Премиальные запросы: какие банковские продукты используют состоятельные клиенты

Война оказала существенное влияние на приоритеты банковских VIP-клиентов. Это заставило банки пересмотреть и откорректировать свои программы премиального обслуживания. Как именно, — расскажет «Минфин».

VIP-сегмент во время войны: больше клиентов — более острая конкуренция

Несмотря на полномасштабную войну, количество VIP-клиентов, которые обслуживаются в рамках премиального банкинга или пакета private banking, у большинства банков растет. Банкиры говорят, что с началом войны состоятельные украинцы отложили на «после победы» дорогие покупки или расширение бизнеса, а собранные средства понесли в банки.

«Таким образом, прирост портфеля пассивов за первые 6 месяцев войны среди 15 системно важных банков Украины составил более 4%», — комментирует Мария Лиманская, начальник управления развития премиум-банкинга Райффайзен Банка.

В других банках говорят о меньших цифрах — 1−2%, но тоже подтверждают увеличение премиального сегмента. В Укргазбанке и Ощадбанке, например, за последний год портфель клиентов вырос более чем на 20%.

Финансисты признают, что всегда соревновались за денежных клиентов, а с повышением нормативов резервирования эта борьба стала еще более ярой. Ведь премиальный сегмент, во-первых, самый устойчивый к падению доходов, во-вторых, самый доходный для финучреждений среди других сегментов розничного бизнеса.

Чтобы привлечь клиента, финучреждениям приходится расширять предложения. К примеру, в Таскомбанке внедрена концепция семейного офиса.

«Мы предлагаем уникальную концепцию семейного офиса с пакетом элитных карт „ТАС-Элит Семейный“. Семейный офис предусматривает предоставление эксклюзивных продуктов от Private banking ТАСКОМБАНКА и комплексное обслуживание личных, семейных и бизнес финансов клиента в одном банке, одном отделении и у одного персонального семейного менеджера. Учитывая состояние клиентского счета, особенности семейных бизнесов, количество, возраст и потребности каждого члена семьи, личный финансовый консультант предложит выгодные и удобные финансовые решения для сбережения и приумножения личных средств и роста семейного бизнеса клиентов», — прокомментировал внедрение семейного офиса зампредправления Таскомбанка Олег Поляк.

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Статусный клиент: кто он и чего хочет

Условия входа в «клуб VIP» у каждого финучреждения свои, но, в основном, они предусматривают: покупку премиального пакета или наличие значительной суммы средств на счетах. Это может быть 1 млн грн, как, например, в Ощаде, или 3 млн грн — в Укргазбанке, от $100 тыс. (или в гривневом эквиваленте) — в Таскомбанке.

Стоимость премиального пакета зависит от класса карты, на базе которой он реализован, количества сервисов и услуг, предусмотренных в нем, и качества их предоставления. В среднем, клиенту это обходится в 400 грн в месяц. Правда, в большинстве случаев есть возможность бесплатного обслуживания, если выполняются определенные условия, например, по сумме обращения наличных денег. В основном, она составляет от 15 тыс. грн. Некоторые банки во время войны снизили этот порог.

Правда, all inclusive по-прежнему стоит немало. Кое-где, годовая плата за обслуживание премиального пакета стоит 10 тыс грн, а то и больше. В банке Восток, скажем, за платежную карту «Luxury» Visa Infinite нужно отдавать ежегодно 36 тыс. грн.

Все же, во многих случаях пакеты оказываются более выгодными, даже с учетом всех затрат на их обслуживание. Основная выгода клиента с пакетом — бесплатные услуги, за которые, как правило, приходится платить. Речь идет о доступе к бизнес-залам аэропортов, услугах персонального менеджера, страховании, бонусных программах и т. д. На них, по словам банкиров, можно сэкономить 20 тыс. грн и больше в год. Главное — правильно подойти к выбору пакета.

Опрошенные «Минфином» банкиры говорят, что за время войны не пересматривали условия входа в private banking.

Не произошло существенных изменений и в профайле статусного клиента. Им, по словам банкиров, по-прежнему является:

мужчины или женщины 40−60 лет,

имеют высшее образование,

владельцы бизнеса, топ-менеджеры и члены их семей,

средний годовой уровень дохода от $30 тыс. в год,

имеют большие сбережения,

осуществляют транзакции на тысячи гривен ежемесячно,

интересуются инвестициями.

