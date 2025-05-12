США и Китай взяли паузу в торговой войне: доллар растет, но его девальвация неизбежна

США и Китай поставили торговую войну на 90-дневную паузу. Инвесторы, которые опасались, что торговый конфликт может перерасти в кризис и усилить неопределенность для бизнеса, выдохнули. Американские фондовые фьючерсы продолжили рост, который начался в воскресенье вечером перед объявлением о результатах торговых переговоров стран с крупнейшими экономиками мира.

После двухдневной встречи в Швейцарии делегаций двух стран США и Китай договорились приостановить действие большинства взаимных повышенных торговых пошлин.

По данным The Wall Street Journal, «взаимные» пошлины президента Дональда Трампа на китайские товары снизятся со 125% до 10%. При этом Вашингтон оставит в силе 20%-ную пошлину, введенную из-за нелегальных поставок наркотика фентанила. Пекин так же снизит свои пошлины на американские товары со 125% до 10%. Такое положение будет сохраняться 90 дней, чтобы стороны могли продолжить обсуждение торговой сделки.

До договоренностей, объявленных в понедельник, суммарная пошлина США на ввоз товаров из Китая составляла 145%: «ответные» сборы в размере 125% добавились к 20%-ным, которые Трамп ввел ранее.

Фьючерсы на главный фондовый индекс США S&P 500 подскочили в моменте на 2,8%. Контракты на технологический индекс Nasdaq 100 прибавляли 3,6%, а на индекс «голубых фишек» Dow Jones — 2,2%. Доллар укрепился на 0,9%, а доходность американских гособлигаций повысилась.

Оптимизм вернулся и на рынки других регионов. Активно отреагировали на новость о торговом перемирии акции европейских полупроводниковых компаний: бумаги ASML, ASMI, BESI, STM, Infineon и Melexis подорожали в диапазоне 6−10%.

Ралли также на азиатских рынках. Так, гонконгский индекс Hang Seng поднимался на 3,3%, а технологический Hang Seng Tech — почти на 6% в последний час торгов в понедельник, передает CNBC. Индекс «континентального» Китая CSI 300 прибавил, по итогам дня, 1,16%. Индийские рынки росли также за счет прекращения огня между Индией и Пакистаном.

Тем временем аналитики Goldman Sachs готовятся к девальвации доллара. По данным исследования экономического моделирования инвестбанка, доллар США переоценен примерно на 16%, пишет Seekingalpha.

Такое несоответствие долгосрочной справедливой стоимости может иметь серьезные последствия для мировых рынков и торговых отношений, отметила в своей записке экономист отдела макроэкономических исследований рынков Goldman Sachs Тереза ​​Алвес.

Ее анализ предсказывает, что это текущее несоответствие будет «постепенно разрушаться», поскольку нынешние более высокие доходности американского рынка со временем уменьшатся. Этот процесс корректировки может повлиять на международные торговые балансы и инвестиционные потоки в мировых экономиках.

Хотя ​​Алвес и уточнила, что валюты могут оставаться оторванными от справедливой стоимости в течение длительных периодов времени.

В чем точно уверены аналитики Уолл-стрит, так это в дальнейшем развитии ИИ. Аналитик Wedbush Дэн Айвз выделил 30 технологических компаний, которые, по его мнению, станут бенефициарами этого тренда в долгосрочной перспективе. Айвз назвал следующие секторы:

Разработчики программного обеспечения. К 2028 году, по мнению аналитика, более миллиарда приложений будут иметь функции генеративного ИИ. Среди его фаворитов в этой категории: Palantir Technologies, Salesforce, IBM, ServiceNow, Snowflake, Adobe, Pegasystems, MongoDB, C3.ai, Elastic, Innodata и SoundHound.

Производители чипов. Аналитик Wedbush сравнивает их с «киркой и лопатой» в ИИ-гонке. Среди его любимчиков — Nvidia, AMD, которая продолжает усиливать позиции на рынке, и Taiwan Semiconductor, крупнейший мировой контрактный производитель чипов. Кроме них, Айвз также выделяет компании Micron и Broadcom.

Так называемые гиперскейлеры. Это крупнейшие компании, которые строят и управляют масштабной облачной инфраструктурой для обработки огромных объемов данных. ИИ уже присутствует более чем в 15% облачных сервисов и, по оценкам Айвза, в 2025 году ведущие игроки рынка потратят на ИИ более $325 млрд: на 40% больше, чем в 2024 году. Среди лидеров в этой сфере Айвз выделил Microsoft, Alphabet (материнская компания Google), Amazon и Oracle.

