США и Китай поставили торговую войну на 90-дневную паузу. Инвесторы, которые опасались, что торговый конфликт может перерасти в кризис и усилить неопределенность для бизнеса, выдохнули. Американские фондовые фьючерсы продолжили рост, который начался в воскресенье вечером перед объявлением о результатах торговых переговоров стран с крупнейшими экономиками мира.
США и Китай взяли паузу в торговой войне: доллар растет, но его девальвация неизбежна
После двухдневной встречи в Швейцарии делегаций двух стран США и Китай договорились приостановить действие большинства взаимных повышенных торговых пошлин.
По данным The Wall Street Journal, «взаимные» пошлины президента Дональда Трампа на китайские товары снизятся со 125% до 10%. При этом Вашингтон оставит в силе 20%-ную пошлину, введенную из-за нелегальных поставок наркотика фентанила. Пекин так же снизит свои пошлины на американские товары со 125% до 10%. Такое положение будет сохраняться 90 дней, чтобы стороны могли продолжить обсуждение торговой сделки.
До договоренностей, объявленных в понедельник, суммарная пошлина США на ввоз товаров из Китая составляла 145%: «ответные» сборы в размере 125% добавились к 20%-ным, которые Трамп ввел ранее.
Фьючерсы на главный фондовый индекс США S&P 500 подскочили в моменте на 2,8%. Контракты на технологический индекс Nasdaq 100 прибавляли 3,6%, а на индекс «голубых фишек» Dow Jones — 2,2%. Доллар укрепился на 0,9%, а доходность американских гособлигаций повысилась.
Оптимизм вернулся и на рынки других регионов. Активно отреагировали на новость о торговом перемирии акции европейских полупроводниковых компаний: бумаги ASML, ASMI, BESI, STM, Infineon и Melexis подорожали в диапазоне 6−10%.
Ралли также на азиатских рынках. Так, гонконгский индекс Hang Seng поднимался на 3,3%, а технологический Hang Seng Tech — почти на 6% в последний час торгов в понедельник, передает CNBC. Индекс «континентального» Китая CSI 300 прибавил, по итогам дня, 1,16%. Индийские рынки росли также за счет прекращения огня между Индией и Пакистаном.
Тем временем аналитики Goldman Sachs готовятся к девальвации доллара. По данным исследования экономического моделирования инвестбанка, доллар США переоценен примерно на 16%, пишет Seekingalpha.
Такое несоответствие долгосрочной справедливой стоимости может иметь серьезные последствия для мировых рынков и торговых отношений, отметила в своей записке экономист отдела макроэкономических исследований рынков Goldman Sachs Тереза Алвес.
Ее анализ предсказывает, что это текущее несоответствие будет «постепенно разрушаться», поскольку нынешние более высокие доходности американского рынка со временем уменьшатся. Этот процесс корректировки может повлиять на международные торговые балансы и инвестиционные потоки в мировых экономиках.
Хотя Алвес и уточнила, что валюты могут оставаться оторванными от справедливой стоимости в течение длительных периодов времени.
В чем точно уверены аналитики Уолл-стрит, так это в дальнейшем развитии ИИ. Аналитик Wedbush Дэн Айвз выделил 30 технологических компаний, которые, по его мнению, станут бенефициарами этого тренда в долгосрочной перспективе. Айвз назвал следующие секторы:
Разработчики программного обеспечения. К 2028 году, по мнению аналитика, более миллиарда приложений будут иметь функции генеративного ИИ. Среди его фаворитов в этой категории: Palantir Technologies, Salesforce, IBM, ServiceNow, Snowflake, Adobe, Pegasystems, MongoDB, C3.ai, Elastic, Innodata и SoundHound.
Производители чипов. Аналитик Wedbush сравнивает их с «киркой и лопатой» в ИИ-гонке. Среди его любимчиков — Nvidia, AMD, которая продолжает усиливать позиции на рынке, и Taiwan Semiconductor, крупнейший мировой контрактный производитель чипов. Кроме них, Айвз также выделяет компании Micron и Broadcom.
Так называемые гиперскейлеры. Это крупнейшие компании, которые строят и управляют масштабной облачной инфраструктурой для обработки огромных объемов данных. ИИ уже присутствует более чем в 15% облачных сервисов и, по оценкам Айвза, в 2025 году ведущие игроки рынка потратят на ИИ более $325 млрд: на 40% больше, чем в 2024 году. Среди лидеров в этой сфере Айвз выделил Microsoft, Alphabet (материнская компания Google), Amazon и Oracle.