В то же время, как отмечают финансисты, изменились запросы VIPов. Среди первостепенных выделяют:

надежность банка, который поможет сохранить капитал клиента и его семьи;

профессионализм персонального менеджера, который всегда на связи и решает все персональные финансовые вопросы — от ежедневных платежей до управления капиталом;

возможность формировать инвестиционный портфель;

поддержка с открытием счетов за границей;

развитие цифровых и дистанционных сервисов.

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Актуальные предложения крупнейших игроков

«Минфин» проанализировал предложения 15 крупнейших банков по количеству эмитированных платежных карт.

В целом, за последний год банки существенно нарастили поддержку своих клиентов за рубежом, добавили пакеты страхования, открыли доступ к телемедицине, увеличили кешбеки. Также нарастили свой вес консьерж-сервис и персональный менеджер, которые становятся для статусного клиента незаменимыми помощниками по все более широкому кругу вопросов.

Предложения банков для VIP-клиентов

Банк Название продукта Стоимость выпуска, грн Обслуживание, грн в месяц, кроме случаев, где указывается годовая плата Комиссия за снятие средств Кредитный лимит, грн/льготный период, дней Основные преимущества А-Банк Mastercard World Elite Visa Signature 1 000 300 грн, или 0, если оборот за предыдущий месяц более 20 000 грн Собственные средства:

В сети/пунктах выдачи украинских банков — 0,9%. За пределами Украины — 2%. Кредитные средства в любых банках мира, а также за операции с quasi-валютой — 4%, мин. 20 грн. До 500 тыс./до 62 дней ● Консьерж-сервис ● Персональный банкир ● Fast line та Lounge ● Сейфы ● Кешбек до 20% Восток Luxury: карты Visa Infinite та MC World Elite 0 3 000 В кассах/банкоматах банка:

до 200 000 грн/мес. — 0;

от 200 000,01 грн — 0,5% + 5 грн. В банкоматах других банков Украины:

до 200 000 грн/мес. — 0;

от 200 000,01 грн — 1,5% + 5 грн. За пределами Украины — 2% (мин. $5). - ● Персональный VIP-менеджер ● Круглосуточный консьерж-сервис ● Priority Pass ● Эксклюзивные предложения и скидки в торгово-сервисных учреждениях во всем мире ● Скидки и предложения от компаний-партнеров в Украине и за рубежом ● Страхование ● Премиальные сервисы для путешествий. Voyage: карты MC World Elite или Visa Signature 4 000 500 грн, или 0 при условии оборота от 50 000 грн В кассах/банкоматах банка:

до 10 000 грн/мес. — 0;

от 10 000,01 грн — 0,5% + 5 грн. В банкоматах других банков Украины:

до 10 000 грн/мес. — 0;

от 10 000,01 грн — 1,5% + 5 грн. За пределами Украины — 2% (мин. $5) monobank/Универсал Банк monobank platinum 500 300 грн — если основная карта физическая, дополнительная — виртуальная 400 грн — если и основная карта, и виртуальная — физические В сети банков Украины:

собственные средства — 0,9%;

кредитные средства — 3,5%. В сети банков за рубежом:

собственные средства в течение месяца:

до 5 000 грн — 0;

свыше 5 000 грн — 2%; кредитные средства — 3,5%. до 500 тыс. грн/до 62 дней ● Доступ ко всем бизнес-залам от Mastercard и Lounge Key безлимитно ● Консьерж-сервис ● Мильная программа ● Fast Track ● Первая карта в Европе, на которую можно наносить номер, срок действия и CVV ● Кешбек до 20% Iron Bank 2 000 750 грн В сети банков Украины:

собственные средства — 0,9%;

кредитные средства — 3%. В сети банков за рубежом в течение месяца: собственные средства:

до 10 000 грн — 0;

свыше 10 000 грн — 2%;

кредитные средства — 3%. до 500 тыс. грн/до 31 дней ОТП Банк Premium Black Edition 0 0 Собственные средства:

