Украине предложат уникальный подход для восстановления: как не упустить свой шанс

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 июня 2023, 16:53 Читати українською

Украине предложат уникальный подход для восстановления: как не упустить свой шанс

21−22 июня 2023 года Великобритания совместно с Украиной проведут в Лондоне очередную международную Конференцию по восстановлению Украины (URC 2023). Так же, как и военный успех, экономическое восстановление Украины чрезвычайно важно для продолжающегося противостояния с российским агрессором и возвращения оккупированных территорий.

21-22 июня 2023 года Великобритания совместно с Украиной проведут в Лондоне очередную международную Конференцию по вопросам восстановления Украины (URC 2023).

Предыдущая конференция состоялась 4−5 июля 2022 в Лугано (Швейцария). На ней украинское правительство презентовало государственный план восстановления стоимостью $750 млрд. Проблема этого плана заключалась в том, что он предлагал только подходы и принципы восстановления, и выглядел, как декларация намерений. Международные стейкхолдеры не получили ответа об институтах, которые будут созданы для этого процесса, и главное, что будет сделано, чтобы улучшить условия ведения бизнеса.

Послевоенное восстановление: почему использование замороженных активов рф — не вариант

Задача восстановления разрушенной войной инфраструктуры и экономики Украины является монументальной. Оценки стоимости реконструкции отличаются — например, Всемирный банк прогнозирует $411 миллиардов расходов на восстановление. Украина уже получает средства в рамках программы Fast recovery, которые используются для восстановления наиболее приоритетных объектов. Однако, государства-доноры или международные финансовые институты сами по себе не будут иметь достаточно средств для удовлетворения таких огромных инвестиций.

В Лугано Украина предложила использовать для восстановления, прежде всего, конфискованные активы рф и российских олигархов. Впрочем, процесс конфискации имущества и его передачи нашему государству, в частности, активов Центробанка рф, является юридически сложным и длительным процессом и может затянуться на годы. Последняя новость, что Роман Абрамович отказывается передавать средства от продажи футбольного клуба «Челси» для помощи пострадавшим украинцам, — яркий пример того, как россия будет тормозить эти процессы.

Бельгия предложила схему, которая предусматривает использование прибыли, полученной от замороженных российских активов, на восстановление, и уже перечислила 92 миллиона евро. Но это капля в море. То есть в краткосрочной перспективе рассчитывать на конфискованные активы рф нам, очевидно, не стоит.

Читайте также: Британия хочет передать замороженные $2,8 миллиарда Абрамовича Украине

Какой вариант предлагают Украине

На конференции в Лондоне Великобритания хочет предложить уникальный подход — основную роль в восстановлении украинской экономики будет играть частный сектор. На конференции будут рассмотрены разные финансовые механизмы, направленные на интеграцию международного бизнеса в процесс реконструкции. Эти механизмы включают предоставление займов под низкие проценты предприятиям, которые инвестируют в Украину, создание фондов прямых инвестиций, ориентированных на реконструкцию, внедрение комплексных программ страхования военных рисков и предоставление инвестиционных стимулов крупным международным корпорациям, которые осуществляют значительные инвестиции в Украину.

До того, как Украина не станет членом НАТО, именно страхование военных рисков для инвесторов выглядит единственным реальным механизмом привлечения капитала в восстановление нашего государства.

Однако, проблемы восстановления, с которыми сталкивается Украина, выходят за пределы привлечения финансирования. Остаются проблемы коррупции, недостаточной защиты прав собственности и интеллектуальных прав, а также чрезмерная зарегулированность условий ведения бизнеса.

Читайте также: Эстония нашла решение для передачи Украине замороженных активов России

Какие проблемы существуют, кроме денег

Давайте будем откровенными — если иностранные инвесторы сочтут, что им придется бороться с недобросовестными чиновниками, которые будут искать ренту, или столкнутся с несовершенной судебной системой, чтобы защитить свои права, они вряд ли будут вкладываться в многомиллиардные проекты.

Другой вопрос, куда именно будут направлены эти инвестиции? Для быстрого восстановления Украине необходимо развитие конкурентоспособной, ориентированной на экспорт промышленности и новейших технологий в целом, что будет иметь решающее значение для устойчивого экономического роста. Для этих отраслей требуется квалифицированная рабочая сила. Но депопуляция, миграция, мобилизация, отток рабочей силы за все годы украинской независимости, а также неэффективная система образования привели к нехватке квалифицированных работников. Ожидать возвращения беженцев или привлечения мигрантов не стоит, пока будут оставаться высокие военные риски.

Поэтому нельзя исключать, что на начальном этапе основное направление инвестиций будет направлено в аграрный сектор, добычу природных ресурсов и производство продукции с низким технологическим переделом. Чтобы противостоять этой тенденции, следует акцентировать внимание на инвестициях в модернизацию и строительство производственных мощностей.

Читайте также: Власти хотят после войны увеличить производство тока в 4,6 раза: что не так с планом

Что покажем в Лондоне

Похоже, что в Лондоне правительство снова планирует представить амбициозные планы с заоблачными бюджетами. В частности, планы восстановления энергетики, которые будут представлены украинским правительством в Лондоне, предполагают привлечение инвестиций к 2050 году на уровне 400 млрд долларов (рост генерации электроэнергии должен увеличиться в 7 раз). Для такого роста генерации необходим соответствующий план развития промышленности с четкими целями и соответствующей оценкой соответствия, в частности, рабочей силы.

И в заключение, об архитектуре системы восстановления — то, что хотели видеть стейкхолдеры на конференции в Лугано. По факту, мы получили инструмент на базе «Укравтодора» — Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. Насколько оно будет эффективным, покажет время. Но концентрация процесса восстановления в руках государства нуждается в контроле со стороны общественности и международных доноров. Для повышения прозрачности процесса восстановления в Лондоне Украина представит свою цифровую экосистему восстановления для подотчетного управления (DREAM) — единственный цифровой канал для всех проектов восстановления на национальном, региональном и местном уровнях.

Успешное экономическое восстановление в Украине нуждается не только в финансовой помощи, но и приверженности демократическим ценностям, прозрачности и верховенстве права. Международные финансовые институты и инвесторы могут помочь в создании условий, продвигающих эти принципы, предотвращая возвращение олигархического контроля, одновременно защищая от чрезмерной концентрации власти в руках государства. С надеждой ждем результатов Конференции, но одновременно осознаем, что мы только в начале тяжелого процесса восстановления Украины.

Автор:
Алексеенко Дмитрий
вице-президент ICC Ukraine Алексеенко Дмитрий
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
SkeptikUA
SkeptikUA
20 июня 2023, 18:39
#
Хто нашим клоунам довірить щось своє? Вони ще в Лугано показали що серйозно сприймати наших чинуш не варто.
+
0
GPT
GPT
20 июня 2023, 19:30
#
Ось це — Однак, проблеми відновлення, з якими стикається Україна, виходять за межі залучення фінансування. Залишаються проблеми корупції… — це в країні яка знищили… ну майже знищила «другу» армію світу та загнала х@йла в бункер, а якщо він не в бункері то позбавлений сну і його трясе від кожного шороху, а корупцію подолати не в змозі, диво та й годі.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами