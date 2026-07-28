Куда инвестировать украинцам в Германии: ETF, сберегательные счета и 5 дорогих ошибок новичков

Германия является одним из крупнейших финансовых рынков Европы и в то же время страной, где количество украинцев, находящихся в стране под временной защитой, превышает 1 млн. Какие инструменты сегодня выбирают частные инвесторы в Германии, и какие возможности есть у украинцев, проживающих в Германии? Попробуем разобраться.

Как инвестируют немцы

У Германии давно репутация страны, где умеют экономить. Но, по словам эксперта Berliner Volksbank Марты Кашубы, инвестиционное поведение младших и старших поколений в Германии заметно отличается.

«Старшие клиенты обычно более консервативные. Они чаще выбирают сберегательные продукты, облигации или инвестиционные фонды, которые управляются профессиональными менеджерами», — объясняет эксперт.

Младшие инвесторы, наоборот, чаще самостоятельно формируют инвестиционные портфели и активно используют цифровые платформы, такие как Trade Republic или Scalable Capital, где комиссии обычно ниже.

По данным Deutsches Aktieninstitut, в 2025 году акциями, фондами акций или ETF владели 14,1 млн жителей Германии, что на 2 млн больше, чем годом ранее. То есть почти каждый пятый житель страны от 14 лет прямо или косвенно участвует в фондовом рынке. Особенно показательный рост интереса к инвестированию среди молодежи: количество инвесторов в возрасте до 40 лет достигло 4,9 млн человек, эта возрастная группа обеспечила более 60% общего прироста новых инвесторов.

Меняется и сам подход к инвестированию. Из 14,1 млн инвесторов 12,1 млн владели фондами акций или ETF, а 9,2 млн инвестировали исключительно через фонды и ETF. Это свидетельствует о том, что для большинства частных инвесторов фондовый рынок сегодня означает инвестирование в широкий рынок через готовые диверсифицированные решения.

Одним из главных драйверов этого процесса стали ETF-Sparplan — автоматизированные накопительные планы, позволяющие регулярно инвестировать даже небольшие суммы. По данным European ETF and ETF Savings Plan Study, количество таких планов в Германии возросло с 7,1 млн в 2023 году до 9,5 млн в 2024 году, то есть почти на 34% только за год.

Стремительный рост спроса подтверждается и масштабами самого рынка ETF. По данным BVI, объем ETF-активов, находящихся в собственности немецких инвесторов, вырос с 309 млрд евро в июне 2023 года до 500 млрд евро в июне 2025 года. Около 82% ETF-активов приходится на акционные фонды, около 14% — на облигационные ETF, тогда как остальные инвестированы в другие категории активов. Это свидетельствует об ориентации частных инвесторов на долгосрочный рост капитала.

«Клиентам стало гораздо проще начать инвестировать. Многие могут купить один диверсифицированный фонд или ETF и держать его в течение длительного времени. Немцы увидели, что даже после серьезных кризисов финансовые рынки со временем восстанавливаются. Потому страх перед инвестированием постепенно уменьшается, хотя полностью он не исчез», — объясняет эксперт Berliner Volksbank Марта Кашуба.

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Куда могут инвестировать украинцы в Германии

Главная особенность местного финансового рынка заключается не только в большем, чем в Украине, выборе инструментов, но и в высоком уровне автоматизации инвестиционного процесса. После первоначальной настройки взносы и покупка активов могут осуществляться автоматически по определенному графику.

Самый показательный пример — ETF-Sparplan. Это накопительный инвестиционный план, согласно которому с банковского или брокерского счета регулярно списывается определенная сумма и направляется в выбранный ETF. Для новичка это снижает психологический барьер входа, ведь не нужно сразу иметь большой капитал или пытаться угадать самый подходящий момент для покупки.

В Украине доступ к ETF также возможен, однако обычно через международного брокера. Это означает, что инвестору нужно самостоятельно разобраться с открытием счета, переводом денежных средств, налоговыми последствиями и декларированием доходов. То есть сам инструмент может быть доступный, но путь к нему для украинского резидента часто сложнее, чем для человека, пользующегося местной немецкой финансовой инфраструктурой.

Еще одно важное отличие — роль банка или финансового посредника. В Германии инвестиционные продукты часто интегрированы в привычную банковскую экосистему: у клиента может быть счет, сберегательный счет, брокерский счет, ETF-план или пенсионное накопление в пределах одной финансовой системы. Для многих украинских инвесторов такая модель пока менее привычная.

Для украинца в Германии практический вывод простой: следует использовать возможности местного финансового рынка, но не копировать поведение немецких инвесторов механически. Выбор инструментов должен зависеть от статуса проживания, налогового резидентства, инвестиционного горизонта и готовности к риску.