В банкоматах банка — 1%. В банкоматах других банков в Украине — 1,5% + 10 грн/ 1 $/€. За рубежом — 1,8% + 40 грн/ 3 $/€. За счет лимита овердрафт:

в банкоматах любых банков в Украине — 4% + 6 грн. За рубежом — 4% + 32 грн. индивидуально/до 55 дней ● Два премиальных менеджера ● Информационная поддержка 24/7 ● Fast Track, Lounge Key ● Индивидуальная процентная ставка по депозитам ● Покупка и продажа ОВГЗ ● Кредит под депозит на выгодных условиях ● Скидка на банковскую ячейку ● Премиальные сервисы для путешествий Elite Private Banking MasterCard 0 0 В банкоматах банка — 1%. В банкоматах других банков в Украине — 1,5% + 10 грн. За рубежом — 1,8% + 40 грн. - Ощадбанк Пакет Elite Extra: карты Visa Infinite и MC World Elite 0 7000 грн/год, или скидка 50%, при условии наличия открытого депозита в банке на сумму 2,5 млн грн или 100 тыс. USD/EUR. В банкоматах банков в Украине:

до 20 000 грн в мес. — 0;

свыше 20 000 грн — 1%. В кассах банка:

2 раза в мес. — 0;

каждая последующая — 1%. В кассах других банков Украины — 1,5% + 5 грн. За рубежом — 1,5% + 35 грн. - ● Премиальное обслуживание ● Личный банкир ● Консьерж-сервис ● Lounge Key и Fast Line ● Страховая программа для тех, кто выезжает за границу ● Программы лояльности Пивденный Без границ/Visa Signature 2 000 400 грн, или 0 при условии оборота от 15 000 грн В банкоматах/кассах банка:

до 15 000 грн в мес. — 0;

свыше 15 000 грн — 0,4% (мин. 5 грн). В банкоматах/кассах других банков Украины — 1,2% (мин. 5 грн); За рубежом:

первая операция в месяц — 0;

каждая последующая — 1,5% + $2. ● Персональный менеджер ● Консьерж-сервис ● Lounge Key ● Полное страхование ● Медицинская и информационная поддержка ● Скидка до 35 % при бронировании авто Пакет Элит: карта MC World Elite 3 500 800 грн, или 0 при условии оборота от 30 000 грн В банкоматах/кассах банка: до 30 000 грн в мес. — 0; свыше 30 000 грн — 0,3% (мин. 5 грн). В банкоматах/кассах других банков Украины — 1,2% (мин. 5 грн). За рубежом:

первые 3 операции в мес. — 0;

каждая последующая — 1,5% + $2. Приватбанк Пакет Premium 0 200 грн, или 0 при условии оборота от 25 000 грн В банках/банкоматах в пределах Украины:

собственные — 1%,

кредитные — 3%. В зарубежных банках/банкоматах:

собственные — 2%,

кредитные — 3%. до 300 тыс./до 55 дней ● Мгновенный выпуск Digital карт ● Персональный банкир ● Консьерж-сервис ● Премиальные сервисы в Украине и за рубежом ● Акции и предложения от банка и партнеров ● Кешбек Пакет Premium PLUS: Visa Signature/ MC World Black Edition 400 грн, или 0 при условии оборота от 30 000 грн Пакет Premium MAX: World Elite/Visa Infinite Premium 600 грн, или 0 при условии оборота от 50 000 грн до 400 тыс./до 55 дней ПУМБ Black Platinum 0 500 грн, или 0 грн при условии оборота от 10 000 грн В банкоматах любых банков в Украине — 0. В кассах банка:

до 1 млн грн в месяц — 0;

свыше 1 млн грн в месяц — 0,5%. В кассах других банков в Украине — 1,5%. За рубежом — 1,5% + $4. индивидуально ● Консьерж-сервис ● Персональный банкир ● Fast Line, Lounge Key ● Программа вознаграждений ● Телемедицина ● Страхование и защита — 0% ● 0% — переводы на карты любого банка и валютообмен в ПУМБ Online Premiere 1 000 грн, или 0 грн при условии оборота от 30 000 грн В банкоматах любых банков в Украине — 0. В кассах банка:

до 3 млн грн в мес. — 0;