Интернет-компании. ИИ активно используется не только компаниями, но и потребителями, подчеркивает эксперт. В числе фаворитов в США он выделил Apple (по его оценке, четверть населения Земли в будущем будет взаимодействовать с ИИ через устройства Apple) и Meta, которая владеет Facebook и Instagram. Из китайских бумаг — Alibaba и Baidu, которые могут выиграть в ИИ-гонке в Китае.

Робототехника — еще одно ключевое направление для развития ИИ, уверен аналитик. По его прогнозу, рынок беспилотных автомобилей к 2033 году вырастет до $3,22 трлн. В этой категории он отметил потенциал роботакси от Tesla и стартап Oklo, развивающий ядерные технологии для обеспечения энергии для автоматизации.

Кибербезопасность, чье значение повышает развитие ИИ-технологий. В этой нише Айвз выделил три компании: Zscaler, Palo Alto Networks и CyberArk Software.

Взлеты и падения прошлой недели на фондовом рынке США

«Минфин» традиционно выделил компании, акции которых показали самую заметную динамику, и объясняет, почему это стало возможным.

Акции цифровой платформы для покупки рекламы Trade Desk (TTD) выросли благодаря хорошему отчету: ее квартальная прибыль и выручка превзошли консенсусные ожидания. Прогноз выручки на второй квартал также оказался выше консенсусной оценки.

Автоматизированная платформа компании позволяет брендам и рекламным агентствам покупать онлайн- и мобильную рекламу в режиме реального времени. Кроме того, Trade Desk помогает клиентам использовать онлайн-данные для улучшения целевой рекламы.

Ее прибыль за четвертый квартал до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) выросла на 28% — до почти $208 млн, против прогнозируемых $148 млн.

Как уточняет Investor’s business daily (IBD), в 2025 году, на момент выхода отчета, акции Trade Desk упали на 49%. По данным IBD Stock Checkup, у бумаг TTD рейтинг IBD Composite 60 (лучшим акциям роста присвоен композитный рейтинг от 90 и выше).

В то же время аналитики торгово-инвестиционной Susquehanna International Group считают, что акции Trade Desk могут вырасти из-за антимонопольного иска Министерства юстиции против материнской компании Google Alphabet.

В середине апреля суд Вирджинии постановил, что технологический гигант использовал классическую тактику создания монополии, чтобы доминировать в онлайн-рекламе. Аналитики уже прозвали это «судебным разбирательством DoubleClick». В 2008 году Google купила ведущую фирму цифровой рекламы DoubleClick за $3,1 млрд. Эта покупка, по мнению американского Министерства юстиции обеспечило Google доминирование на рынке цифровой рекламы, что нанесло ущерб рекламодателям и создателям контента.

Упомянутое решение суда усилило давление на Google. Ранее служители Фемиды признали незаконной монополией и его поисковый бизнес. И хотя Google намерен оспаривать вынесенное решение, не исключено, что компании все же придется отделить части своего рекламно-технологического бизнеса. А он играет ключевую роль в том, как покупают рекламу на независимых сайтах и как продают рекламные площади.

Это, в свою очередь, может открыть возможности для других игроков индустрии онлайн-рекламы. Реакция рынка отражает меняющийся ландшафт, где доминирование Alphabet находится под юридическим контролем, а конкуренты, такие как The Trade Desk, готовы воспользоваться любыми принудительными изменениями.

На основе выводов 32 аналитиков Уолл-стрит, которые давали рейтинги Trade Desk за последние 12 месяцев, консенсус-рейтинг акций составляет «Умеренная покупка». Из 32 аналитиков 6 дали рейтинг «удерживать», а 26 — дали рейтинг «покупать» для TTD.

Акции компании Hims & Hers Health, Inc. (HIMS), продающей препараты и управляющей платформой для телемедицины, резко выросли благодаря впечатляющим квартальным результатам, быстрому расширению ассортимента продукции для снижения веса и стратегическому партнерству с Novo Nordisk.

Компания развивалась, как стартап в сфере телемедицины: изначально HIMS специализировалась на мужском здоровье, но быстро масштабировалась, и уже в 2018 году она вошла в сегмент женского здоровья, а затем расширилась до лечения психических проблем, вошла на рынок добавок, средств по уходу за кожей и личной гигиены. Год спустя она достигла оценки в $1 млрд, а в 2020 году вышла на биржу.

