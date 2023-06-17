Эстония нашла решение для передачи Украине замороженных активов России

Правительство Эстонии одобрило принципы использования замороженных активов России для поддержки Украины. Таким образом, Эстония стала первой европейской страной, разработавшей подобное правовое решение. Об этом сообщает национальный вещатель ERR со ссылкой на главу МИД Эстонии Маргуса Цахкна.

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«Европейский Союз работает над поиском этого юридического варианта, но мы подготовили юридическое решение, при котором можем использовать замороженные активы России как страны-агрессора в качестве компенсации для нужд восстановления Украины», — заявил Цахкна.

По его словам, МИД в ближайшее время внесет в правительство проект соответствующей поправки в закон.

Напомним

«Минфин» писал, что Бельгия заморозила российские активы стоимостью 180 млрд евро и планирует направить полученные от них проценты на восстановление Украины.