свыше 3 млн грн в мес. — 0,5%. В кассах других банков в Украине — 1,5%. За рубежом — 1,5% + $4. Райффайзен Банк Prestige 0 650 грн, или 0 грн при условии оборота от 15 000 грн В кассах/банкоматах всех банков на территории Украины — 0. За рубежом — 2%. - ● Персональный менеджер ● Приоритетное обслуживание ● Консьерж-сервис ● Телемедицина ● Полис страхования ● Fast Track, Lounge Key и другие сервисы аэропортов ● Защита покупок и продленная гарантия — страхование при потере/краже/повреждении товара StartUp 200 грн, или 0 грн при условии оборота от 10 000 грн Exclusive 2 000 грн, или 0 грн при условии оборота от 60 000 грн В кассах и банкоматах по всему миру — 0. Mastercard World Elite 250 грн Собственные и кредитные средства:

В банкоматах/кассах банка — 3% + 15 грн. В сети других банков в Украине — 3% + 15 грн. За рубежом — 0. до 500 тыс./до 57 дней Platinum Mastercard 0 Собственные и кредитные средства:

В банкоматах/кассах банка — 3% + 15 грн. В сети других банков в Украине — 3% + 15 грн. За рубежом:

3 операции снятия в мес. — 0;

все последующие — 3% + 33 грн. В кассах других банков за рубежом — 3% + 33 грн. Сенс Банк Black 0 150 грн, или 0 при условии оборота от 10 000 грн В кассах банка:

2 раза в мес. — 0,

каждая последующая операция — 3%, мин. 25 грн ($1, €1). Через банкоматы по всему миру:

до 50 тыс. грн — 0,

свыше 50 тыс. — 3%, мин. 25 грн ($1, €1) - ● Персональный менеджер ● Индивидуальные предложения ● Первоочередное обслуживание ● Fast line и Lounge ● Телемедицина ● % на остаток средств Graphite 500 грн, или 0 при условии оборота от 50 000 грн В кассах банка:

2 раза в мес., без ограничений по сумме — 0,

каждая последующая операция — 3%, мин. 25 грн ($1, €1). Через банкоматы по всему миру:

до 100 тыс. грн — 0,

свыше 100 тыс. — 3%, мин. 25 грн ($1, €1) ТАСкомбанк Пакет Private Banking: карты Mastercard World Elite и Visa Infinite 0 от 5 000 грн/год Собственные средства:

В собственных банкоматах и кассах — от 0% до 0,5% (мин. 15 грн). В банкоматах других украинских банков — от 0% до 1% + 5 грн. В банкоматах банков за рубежом — 1,5% + $3. Кредитные средства:

В собственных банкоматах и кассах — 5% (мин. 15 грн). В банкоматах и кассах других украинских банков — 5% + 15 грн. В банкоматах банков за рубежом — 5% + $3 до 2 млн грн/до 45 дней ● Персональный менеджер ● Консьерж-сервис ● Бизнес-залы ожиданий в аэропортах мира ● Fast Line и LоungeKey в аэропортах мира ● Комплексные программы страхования ● Повышенная ставка на остаток собственных средств ● Информационно-консультационная поддержка 24/7 ● Различные программы страхования: туристические, ГМС, ОСАГО, зеленая карта. ● Карты уровня MC WORLD ELITE и VISA INFINITE Укргазбанк ТП «VIP Драйв» Пакет «Премиум Драйв"/ Пакет «Вояж Драйв» 0 от 50 грн, или 0 грн при условии оборота от 5 000 В банкоматах/кассах банка — 1%. В других банках — 1,9% + 5 грн. В банках других стран — 1,5%, мин. €5 ● Консьерж-сервис ● Эксклюзивные программы и привилегии от платежных систем MC та Visa, партнеров банка ● Lounge Key с Visa ● Скидка до 35% на аренду автомобилей и бесплатные дополнительные услуги ● Телемедицина Premier-Карта 299,00 грн, или 0 при условии оборота от 20 000 грн. В счет кредитных средств:

в банкоматах/кассах банка:

0,01−100 грн — 6 грн,

100,01−500 грн — 35,00 грн,

500,01−1000 грн. — 60 грн,

>1000 грн — 4%. В других банках:

