка, новость о введении в начале осени банкноты в 2000 гривен и периодические распродажи валюты на межбанке несколькими крупными клиентами. НБУ продолжал в период с понедельника по среду, а затем и в пятницу активно заливать межбанк долларом. И этим закрепил некоторое ситуативное укрепление гривны на торгах в данный период.

Причем, что важно, что кроме Нацбанка к распродажам доллара стали периодически подключаться и крупные отечественные экспортеры, а также пару банков с иностранными инвестициями — и НБУ это облегчило задачу по сглаживанию колебаний курса доллара, а опосредованно и евро на межбанке.

Курс безналичного доллара на межбанке

Курс безналичного евро на межбанке

А стабилизация рынка по безналичной валюте снизила давление и на наличный курс.

Курс наличного доллара

Курс наличного евро

Новость о введении Нацбанком в обращение купюры номиналом 2000 гривен с начала осени 2026 года не испугала украинский валютный рынок. Но по факту показала, что НБУ приходится реагировать на изменение масштаба цен в Украине и изменять банкнотный ряд, то есть признавать проблему роста цен и подстраивать под это денежное обращение.

В итоге, если брать только стартовые данные понедельника и пятничные котировки закрытия сессии этой недели, то за период с 6 по 10 июля доллар на межбанке просел при продаже на 3 копейки — с 44,51/44,55 до 44,49/44,52 гривен. А безналичный евро при продаже за этот же период подешевел почти на 4 копейки — с начальных уровней котировок понедельника 50,84/50,88 до 50,82/ 50,84 гривен к завершению торгов пятницы.

А на наличном рынке вечером пятницы 10 июля обменники продавали доллар в пределах от 44,60 до 44,90 гривен, а наличный евро в пределах от 51,05 до 51,50 гривен.

Поскольку спрос на валюту пока сохраняется на высоком уровне, а ситуация на мировом и украинском валютном рынках остается сложной — в эти выходные владельцы обменников снова проработают со средним уровнем спреда между покупкой и продажей доллара в пределах 20−25 копеек, а по евро он составит от 20 до 60 копеек.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 11−12 июля

Курс наличного доллара в эти субботу и воскресенье в большинстве обменников и в кассах работающих по выходным отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 44,20 до 44,45 гривен и продажа от 44,55 до 44,90 гривен.

А курс наличного евро на выходных будет в пределах коридора: прием от 50,60 до 51 гривен и продажа от 51,05 до 51,50 гривен.

Особых сюрпризов по наличному курсу 11−12 июля ожидать не стоит, но если Дональд Трамп в эти выходные в очередной раз ошарашит мир каким-либо громким заявлением как по торговым войнам и пошлинам, так и в части войны на Ближнем Востоке или войны рф против Украины — обменники, чтобы минимизировать курсовые риски, расширят свои спреды по доллару до 20−35 копеек и по евро до 30−80 копеек. А некоторые особо «жадные» сети обменных пунктов выставят как по доллару, так и по евро спред в пределах до 1 гривны. Но даже в этом случае уровня доллара по 45 гривен и выше или евро в пределах 52 гривен и выше — ожидать на выходных не стоит.