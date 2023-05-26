Дефолт США: насколько реальна такая угроза и как это отразится на Украине

Не сумев вовремя поднять потолок госдолга, Конгресс США может довести страну до первого суверенного дефолта в современной истории. Обвал фондовых рынков, всплеск безработицы, паника в мировой экономике — все это вполне возможно уже после 1 июня, в теории. «Минфин» расскажет, что происходит на практике и как реагировать на события за океаном украинцам.

Госдолг США достиг своего верхнего предела в $31,4 трлн еще в начале 2023 года. По факту, с января американское госказначейство все время балансирует на этой грани и, чтобы не превысить верхнюю планку, практически тратит «с колес» все поступления в бюджет от уплаты налогов и других сборов.

Но сейчас в американскую казну поступает меньше денег, чем требуется для финансирования расходных статей. И, что самое главное, по словам Министра финансов США Джанет Йеллен, есть определенная неясность в объемах собираемых налогов на ближайшее время. По расчетам руководства Минфина США, если Конгресс не увеличит потолок госдолга, то технический дефолт может произойти уже 1 июня.

Это шокировало аналитиков, которые оптимистично считали, что запаса прочности у госказначейства США хватит до, как минимум, середины лета — осени этого года.

Заявления американских чиновников в сочетании с продолжающимися прениями демократов и республиканцев по вопросу потолка госдолга пугают не только рядовых американцев перспективой «дефолта», но и становятся основанием для переоценки платежеспособности США ведущими мировыми рейтинговыми агентствами.

Кредитные рейтинги ведущих стран мира

Например, консервативный и осторожный Standard & Poor's уже давно снизил кредитный рейтинг США с самого высокого ААА (обязательства наивысшего качества) до АА+ (обязательства высокого качества). Намекают на подобные пересмотры в ближайшее время и остальные именитые коллеги Standard & Poor's. Так, Fitch поместило кредитный рейтинг США в иностранной валюте «ААА» в список Rating Watch «Негативный», то есть с возможностью снижения в связи с приближением 1 июня — даты, после которой страна может допустить дефолт по своим обязательствам.

Трагедии в этом для американской экономики пока особой нет. Инвесторы продолжают активно покупать казначейские бумаги США, считая их максимально ликвидными.

Но если рейтинговые агентства продолжат снижать рейтинги США, это заставит американские власти увеличивать доходность своих бумаг и, соответственно, повысит стоимость обслуживания внешнего долга. А она и без того уже растет, с учетом повышения ставок Федрезерва и определенной привязки к этому показателю доходности трежерис.

Чем ближе время «Ч», о котором говорит Джанет Йеллен, тем больше нервничают инвесторы, что очень хорошо видно по динамике доходности 2-летних казначейских обязательств США. На момент написания статьи она выросла до 4,369% годовых. То есть привлекать средства американскому правительству приходится все дороже.

Динамика доходности 2-летних казначейских обязательств США

Будет дефолт или нет: что происходит на самом деле

Америка давно тратит больше, чем зарабатывает. По прогнозам МВФ, в 2023 году госдолг США достигнет 122,2% ВВП, а в 2024 году — 125,8% ВВП.

Запуск «печатного станка» Федрезервом в период пандемии COVID-19 раскрутил инфляцию, с которой ФРС пытается справится поднятием процентных ставок. Но это пока не сработало в полном объеме. Зато уже гарантировано «бьет» по стоимости обслуживания госдолга, и следовательно — по бюджету США в виде увеличения стоимости обслуживания долгов.

В 2022 году американское правительство выплатило в качестве процентов по госдолгу $475 млрд. И если учетная ставка ФРС к концу 2023 года достигнет 5,5% годовых, что вполне возможно (на текущий момент она составляет 5,25% годовых), то данная статья бюджетных расходов может превысить, по расчетам аналитиков, $550 млрд. Для сравнения: бюджет Украины в последнем и успешном довоенном 2021 году едва превышал $200 млрд в эквиваленте.

Спасают США сейчас, по большому счету, два основных фактора:

доверие в мире к доллару , что позволяет наращивать госдолг, продавая казначейские обязательства инвесторам;

, что позволяет наращивать госдолг, продавая казначейские обязательства инвесторам; сильный внутренний потребительский и фондовый рынки, что дает возможность правительству и Федрезерву стимулировать рост экономики США. В сочетании еще и с лидерством США в мировых передовых технологиях от производства товаров народного потребления и военно-промышленного комплекса до медицины и космоса.

На фоне проблем американской экономики с сохранением высокой инфляции, угрозой рецессии, недавними банкротствами банков, наращиванием экономических вызовов со стороны Китая и, по факту, началом новой президентской гонки, гробить мировое доверие к доллару из-за дефолта по госдолгу — это авантюра для всего американского политического, военного и экономического истеблишмента. К какому бы лагерю, демократов или республиканцев, они не принадлежали.

Это понимают и демократы, и республиканцы. Я уверен, что политическое шоу вокруг потолка госдолга скоро закончится. Слишком уж взрывоопасно оно для всех правящих кругов США.

Кроме того, надо понимать американскую специфику — технический дефолт по госдолгу не означает, что Америка перестанет оплачивать свои обязательства и все платежи прекратятся. Просто значительная прослойка граждан (около 65−66 млн человек), которые получают различные выплаты от американского правительства — от жалования чиновников госструктур до социала пенсионерам из федеральных фондов — будут задержаны во времени. Вопрос в том, как долго продлится эта задержка.