Интернет-компании. ИИ активно используется не только компаниями, но и потребителями, подчеркивает эксперт. В числе фаворитов в США он выделил Apple (по его оценке, четверть населения Земли в будущем будет взаимодействовать с ИИ через устройства Apple) и Meta, которая владеет Facebook и Instagram. Из китайских бумаг — Alibaba и Baidu, которые могут выиграть в ИИ-гонке в Китае.
Робототехника — еще одно ключевое направление для развития ИИ, уверен аналитик. По его прогнозу, рынок беспилотных автомобилей к 2033 году вырастет до $3,22 трлн. В этой категории он отметил потенциал роботакси от Tesla и стартап Oklo, развивающий ядерные технологии для обеспечения энергии для автоматизации.
Кибербезопасность, чье значение повышает развитие ИИ-технологий. В этой нише Айвз выделил три компании: Zscaler, Palo Alto Networks и CyberArk Software.
Взлеты и падения прошлой недели на фондовом рынке США
«Минфин» традиционно выделил компании, акции которых показали самую заметную динамику, и объясняет, почему это стало возможным.
Акции цифровой платформы для покупки рекламы Trade Desk (TTD) выросли благодаря хорошему отчету: ее квартальная прибыль и выручка превзошли консенсусные ожидания. Прогноз выручки на второй квартал также оказался выше консенсусной оценки.
Автоматизированная платформа компании позволяет брендам и рекламным агентствам покупать онлайн- и мобильную рекламу в режиме реального времени. Кроме того, Trade Desk помогает клиентам использовать онлайн-данные для улучшения целевой рекламы.
Ее прибыль за четвертый квартал до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) выросла на 28% — до почти $208 млн, против прогнозируемых $148 млн.
Как уточняет Investor’s business daily (IBD), в 2025 году, на момент выхода отчета, акции Trade Desk упали на 49%. По данным IBD Stock Checkup, у бумаг TTD рейтинг IBD Composite 60 (лучшим акциям роста присвоен композитный рейтинг от 90 и выше).
В то же время аналитики торгово-инвестиционной Susquehanna International Group считают, что акции Trade Desk могут вырасти из-за антимонопольного иска Министерства юстиции против материнской компании Google Alphabet.
В середине апреля суд Вирджинии постановил, что технологический гигант использовал классическую тактику создания монополии, чтобы доминировать в онлайн-рекламе. Аналитики уже прозвали это «судебным разбирательством DoubleClick». В 2008 году Google купила ведущую фирму цифровой рекламы DoubleClick за $3,1 млрд. Эта покупка, по мнению американского Министерства юстиции обеспечило Google доминирование на рынке цифровой рекламы, что нанесло ущерб рекламодателям и создателям контента.
Упомянутое решение суда усилило давление на Google. Ранее служители Фемиды признали незаконной монополией и его поисковый бизнес. И хотя Google намерен оспаривать вынесенное решение, не исключено, что компании все же придется отделить части своего рекламно-технологического бизнеса. А он играет ключевую роль в том, как покупают рекламу на независимых сайтах и как продают рекламные площади.
Это, в свою очередь, может открыть возможности для других игроков индустрии онлайн-рекламы. Реакция рынка отражает меняющийся ландшафт, где доминирование Alphabet находится под юридическим контролем, а конкуренты, такие как The Trade Desk, готовы воспользоваться любыми принудительными изменениями.
На основе выводов 32 аналитиков Уолл-стрит, которые давали рейтинги Trade Desk за последние 12 месяцев, консенсус-рейтинг акций составляет «Умеренная покупка». Из 32 аналитиков 6 дали рейтинг «удерживать», а 26 — дали рейтинг «покупать» для TTD.
Акции компании Hims & Hers Health, Inc. (HIMS), продающей препараты и управляющей платформой для телемедицины, резко выросли благодаря впечатляющим квартальным результатам, быстрому расширению ассортимента продукции для снижения веса и стратегическому партнерству с Novo Nordisk.
Компания развивалась, как стартап в сфере телемедицины: изначально HIMS специализировалась на мужском здоровье, но быстро масштабировалась, и уже в 2018 году она вошла в сегмент женского здоровья, а затем расширилась до лечения психических проблем, вошла на рынок добавок, средств по уходу за кожей и личной гигиены. Год спустя она достигла оценки в $1 млрд, а в 2020 году вышла на биржу.
