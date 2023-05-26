Nvidia уже по $380: почему Кэти Вуд кусает локти

Неделя оказалась удивительно положительной для фондового рынка: американский ВВП растет, безработица в США снижается, технологический гигант взлетает на $200 миллиардов за одну ночь. Впрочем, как пишет основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан, новости вроде бы не плохие, но на душе тревожно.

Игра в потолок госдолга продолжается

Политики продолжают торговаться относительно потолка долга, то успокаивая рынок публичными заявлениями, которые уже вот-вот почти достигли цели, то, наоборот, делая признание за закрытыми дверями, что проблема еще очень далека от решения.

Трудно сказать, что рынок не находит себе места от переживаний — конечно, определенные волнения есть, хотя все уверены, что никакого дефолта не будет.

Fitch на всякий случай решили проявить принципиальность и снизили прогноз по государственному долгу США до негативного, хотя рейтинг все же оставили на уровне ААА.

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Экономика растет, но возможность рецессии остается

Макроэкономические индикаторы немного успокоили. Количество заявок по безработице за неделю было ниже, чем ожидалось: 229 тысяч заявок против ожидаемых 245 тысяч.

Вторая оценка ВВП продемонстрирует, что экономика США выросла в первом квартале на 1,3%, что выше начальной отметки в 1,1%.

Итак, теория «мягкой посадки» пока жива, хотя индекс опережающих экономических индикаторов, LEI, предвещает возможность рецессии в течение следующих двенадцати месяцев.

Ставка ФРС: никакого понижения

Протоколы заседания ФРС продемонстрировали, что мнения вершителей монетарной политики разделились. Половина уверена, что нужно поднимать ставку дальше, убеждая, что экономика выдержит, другие считают, что необходимо перевести дыхание, пока не наделали еще большей беды.

Но о понижении ставки речь точно не идет. Более того, на фоне далеко не катастрофических макроэкономических показателей вероятность повышения ставки в июле после короткой передышки в июне начинает расти и в течение последней недели именно повышение на 25 бп стало наиболее вероятным сценарием. При этом рынок все еще продолжает верить, что до конца года нас ждет хотя бы одно снижение ставки.

Nvidia — новое финансовое чудо и разочарование Кэти Вуд

Героем недели безусловно стала Nvidia, после объявления квартальных результатов и существенного улучшения прогноза стала шестой крупнейшей компанией в мире с капитализацией почти в триллион долларов .

Всего за одну ночь стоимость технологического гиганта выросла на $200 миллиардов, напомнив о 2000 годе, когда цены на акции Intel, Cisco, Sun Microsystems и другие чудо-компании того времени взлетали к небесам, а инвесторы готовы были платить любую цену, только бы стать участниками финансового чуда.

Ситуация повторяется и рынок снова платит цену, которую вряд ли возможно как-то оправдать, или хотя бы объяснить с точки зрения здравого смысла. Но какой там здравый смысл, когда на авансцену выходят эмоции.

А теперь представьте, какие эмоции испытывает наверняка самый знаменитый инвестор в технологических компаниях Кэти Вуд, которая смотрит на текущую цену Nvidia в $380 и вспоминает, как в конце прошлого года продала акции компании, когда цена колебалась в пределах $160−170. Вот и доверяйте после этого свои деньги «визионерам».

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Что в итоге

Новости вроде бы и неплохие, но на душе тревожно. Очевидно, что результаты Nvidia и ажиотаж вокруг AI, что, учитывая рыночные цены, уже перерос в манию, немного отвлек внимание от проблем с долгом, все еще высокой инфляции и возможных действий ФРС, которые продолжат замедлять экономику, но надолго ли?!

Трудно назвать ситуацию нормальной, когда S&P 500 держится на поверхности благодаря восьми мега компаниям, живо манипулирующим термином AI, в то время как S&P 492 начинают тонуть.