«ETF позволяют инвестору сразу получить диверсифицированный портфель, включающий разные регионы, отрасли и классы активов. Для многих людей это самый простой способ начать инвестировать», — отмечает Марта Кашуба.

Эксперт подчеркивает, что диверсификация остается одним из ключевых принципов успешного инвестирования: «Важно распределять капитал между разными рынками — например, европейским и американским, а также между разными секторами экономики. Именно диверсификация позволяет уменьшать риски».

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Типичные ошибки украинцев при инвестировании в Германии

Часть типичных ошибок наших сограждан связана с недостаточным опытом инвестирования, часть — с переносом привычных финансовых подходов в совсем другую экономическую и регуляторную среду.

Одной из наиболее распространенных ошибок является ожидание быстрого результата. Многие новые инвесторы приходят на фондовый рынок с логикой банковского депозита: вложил средства — получил прогнозируемый доход. Однако инвестиции в ETF или акции работают иначе: стоимость активов может как расти, так и снижаться, а результат долгосрочных стратегий часто становится заметен лишь спустя несколько лет.

Не менее распространенной является недооценка налоговых аспектов инвестирования. После переезда в Германию многие украинцы сталкиваются с новыми правилами налогообложения инвестиционных доходов, которые могут существенно отличаться от привычных подходов в Украине. Поэтому перед началом инвестирования следует понимать не только потенциальную доходность актива, но и налоговые последствия владения им.

Еще одна типичная ошибка — начинать инвестировать без достаточного финансового резерва. При наличии финансовой подушки инвестор не вынужден продавать активы из-за временных затруднений или непредвиденных расходов. Отсутствие резерва, наоборот, часто приводит к эмоциональным решениям в неудачный момент.

Распространена и попытка постоянно «угадывать рынок». Часть инвесторов откладывают покупку активов в ожидании лучшего момента или, напротив, покупают их только потому, что они стремительно росли в прошлом. Именно поэтому в Германии большую популярность приобрели ETF-Sparplan и другие модели регулярного инвестирования, позволяющие постепенно формировать капитал без необходимости постоянно прогнозировать движение рынка.

Отдельной проблемой для многих украинцев после переезда становится перенос инвестиционных подходов, сформированных в украинских реалиях, на совсем другую финансовую среду. В Украине инвесторы нередко вынуждены учитывать валютные риски, высокую инфляцию и экономическую нестабильность, в то время как в Германии инвестирование чаще базируется на регулярных взносах и долгосрочном накоплении капитала.

Большинство из этих ошибок допускают инвесторы в разных странах. Однако для украинцев, только начинающих работать с немецкой финансовой системой, особое значение приобретают финансовая грамотность, понимание местных правил и готовность строить инвестиционную стратегию на годы вперед.

Эксперт Berliner Volksbank Марта Кашуба говорит, что украинцы со статусом временной защиты могут открывать инвестиционные и сберегательные счета в Германии, хотя конкретные условия могут отличаться, в зависимости от политики отдельного банка.

«В нашем банке начинать инвестировать можно уже с 25 евро в месяц. Это небольшая сумма, но даже столь регулярные взносы позволяют постепенно формировать капитал», — подчеркивает она.

Говоря о типичных ошибках новых инвесторов, эксперт выделяет две наиболее распространенные проблемы.

«Многие клиенты ожидают быстрого результата. Когда рынок временно снижается, они продают инвестиции с убытком, не дождавшись восстановления. Еще одна распространенная ошибка — недооценка эффекта регулярных небольших вкладов. Самое регулярное инвестирование даже небольших сумм в долгосрочной перспективе может обеспечить существенный прирост капитала», — отмечает Марта Кашуба.

С чего начать?

Для украинцев, проживающих в Германии, выбор инструментов обычно зависит от конкретной финансовой цели. Если деньги могут потребоваться в ближайшее время, целесообразно рассмотреть сберегательные счета, вроде Tagesgeld, сочетающие ликвидность с начислением процентов на остаток средств.

Если горизонт инвестирования составляет 10−20 лет и больше, многие инвесторы выбирают ETF-Sparplan — модель регулярного инвестирования небольших сумм в диверсифицированные биржевые фонды. Для тех, кто планирует накопление на пенсию, интерес могут представлять пенсионные и накопительные программы.

Вне зависимости от страны проживания, главный урок успешного инвестирования остается неизменным: результат определяется не выбором одного «идеального» инструмента, а финансовой дисциплиной, регулярностью вкладов и способностью соблюдать выбранную стратегию на протяжении многих лет.