Речь идет о задержке выплат избирателям. Поэтому перед предстоящими в 2024 году президентскими выборами и выборами в Конгресс никто из политиков в обоих политических лагерях даже в страшном сне не может представить себе, что и как сделают эти люди на выборах, если перестанут получать свои деньги из-за дефолта правительства.

Дефолт усилит социальное напряжение и дальнейшее расслоение среди американцев, рост безработицы и падение доверия к доллару в мире, чего допустить США не могут в силу как экономических, так и сугубо политических причин.

Поэтому сейчас в политическом закулисье Америки не стоит вопрос поднятия потолка госдолга — у них просто нет другого выхода на данный момент. Но есть элемент политического шоу с торговлей между группами влияния. Республиканцы «играют» на проблемах госдолга, чтобы заставить Джо Байдена сократить расходы. А демократы хотят повысить планку госдолга, но без особых изменений и условий.

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Мой прогноз — потолок госдолга увеличат и дефолта США не будет. Но на этом спекулянты активно потрепают нервы самым «впечатлительным» инвесторам и заработают на их страхах.

Кстати,« в глубине души» основная часть крупных мировых игроков также не верит в дефолт США. И это очень хорошо видно по поведению одного из главных «индикаторов апокалипсиса» — рынка золота. Если бы крупнейшие игроки верили в дефолт США, цена на этот актив активно росла, как было всегда во времена любых глобальных мировых угроз.

Но этого не происходит. Напротив, проходит определенная коррекция по золоту в сторону снижения котировок. Это очень хорошо видно на следующем графике, где на момент написания статьи цена на желтый металл составляла $1967,61 за унцию. Это почти на $90 ниже пиковых значений начала мая, когда ФРС и ЕЦБ проводили свои заседания по процентным ставкам.

Динамика стоимости золота

Это говорит о том, что основная часть главных мировых игроков, ведущих инвесторов и крупнейших спекулянтов «ставят» на стабилизацию ситуации вокруг госдолга США и «не верят» в дефолт.

Как ситуация отразится на Украине: надо ли срочно избавляться от доллара

Проблемы США, несомненно, будут отражаться и на Украине. Ведь Штаты — один из ведущих наших партнеров в борьбе с агрессором. Именно вокруг этого продуцирует массу фейков «независимая» российская пресса.

Если же разобраться в нюансах американского законодательства, ситуация для нас не выглядит апокалиптически, как это представляет пропагандистская машина агрессора и вот почему:

Утвержденная ранее законодателями США финансовая и военная помощь Украине на 2023 год НЕ подлежит изменению при любой ситуации вокруг потолка госдолга. Кроме этого, продолжит в полном объеме работать и формула ленд-лиза. Эти средства уже заложены в американский бюджет.

Другое дело, что в следующем, 2024 году (частично по календарю, а частично — после завершения американского финансового года 1 октября), дискуссии между демократами и республиканцами по вопросам объемов новой финансовой помощи Украине вспыхнут с новой силой. И Украине надо быть готовой доказать и показать законодателям США, на что пойдут деньги американских налогоплательщиков.

В моменты максимального напряжения вокруг госдолга США — то есть в ближайшее время, естественно, вырастет волатильность поведения доллара в мире, в том числе и по отношению к евро.

В итоге, валютные ралли по паре евро/доллар будут существенно влиять на скачки курса евро и относительно гривны. Любые ралли по евро — всегда плохо для Украины и украинцев, так как от взлетов курса евро выиграют только единицы держателей евро, а вот в цены на товары из Европы местные продавцы заложат максимальный курс уже для всех потребителей, что ударит по кошельку каждого украинского покупателя.

На фоне обострения политической борьбы демократов и республиканцев вокруг потолка госдолга россия попытается продвигать свои интересы в части возможного снижения объемов поддержки Украины под «разговоры» своих сторонников и лоббистов в США о необходимости сосредоточиться на проблемах рядовых американцев, а не на поддержке внешних союзников Америки.

И тут принципиально то, что именно сейчас наши западные партнеры еще раз подтвердили, что их финансовая, политическая и военная помощь будет продолжаться в необходимых объемах «столько, сколько это будет нужно Украине».

Учитывая, что доллар, как мировая валюта, — один из краеугольных камней, на которых держится экономическое благополучие Штатов, снижение доверия к нему из-за спекуляций вокруг «дефолта» — явная авантюра. И это понимает вся политическая и экономическая элита США, как среди республиканцев, так и демократов.

Понимают это и все крупнейшие игроки финансовых, сырьевых и фондовых рынков мира. Ведь обвал доллара и мировых фондовых рынков при дефолте США — это бумеранг, который затронет всех.

В этих условиях, серьезных сил, заинтересованных именно сейчас в обвале мирового финансового рынка, нет, даже с учетом войны в Украине, противостояния США и Китая, и усиления общемировых проблем человечества. Ведь та же россия, Китай и Иран значительную часть своих активов держат в долларе и американских ценных бумагах. И несмотря на все политические заявления с их стороны, обесценивать свои резервы им со всех сторон невыгодно. Особенно для Китая, который среди своих основных торговых партнеров, а также инвесторов во многом зависит от США и ЕС.

При этом Украине и украинцам нужно быть готовым к ситуации сужения объемов мировой торговли за доллары после мер, которые сейчас проводят россия, Китай и Иран по расчетам в своем товарообороте в собственных валютах. Но пока эти меры и объемы подобных расчетов за местные валюты не столь значительные.

И доллар остается главной расчетной валютой на всех ведущих мировых торговых площадках — от золота и сырья до фондового и валютного рынков. Поэтому спешить избавляться от доллара сейчас, на фоне спекулятивной раскачки вопроса дефолта США, смысла для наших граждан никакого нет.