0,01−100 грн — 6 грн,

100,01−500 грн — 35 грн,

500,01−1000 грн — 60 грн,

>1000 грн — 4%. За пределами Украины — 1,5 %, мин. €5 Укрэксимбанк ТП «Премиум»: карты Visa Platinum/MC Platinum 500 1 грн — при условии оборота от 15 000 грн, 100 грн — при условии оборота от 7 000 грн до 14 999 грн, 200 грн — при условии оборота менее 6 999 грн в месяц. В сети банка:

с картой — 0;

без карты — 0,5% (мин. 15 грн). В сети других украинских банков:

до 10 000 грн в мес. — 0;

свыше 10 000 грн — 1,5% + 7 грн. За рубежом:

1 раз в месяц до $200 — 0,

каждое последующее снятие — 2%. - ● Круглосуточный консьерж-сервис ● Премиальные сервисы для путешествий ● Страхование путешествующих ● Lounge Key, Fast Track ● Уникальные предложения и скидки в элитных гостиницах по всему миру ● Скидки и специальные предложения от платежных систем ● Лояльность при размещении депозитов ТП «Премиум Плюс»: карты Visa Infinite / MC World Elite 1 000 1 грн — при условии оборота от 30 000 грн, 200 грн — при условии оборота от 15 000 грн до 29 999 грн, 500 грн — при условии оборота менее 14 999 грн в месяц; В сети банка:

с картой — 0;

без карты — 0,5% (мин. 15 грн) В сети других банков:

до 10 000 грн в месяц — 0;

свыше 10 000 грн — 1,5% + 7 грн. За рубежом:

1 раз в месяц до $500 — 0;

каждое последующее — 2%. Укрсиббанк All Inclusive De Luxe 0 450 грн, или 0 грн при условии оборота от 10 000 В банкоматах банка — 0. - ● Онлайн-менеджер ● Консьерж-сервис ● Fast line и Lounge ● Открытие счета в ценных бумагах — бесплатно ● Телемедицина ● Скидки на аренду автомобилей ● Кешбек до 30 % Black Edition 0 800 грн, или 0 грн при условии оборота от 15 000 В сети и кассах банка — 0,5%. В других банках — 1,3% + 7 грн. В зарубежных банках:

за мес. не более 160 тыс. грн / $6 тыс./€6 тыс. — 0,

если больше — 1,6%, мин. 35 грн.

Обслуживание 24/7

События прошлого года подтолкнули банки ускорить развитие цифровых и дистанционных сервисов. Например, ПУМБ в конце 2022 года реализовал доставку карт по Украине, а в начале 2023 года запустил доставку премиальных карт за границу.

«Кроме того, в конце 2022 года мы внедрили возможность заказа карты дистанционно через персонального банкира, путем подтверждения операции посредством сообщения в ПУМБ Online. Также через этот инструмент можно дозаказать услуги, перевыпустить карты и осуществить ряд других операций», — рассказывает Александр Волтарнист, начальник отдела развития бизнеса состоятельных клиентов ПУМБ.

В Укргазбанке предоставили возможность проведения видеоверификации для клиентов, которые находятся за границей. Для этого клиенту достаточно иметь электронную подпись (КЭП), несколько минут на заполнение опросника и далее он может пользоваться целым спектром услуг.

В Таскомбанке внедрено использование КЭП для текущего обслуживания клиентов, что позволяет дистанционную реализацию банковских операций клиентов.

На усиление цифровых сервисов обращают внимание и в ОТП Банке.

«Обслуживание клиентов private banking — это всегда быть на связи в режиме 24/7, возможность быстрого и удаленного обслуживания, решение сложных вопросов и проведение нестандартных сделок», — подчеркивает начальник управления private banking ОТП Банка Виктория Мыслыва.

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Расширение границ

Для статусных клиентов важной составляющей (особенно, сейчас) премиум-пакета является возможность обслуживания за рубежом. В первую очередь, это касается условий снятия наличных денег в других странах. Во время войны многие банки дали возможность это делать бесплатно или установили 0% комиссии на определенное количество операций по снятию. Среди них — монобанк, Райффайзен, Сенс, Укрэксимбанк. В других нужно платить комиссии, скажем, в Укргазбанке — это 5% суммы (по меньшей мере, 5 евро).

