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19 июня 2023, 10:05 Читати українською

Абрамович отказывается передавать Украине деньги от продажи «Челси» — СМИ

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Российский олигарх Роман Абрамович отказывается подписывать соглашение о передаче пострадавшим в Украине от российской войны 2,3 млрд фунтов стерлингов от продажи футбольного клуба «Челси».
Российский олигарх Роман Абрамович отказывается подписывать соглашение о передаче пострадавшим в Украине от российской войны 2,3 млрд фунтов стерлингов от продажи футбольного клуба «Челси». Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Что известно

«2,3 млрд фунтов стерлингов, вырученные от продажи „Челси“ больше года назад, могут не дойти до жертв войны россии против Украины в этом году, а возможно и вообще. Похоже, проблема заключается в том, что Роман Абрамович хочет, чтобы значительная часть этих денег ушла в россию, а точнее — пострадавшим от конфликта россиянам. Ни британское правительство, ни Еврокомиссия не согласятся на такой шаг», — говорится в сообщении.

По данным издания, несмотря на то, что Абрамович находится под санкциями из-за своей близости к режиму Путина, он должен «подписать» передачу этих средств. Но до сих пор олигарх отказывался это сделать, «поскольку хочет, чтобы деньги были распределены между россией и Украиной».

Читайте: Британия хочет передать замороженные $2,8 миллиарда Абрамовичу Украине

Источники в британском МИДе подтвердили Daily Mail, что сейчас ситуация именно такая, указав также на слова министра Джеймса Клеверли, который на прошлой неделе заявил, что нет уверенности, что деньги будут до того, как правительство уйдет на летние каникулы в следующем месяце.

«Мы надеемся, что деньги начнут поступать в Украину до того, как снова наступят суровые зимние условия, но пока нет никаких гарантий, что это произойдет», — сказал Клеверли.

Напомним

Абрамович был вынужден продать «Челси» в прошлом году, зная, что его ждут санкции. Американский миллиардер Тодд Боли заплатил за клуб 2,5 млрд. фунтов стерлингов, а после расходов, связанных с соглашением, осталось 2,3 млрд. фунтов стерлингов.

Эти средства остаются на замороженном банковском счете в Великобритании, принадлежащей компании Fordstam, подконтрольной Абрамовичу, и британский МИД еще не дал зеленый свет для перевода этих денег.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
milon
milon
19 июня 2023, 11:58
#
Понимает что максимум 3% пойдет потерпевшим в Украине, остальное как всегда в карман
+
0
zxcvb1979
zxcvb1979
19 июня 2023, 12:23
#
Нет, он просто жадный, был бы щедрый миллиордером бы не стал.
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