Однако по-настоящему известной Hims & Hers стала в конце 2023 года, когда сосредоточилась на собственных препаратах. Главным катализатором успеха стало быстрое расширение позиций в сегменте препаратов для управления весом. К середине 2024 года этот сегмент достиг годового оборота в $100 млн. В мае 2024 года компания добавила в перечень своих препаратов инъекции для снижения веса GLP-1. Они стали пользоваться огромным спросом и, чтобы удовлетворить его, HIMS заключил соглашение с аптеками, которые начали изготавливать упрощенную версию препарата.
Когда и эта возможность для расширения бизнеса была исчерпана, американская платформа телемедицины стала партнером датским фармгиганта Novo Nordisk. Датчане начнут продавать свой бестселлер для похудения Wegovy через телемедицинскую платформу Hims & Hers в США, чтобы расширить доступ к препарату, написал CNBC.
В начале мая Hims & Hers начала предлагать Wegovy во всех дозировках, а также круглосуточное медицинское сопровождение, рекомендации по питанию и постоянную клиническую поддержку потребителям. Стоимость Wegovy составит от $599 в месяц для пациентов с рецептом, оплачивающих лечение наличными. Сейчас для пациентов без страхового покрытия розничная цена Wegovy составляет $1 349, отметил Barron’s.
Сделка усиливает конкуренцию на рынке препаратов для снижения веса: Novo и ее американский конкурент Eli Lilly активно ищут партнеров в сфере телемедицины, чтобы расширить охват клиентов, пишет The Wall Street Journal. В частности, телемедицинская платформа Ro начала продавать препарат Zepbound от Lilly еще в конце 2024 года, отметила WSJ.
Впрочем, свежие новости сыграли не в пользу Novo. В ходе прямого клинического испытания препарат Zepbound компании Eli Lilly продемонстрировал значительно более выраженную потерю веса, чем препарат Wegovy от Novo Nordisk, сообщила Eli Lilly в воскресенье.
Акции Novo Nordisk упали на 5,7% в начале торгов в Копенгагене. Но и акции Eli Lilly пострадали: на фоне новостей о планах президента Дональда Трампа распорядиться о сокращении расходов на рецептурные препараты в США они упали на 2,9%.
Большинство аналитиков советуют держать акции Hims & Hers: у них восемь рейтингов Hold, показывает MarketWatch. Шесть аналитиков советуют покупать бумаги компании (Buy), еще двое — продавать их (Underweight и Sell).
Акции Insulet Corporation (PODD) выросли на 20% на дневных торгах в минувшую пятницу после того, как производитель инсулиновых помп сообщил о более сильных, чем ожидалось, квартальных результатах и повысил прогноз выручки на весь год.
Omnipod, система бескамерной доставки инсулина, необходима многим пациентам с диабетом. Последняя модель, Omnipod 5, является первой системой, одобренной для лечения диабета 1-го и 2-го типа, что укрепляет позиции Insulet на рынке. Хотя рост продаж препаратов для лечения диабета и снижения веса GLP-1 создает конкуренцию, Insulet настроена оптимистично: прогноз роста выручки повышен с 16−20% до 19−22%. В квартале, закончившемся 31 марта, выручка Insulet выросла на 28,8% — до $569 млн, при прогнозе аналитиков в $543,4 млн.
На основе прогнозов 17 аналитиков Уолл-стрит, которые давали рейтинги Insulet за последние 12 месяцев, консенсус-рейтинг акций компании — «Умеренная покупка». Из 17 аналитиков 4 дали для PODD рейтинг «удерживать», а 13 — рейтинг «покупать».
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Главные события текущей недели
Основное внимание американских инвесторов на этой неделе будет приковано к данным по инфляции в США за апрель. Это первая публикация, которая может отразить эффект от новых пошлин, введенных после «Дня освобождения», 2 апреля. Кроме того, в Штатах выйдет статистика по оптовым ценам и розничным продажам, а также свежий индекс потребительских настроений.
В еврозоне текущая неделя будет скудной на статданные: ожидаются цифры по промышленному производству и торговле за март, предварительная оценка занятости и вторая оценка ВВП за первый квартал, сообщает The Wall Street Journal.
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