Дороже в банках обойдется снятие кредитных средств. Кредитные лимиты держателям карт премиум-класса предлагает лишь половина банков из нашего обзора. Чаще всего это кредитные линии на 300−500 тыс грн со льготным периодом до максимум 62 дней.

При этом Таскомбанк даже не уменьшал сумму кредитного лимита с первого дня полномасштабной войны. «Клиенты искренне благодарны нашему банку за то, что в первые дни российской агрессии, когда клиентам потребовалась максимальная поддержка и помощь, мы не только не отменили кредитные лимиты, но и не снизили суммы, таким образом сохранили клиентов и получили значительный уровень лояльности наших клиентов», — подчеркнул зампредправления Таскомбанка Олег Поляк.

Если продолжать тему обслуживания статусных клиентов за пределами страны, то определенным образом видоизменились даже те привилегии, которые предоставляются самыми платежными системами Visa и Masterсard, на базе которых реализованы премиальные программы. Так, расширены сервисы в аэропортах, доступ в LoungeKey по всему миру, увеличены скидки по партнерским программам, например, 50% на оплату такси, 35% на аренду авто или 20% на чек в ресторанах, кинотеатрах и АЗС. Приятным бонусом также стали программы возврата средств — кешбек до 20% и бонусные программы.

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Запросы на финансовые продукты

Большинство банков для премиальных клиентов предлагают депозит с повышенной процентной ставкой. Как правило, речь идет о 0,5−1% к обычной ставке банка.

«Клиенты положительно реагируют на акционные предложения, которые предоставляют выгодные условия размещения средств. Таким примером может служить депозит Ощадбанка „Моя перемога“, который пользуется значительным спросом», — отмечает Дмитрий Соловьев.

Также VIPы активно покупают государственные ценные бумаги, особенно военные облигации. Так, в ОТП сообщили, что за первые 5 месяцев 2023 года приобрели для своих private banking клиентов военные ОВГЗ на сумму 2,5 млрд грн и заключили почти 700 сделок. Эта сумма превышает 80% ОВГЗ, приобретенных за весь 2022 год. А в Ощаде за 6 месяцев 2023 года клиенты приобрели ОВГЗ на сумму, которая уже составляет 85% от общего объема продаж облигаций в прошлом году.

Таскомбанк, кроме ОВГЗ, предлагает другие разнообразные инвестиционные программы — корпоративные ценные бумаги украинских эмитентов, в частности, доступные инвестиции в гривневые и валютные облигации группы «ТАС».

Сохраняется заинтересованность в инвестировании также и в ценные бумаги иностранных эмитентов. Но, как отмечает Виктория Мыслыва, начальник управления private banking ОТП Банка, при условии законодательных ограничений сделки возможны только в пределах уже сформировавшегося ранее инвестиционного портфеля. Впрочем, дальше это направление однозначно выйдет на новый уровень развития.

Перспективы private banking в Украине

Эксперты убеждены, что сегмент private banking и в будущем станет неотъемлемой частью банковского сервиса в Украине.

Олег Поляк, зампредправления Таскомбанка, убежден, что украинские предприниматели и высокооплачиваемые наемные рабочие высоко ценят собственное время и нуждаются в разумном управлении семейным капиталом и банковском обслуживании своего бизнеса, а их семейные, частные и корпоративные интересы переплетаются между собой, поэтому они всегда будут ценить персональных банкиров высокого уровня квалификации.

Александр Волтарнист, начальник отдела развития бизнеса состоятельных клиентов ПУМБ, выделяет три основных вектора развития премиального банкинга:

Диджитализация и создание уникального цифрового опыта премиальных клиентов. Доступ к продуктам и сервисам из любой точки мира. Качество обслуживания в offline-формате, так и в отдаленных форматах (чат, колл-центр, remote-банкиры).

Самые большие перспективы развития private banking банкиры видят в инвестиционном банкинге, отмечая, что активно работают именно в этом направлении. Но, чтобы сегмент приобрел классический западный вид и соответствие стандартам ЕС, необходимо развитие рынка инвестиционных решений, фондовой биржи, рынка долгового капитала и, безусловно, большей регуляции и сертификации рынка инвестиционного консалтинга.