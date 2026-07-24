Квартира в Турции или Испании по одинаковой цене: что выбрать инвестору

Две квартиры с одинаковой ценой и доходностью могут иметь разную ценность для владельца. Ее определяют возможности, которые открывает конкретная страна для семьи, капитала и бизнеса. Об этом рассказал основатель и CEO агентства по продаже зарубежной недвижимости Deniz Estate Юрий Грушецкий.

За годы работы с зарубежной недвижимостью я почти не встречал людей, которым нужна была просто квартира в другой стране. Даже если разговор начинался с бюджета, ожидаемой доходности и срока окупаемости, за этими цифрами обычно стояли другие задачи: создать место для возможного переезда, позаботиться о будущем детей, распределить активы между несколькими юрисдикциями или сохранить свободу действий, если жизненные обстоятельства снова изменятся.

После 2022 года эти мотивы все чаще выходят на первый план. Инвестор выбирает не только объект и рынок, но и возможности, которые открывает конкретная страна для него, его семьи и бизнеса. Поэтому две квартиры с одинаковой ценой и прогнозируемой доходностью могут иметь для покупателя совершенно разную ценность.

Что остается за пределами расчета доходности

Финансовый результат недвижимости можно оценить через арендный доход, потенциал роста стоимости, расходы на содержание и ликвидность. В то же время у зарубежного актива может быть еще и стратегическая отдача, которую сложнее увидеть в обычной презентации объекта.

Для одной семьи такой отдачей станет собственное жилье в стране, куда она планирует переехать. Для другой более важной будет возможность получить вид на жительство или гражданство. Владельцу международного бизнеса недвижимость может помочь укрепиться в удобной юрисдикции, открыть доступ к новым рынкам и упростить перемещение между странами.

Однако каждую из этих возможностей следует оценивать отдельно. Право собственности, вид на жительство, гражданство и налоговое резидентство являются разными правовыми статусами. Приобретение объекта далеко не всегда автоматически дает остальные преимущества. Также привлекательная миграционная программа не компенсирует слабую экономику проекта, завышенную цену или сложный выход из инвестиции.

Когда недвижимость открывает путь к новому статусу

В некоторых странах связь между приобретением недвижимости и правовым статусом инвестора заложена в самую государственную программу. Турция и Гренада хорошо показывают, насколько разными могут быть такие модели.

В Турции иностранец может претендовать на гражданство после покупки недвижимости стоимостью от $400 000. Объект нельзя продавать в течение трех лет, однако в настоящее время владелец имеет право жить в нем или сдавать его в аренду. После истечения обязательного срока недвижимость можно продать. Таким образом, основная часть вложенных средств остается в активе, способном приносить доход и расти в стоимости.

Выбор объектов в Турции достаточно широк, однако далеко не каждая квартира автоматически отвечает требованиям программы. Значения имеют официальная цена, юридический статус торговца, наличие правоустанавливающих документов и полная оплата. Пригодность недвижимости для получения гражданства следует проверять до заключения сделки, особенно если речь идет о проекте на стадии строительства.

В Гренаде действует другая модель. Инвестировать можно только в проекты, утвержденные государством, преимущественно гостиницы, курортные комплексы и виллы. Минимальный взнос в недвижимость составляет $270 000, в него добавляется государственный сбор от $50 000 и расходы на оформление. Выбор активов здесь значительно уже, поэтому особое внимание требует надежность девелопера, модель управления, прогнозируемый доход и условия будущей продажи.

Обе программы могут включать семью инвестора, хотя окончательная стоимость зависит от ее состава. В то же время, одинаковая формула «гражданство через инвестиции» скрывает разную экономику: в одной стране инвестор свободнее выбирает объект, в другой его капитал привязан к ограниченному перечню проектов.

Испания: недвижимость и легализацию нужно планировать отдельно

Испания дает другой пример. С 3 апреля 2025 года страна закрыла для новых заявителей инвесторский маршрут, благодаря которому можно было получить вид на жительство через приобретение недвижимости на определенную законом сумму. Теперь право собственности на квартиру или дом само по себе не создает оснований для легализации.

Это не уменьшает инвестиционную привлекательность испанской недвижимости, но изменяет последовательность действий. Экономику объекта и право на жительство нужно рассчитывать раздельно. Инвестор может приобрести квартиру для аренды, собственного пользования или предстоящего переезда, однако разрешение на проживание придется оформлять на другом законном основании, в соответствии с его работой, доходами, бизнесом и семейными обстоятельствами.

В отдельном планировании нуждаются и налоги. Владение недвижимостью не делает человека налоговым резидентом автоматически. В то же время другой паспорт или вид на жительство в третьей стране не освобождает от налоговых обязательств там, где человек фактически живет и где сосредоточены его экономические интересы. Для Испании, которая внимательно контролирует эти обстоятельства, такое деление особенно важно.

Поэтому перед приобретением объекта следует определить его роль. Если это только инвестиция, в расчет обязаны войти налоги, удержание, управление и продажа. Если жилье одновременно рассматривается как место переезда, к финансовой модели добавляются расходы на легализацию, налоговые последствия и структура владения активом. Лишь после этого можно увидеть реальную стоимость решения, а не только цену недвижимости в объявлении.

Сначала сценарий, затем страна и объект

Перед выбором страны инвестору следует ответить на несколько вопросов. Какую финансовую функцию должен выполнять актив? Какие возможности нужны семье? На какой срок можно ограничить ликвидность капитала? Где владелец планирует фактически жить, вести бизнес и платить налоги? Ответы определяют и юрисдикцию, и тип недвижимости и способ оформления сделки.

Последняя проверка самая простая: остался ли этот объект привлекательным, если бы связанное с ним миграционное преимущество завтра исчезло? Если да, то новый статус усиливает качественную инвестицию. Если нет, инвестор рискует заплатить за документ ценой слабой недвижимости.