Однако по-настоящему известной Hims & Hers стала в конце 2023 года, когда сосредоточилась на собственных препаратах. Главным катализатором успеха стало быстрое расширение позиций в сегменте препаратов для управления весом. К середине 2024 года этот сегмент достиг годового оборота в $100 млн. В мае 2024 года компания добавила в перечень своих препаратов инъекции для снижения веса GLP-1. Они стали пользоваться огромным спросом и, чтобы удовлетворить его, HIMS заключил соглашение с аптеками, которые начали изготавливать упрощенную версию препарата.

Когда и эта возможность для расширения бизнеса была исчерпана, американская платформа телемедицины стала партнером датским фармгиганта Novo Nordisk. Датчане начнут продавать свой бестселлер для похудения Wegovy через телемедицинскую платформу Hims & Hers в США, чтобы расширить доступ к препарату, написал CNBC.

В начале мая Hims & Hers начала предлагать Wegovy во всех дозировках, а также круглосуточное медицинское сопровождение, рекомендации по питанию и постоянную клиническую поддержку потребителям. Стоимость Wegovy составит от $599 в месяц для пациентов с рецептом, оплачивающих лечение наличными. Сейчас для пациентов без страхового покрытия розничная цена Wegovy составляет $1 349, отметил Barron’s.

Сделка усиливает конкуренцию на рынке препаратов для снижения веса: Novo и ее американский конкурент Eli Lilly активно ищут партнеров в сфере телемедицины, чтобы расширить охват клиентов, пишет The Wall Street Journal. В частности, телемедицинская платформа Ro начала продавать препарат Zepbound от Lilly еще в конце 2024 года, отметила WSJ.

Впрочем, свежие новости сыграли не в пользу Novo. В ходе прямого клинического испытания препарат Zepbound компании Eli Lilly продемонстрировал значительно более выраженную потерю веса, чем препарат Wegovy от Novo Nordisk, сообщила Eli Lilly в воскресенье.

Акции Novo Nordisk упали на 5,7% в начале торгов в Копенгагене. Но и акции Eli Lilly пострадали: на фоне новостей о планах президента Дональда Трампа распорядиться о сокращении расходов на рецептурные препараты в США они упали на 2,9%.

Большинство аналитиков советуют держать акции Hims & Hers: у них восемь рейтингов Hold, показывает MarketWatch. Шесть аналитиков советуют покупать бумаги компании (Buy), еще двое — продавать их (Underweight и Sell).

Акции Insulet Corporation (PODD) выросли на 20% на дневных торгах в минувшую пятницу после того, как производитель инсулиновых помп сообщил о более сильных, чем ожидалось, квартальных результатах и ​​повысил прогноз выручки на весь год.

Omnipod, система бескамерной доставки инсулина, необходима многим пациентам с диабетом. Последняя модель, Omnipod 5, является первой системой, одобренной для лечения диабета 1-го и 2-го типа, что укрепляет позиции Insulet на рынке. Хотя рост продаж препаратов для лечения диабета и снижения веса GLP-1 создает конкуренцию, Insulet настроена оптимистично: прогноз роста выручки повышен с 16−20% до 19−22%. В квартале, закончившемся 31 марта, выручка Insulet выросла на 28,8% — до $569 млн, при прогнозе аналитиков в $543,4 млн.

На основе прогнозов 17 аналитиков Уолл-стрит, которые давали рейтинги Insulet за последние 12 месяцев, консенсус-рейтинг акций компании — «Умеренная покупка». Из 17 аналитиков 4 дали для PODD рейтинг «удерживать», а 13 — рейтинг «покупать».

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Главные события текущей недели

Основное внимание американских инвесторов на этой неделе будет приковано к данным по инфляции в США за апрель. Это первая публикация, которая может отразить эффект от новых пошлин, введенных после «Дня освобождения», 2 апреля. Кроме того, в Штатах выйдет статистика по оптовым ценам и розничным продажам, а также свежий индекс потребительских настроений.

В еврозоне текущая неделя будет скудной на статданные: ожидаются цифры по промышленному производству и торговле за март, предварительная оценка занятости и вторая оценка ВВП за первый квартал, сообщает The Wall Street Journal.