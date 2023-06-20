Украине предложат уникальный подход для восстановления: как не упустить свой шанс

21−22 июня 2023 года Великобритания совместно с Украиной проведут в Лондоне очередную международную Конференцию по восстановлению Украины (URC 2023). Так же, как и военный успех, экономическое восстановление Украины чрезвычайно важно для продолжающегося противостояния с российским агрессором и возвращения оккупированных территорий.

Предыдущая конференция состоялась 4−5 июля 2022 в Лугано (Швейцария). На ней украинское правительство презентовало государственный план восстановления стоимостью $750 млрд. Проблема этого плана заключалась в том, что он предлагал только подходы и принципы восстановления, и выглядел, как декларация намерений. Международные стейкхолдеры не получили ответа об институтах, которые будут созданы для этого процесса, и главное, что будет сделано, чтобы улучшить условия ведения бизнеса.

Послевоенное восстановление: почему использование замороженных активов рф — не вариант

Задача восстановления разрушенной войной инфраструктуры и экономики Украины является монументальной. Оценки стоимости реконструкции отличаются — например, Всемирный банк прогнозирует $411 миллиардов расходов на восстановление. Украина уже получает средства в рамках программы Fast recovery, которые используются для восстановления наиболее приоритетных объектов. Однако, государства-доноры или международные финансовые институты сами по себе не будут иметь достаточно средств для удовлетворения таких огромных инвестиций.

В Лугано Украина предложила использовать для восстановления, прежде всего, конфискованные активы рф и российских олигархов. Впрочем, процесс конфискации имущества и его передачи нашему государству, в частности, активов Центробанка рф, является юридически сложным и длительным процессом и может затянуться на годы. Последняя новость, что Роман Абрамович отказывается передавать средства от продажи футбольного клуба «Челси» для помощи пострадавшим украинцам, — яркий пример того, как россия будет тормозить эти процессы.

Бельгия предложила схему, которая предусматривает использование прибыли, полученной от замороженных российских активов, на восстановление, и уже перечислила 92 миллиона евро. Но это капля в море. То есть в краткосрочной перспективе рассчитывать на конфискованные активы рф нам, очевидно, не стоит.

Читайте также: Британия хочет передать замороженные $2,8 миллиарда Абрамовича Украине

Какой вариант предлагают Украине

На конференции в Лондоне Великобритания хочет предложить уникальный подход — основную роль в восстановлении украинской экономики будет играть частный сектор. На конференции будут рассмотрены разные финансовые механизмы, направленные на интеграцию международного бизнеса в процесс реконструкции. Эти механизмы включают предоставление займов под низкие проценты предприятиям, которые инвестируют в Украину, создание фондов прямых инвестиций, ориентированных на реконструкцию, внедрение комплексных программ страхования военных рисков и предоставление инвестиционных стимулов крупным международным корпорациям, которые осуществляют значительные инвестиции в Украину.

До того, как Украина не станет членом НАТО, именно страхование военных рисков для инвесторов выглядит единственным реальным механизмом привлечения капитала в восстановление нашего государства.

Однако, проблемы восстановления, с которыми сталкивается Украина, выходят за пределы привлечения финансирования. Остаются проблемы коррупции, недостаточной защиты прав собственности и интеллектуальных прав, а также чрезмерная зарегулированность условий ведения бизнеса.

Читайте также: Эстония нашла решение для передачи Украине замороженных активов России

Какие проблемы существуют, кроме денег

Давайте будем откровенными — если иностранные инвесторы сочтут, что им придется бороться с недобросовестными чиновниками, которые будут искать ренту, или столкнутся с несовершенной судебной системой, чтобы защитить свои права, они вряд ли будут вкладываться в многомиллиардные проекты.

Другой вопрос, куда именно будут направлены эти инвестиции? Для быстрого восстановления Украине необходимо развитие конкурентоспособной, ориентированной на экспорт промышленности и новейших технологий в целом, что будет иметь решающее значение для устойчивого экономического роста. Для этих отраслей требуется квалифицированная рабочая сила. Но депопуляция, миграция, мобилизация, отток рабочей силы за все годы украинской независимости, а также неэффективная система образования привели к нехватке квалифицированных работников. Ожидать возвращения беженцев или привлечения мигрантов не стоит, пока будут оставаться высокие военные риски.

Поэтому нельзя исключать, что на начальном этапе основное направление инвестиций будет направлено в аграрный сектор, добычу природных ресурсов и производство продукции с низким технологическим переделом. Чтобы противостоять этой тенденции, следует акцентировать внимание на инвестициях в модернизацию и строительство производственных мощностей.

Читайте также: Власти хотят после войны увеличить производство тока в 4,6 раза: что не так с планом

Что покажем в Лондоне

Похоже, что в Лондоне правительство снова планирует представить амбициозные планы с заоблачными бюджетами. В частности, планы восстановления энергетики, которые будут представлены украинским правительством в Лондоне, предполагают привлечение инвестиций к 2050 году на уровне 400 млрд долларов (рост генерации электроэнергии должен увеличиться в 7 раз). Для такого роста генерации необходим соответствующий план развития промышленности с четкими целями и соответствующей оценкой соответствия, в частности, рабочей силы.

И в заключение, об архитектуре системы восстановления — то, что хотели видеть стейкхолдеры на конференции в Лугано. По факту, мы получили инструмент на базе «Укравтодора» — Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. Насколько оно будет эффективным, покажет время. Но концентрация процесса восстановления в руках государства нуждается в контроле со стороны общественности и международных доноров. Для повышения прозрачности процесса восстановления в Лондоне Украина представит свою цифровую экосистему восстановления для подотчетного управления (DREAM) — единственный цифровой канал для всех проектов восстановления на национальном, региональном и местном уровнях.

Успешное экономическое восстановление в Украине нуждается не только в финансовой помощи, но и приверженности демократическим ценностям, прозрачности и верховенстве права. Международные финансовые институты и инвесторы могут помочь в создании условий, продвигающих эти принципы, предотвращая возвращение олигархического контроля, одновременно защищая от чрезмерной концентрации власти в руках государства. С надеждой ждем результатов Конференции, но одновременно осознаем, что мы только в начале тяжелого процесса восстановления Украины.