Абрамович отказывается передавать Украине деньги от продажи «Челси» — СМИ

Что известно

«2,3 млрд фунтов стерлингов, вырученные от продажи „Челси“ больше года назад, могут не дойти до жертв войны россии против Украины в этом году, а возможно и вообще. Похоже, проблема заключается в том, что Роман Абрамович хочет, чтобы значительная часть этих денег ушла в россию, а точнее — пострадавшим от конфликта россиянам. Ни британское правительство, ни Еврокомиссия не согласятся на такой шаг», — говорится в сообщении.

По данным издания, несмотря на то, что Абрамович находится под санкциями из-за своей близости к режиму Путина, он должен «подписать» передачу этих средств. Но до сих пор олигарх отказывался это сделать, «поскольку хочет, чтобы деньги были распределены между россией и Украиной».

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Источники в британском МИДе подтвердили Daily Mail, что сейчас ситуация именно такая, указав также на слова министра Джеймса Клеверли, который на прошлой неделе заявил, что нет уверенности, что деньги будут до того, как правительство уйдет на летние каникулы в следующем месяце.

«Мы надеемся, что деньги начнут поступать в Украину до того, как снова наступят суровые зимние условия, но пока нет никаких гарантий, что это произойдет», — сказал Клеверли.

Напомним

Абрамович был вынужден продать «Челси» в прошлом году, зная, что его ждут санкции. Американский миллиардер Тодд Боли заплатил за клуб 2,5 млрд. фунтов стерлингов, а после расходов, связанных с соглашением, осталось 2,3 млрд. фунтов стерлингов.

Эти средства остаются на замороженном банковском счете в Великобритании, принадлежащей компании Fordstam, подконтрольной Абрамовичу, и британский МИД еще не дал зеленый свет для перевода этих денег.