Власти хотят после войны увеличить производство тока в 4,6 раз: что не так с планом

21 июня Украина презентует в Лондоне план восстановления экономики, рассчитанный до 2050 года. На данный момент план не доступен широкой общественности, он еще может изменится, но, похоже, его стоимость будет астрономической. По предварительным данным, только на изменения в энергетическом секторе планируется потратить $400 млрд.

Попытка № 2

Впервые план послевоенного восстановления Украина презентовала в швейцарском Лугано в начале июля прошлого года. Тогда на конференции удалось согласовать многие вопросы текущего финансирования воюющей страны, но вот план восстановления вызвал много дискуссий.

Этот план был рассчитан на 10 лет и включал в себя 15 национальных программ, которые охватывали практически все сферы — от обороны, безопасности и «зеленой энергетики» до модернизации социальной инфраструктуры и улучшения бизнес-климата.

Его реализация предполагала 2 этапа. На первом под реализацию 580 проектов должно быть выделено $350 млрд. На втором для 270 проектов — $400 млрд. Таким образом, общая сумма инвестиций должна составить $750 млрд.

Общий объем финансирования обновленного плана еще не известен. Но, скорее всего, он существенно превысит первоначальные наметки. Во-первых, план уже не на 10, а на 28 лет — до 2050 года. Во-вторых, только на реформирование энергетики планируется потратить $400 млрд.

Представленный в Лугано план восстановления не принес практических результатов в том числе и потому, что в него были вписаны проекты, очевидно, не приоритетные для послевоенного восстановления. Например, строительство 7,5 тысяч лесных дорог и развитие переработки крахмала.

В то же время, в Лугано Украина не представила четких объяснений, как будет работать механизм распределение международной помощи и контроль эффективности ее использования. Именно на счет того, кто именно будет контролировать расходование средств, в прошлый раз так и не удалось договориться, поскольку у каждой из присутствующих сторон было свое видение этого вопроса.

Похоже, нынешняя презентация обновленного плана вызовет не меньше дискуссий. Замечания к планам власти по восстановлению экономики наблюдатели уже высказывают. Об этом, в частности, в фейсбук написал экс-президент Киевстар Петр Чернышов. Далее «Минфин» приводит текст его публикации.

Мечты и реальность инвестиций

Сегодня прочитал две статьи — одна в Форбс Украина, вторая в Wall Street Journal.

Первая о том, какую программу Украина повезет на днях в Лондон на великую конференцию доноров (там, где будут обсуждать план Маршалла для нас — после победы).

Цитата: «До 2050 года производство электроэнергии вырастет в 7 раз, добыча газа — в 4 раза, нефти — в 6 раз. В энергетику будет инвестировано более $400 млрд. Мощность солнечных и ветроэлектростанций вырастет до 230 ГВт (интересно, что в 2021 году мощность всего производства электричества в Украине была 50 ГВт).

Уже не верится, но далее написано, что Украина сама будет производить «малые ядерные реакторы» — это перспективная, но пока недоказанная технология, требующая огромных инвестиций, чтобы начать, и долгосрочных контрактов с потребителями энергии, чтобы их устанавливать.

В программе еще много интересного.

Учитывая, что сейчас электричества Украине хватает — даже удается его экспортировать в Европу — такой рост означает, что в Украине должно появиться очень много новой промышленности, которая его потребляет.

А вот вторая статья — про то, как реально привлекаются инвестиции.

Польша объявила на днях самый большой инвестиционный проект за свою историю. Американская компания Intel построит около Вроцлава завод по нарезке и упаковке чипов. Общие инвестиции — 4,6 млрд евро. Там будет работать 2 тыс. человек.

Что тут важно? Завод не будет производить чипы — это делает сейчас завод Intel в Ирландии и будет делать новый завод в Германии. Они будут только вырезать чипы из готовых пластин и упаковывать их для конечных потребителей. И для этого надо 4,6 млрд. Немецкий завод же будет стоить $20 млрд — там будут эти чипы именно производить с нуля. И на этот завод Германия и Брюссель дадут субсидий $10 млрд (половину).

Польша не говорит (пока секрет), сколько она даст субсидий, чтобы Intel построил именно там, но думаю 30−50% должна. Видимо, еще Еврокомиссия не утвердила субсидию на этот завод. А всего на привлечения производителей чипов они уже утвердили общую программу $33 млрд.

Кроме того, Германия борется с Британией и Испанией за новый завод тайваньского производителя TSMC (это № 1 в мире), конкурируя, прежде всего, субсидиями. Потому других больших отличий в этих странах нет.

Делаю заключение: Польша и Германия молодцы! Без поддержки государства ничего крупного сейчас в мире не строится. Конкуренция за инвестиции настолько сильная, что рассказывать, какие мы будем либералы, когда кругом совсем не либералы, «мимо кассы» во всех смыслах.

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Ну и очень хочу видеть и слышать реакцию аудитории в Лондоне, когда им презентуют украинскую программу по энергетике.