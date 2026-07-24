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24 июля 2026, 7:30 Читати українською

Как заработать на доменах: покупка за $10, продажи за миллионы и главные риски

Можно ли купить домен по цене чашки кофе, а спустя несколько лет продать его по цене элитной квартиры? История знает сотни таких примеров. Кому-то просто удалось угадать слово, а кто-то превратил это в полноценный бизнес с тысячами цифровых адресов. Рассказываем, как устроен доменный бизнес и почему одна ошибка может обернуться судебным иском.

Можно ли купить домен по цене чашки кофе, а спустя несколько лет продать его по цене элитной квартиры?

Случайные находки и точные ставки

Самым дорогим доменом с публично подтвержденной ценой стал AI.com. Основатель Crypto.com Крис Маршалек заплатил за этот двухбуквенный адрес $70 млн в апреле 2025 года. Сделку почти десять месяцев держали в тайне и раскрыли лишь в начале 2026 года, когда на сайте запустили новый сервис с искусственным интеллектом. Имя продавца осталось неизвестным, как и сумма, за которую он когда-то приобрел этот цифровой актив.

Совсем иначе сложилась история Pizza.com. В 1994 году американский консультант Крис Кларк зарегистрировал домен за $20, рассчитывая привлечь пиццерии в свою консалтинговую компанию. Позднее он продал бизнес, но оставил домен себе и продолжал оплачивать его продление. Спустя 14 лет Кларк выставил адрес на аукцион и продал его за $2,6 млн.

После продажи Кларк признался, что жалеет лишь о том, что не зарегистрировал больше таких простых адресов, ведь сегодня они могут стоить сотни тысяч и даже миллионы долларов. Так, в конце прошлого года домен anything.com продали за $2 млн, а весной 2026 года один покупатель заплатил $1 млн за bar.com и pub.com. Свободных названий такого уровня почти не осталось, поэтому приобрести их можно преимущественно на аукционе или напрямую у владельца.

Конечно, продажи за миллионы долларов — редкость, однако сделки, на которых продавцы срывают куш, происходят довольно часто. Так случилось с доменом carbonenergy.com, приобретенным в 2006 году за $105. Энди Груфф ждал покупателя более 18 лет, а в июне 2025 года продал адрес за $400 000. Владельцу домена fintiv.com долго ждать не пришлось: он купил его на аукционе просроченных адресов за $857, а уже через год продал за $117 000.

Иногда удачные продажи начинаются с обычной шутки или наблюдательности. Такая история произошла с поклонником GTA 6, который заметил вымышленное название Gloriana в трейлере игры и сразу зарегистрировал адрес VisitGloriana.com. Позднее, по словам владельца, домен выкупили примерно за $2000.

Еще точнее будущий спрос предсказал американский юрист Джереми Грин Эче. В 2020 году он примерно за $10 зарегистрировал HarrisWalz.com, предположив, что Камала Харрис однажды может пойти на выборы вместе с Тимом Уолзом. Четыре года домен лежал без дела, но в августе 2024 года Харрис действительно выбрала Уолза кандидатом в вице-президенты. Уже через несколько часов Эче продал адрес за $15 000. Одна удачная политическая ставка увеличила первоначальные вложения примерно в 1500 раз.

Как «перекупщики» пытаются просчитать удачу

Хотя некоторые удачные домены находят случайно, для многих людей это полноценный бизнес. Таких участников рынка, которые покупают адреса не для собственных сайтов, а для будущей перепродажи, называют доменными инвесторами, или домейнерами. У одних в портфеле несколько десятков доменов, у других — тысячи, и они тратят на поиск новых названий весь рабочий день.

Стратегий здесь несколько. Самая дешевая — регистрировать еще свободные названия по стандартной цене, стараясь раньше других заметить новое слово, технологию или потребительский тренд. Другой путь — следить за доменами, которые прежние владельцы не продлили, и покупать их на аукционах. Дороже стоят короткие слова и простые названия в зоне .com: они уже давно заняты, поэтому инвесторы перекупают их друг у друга.

После покупки домен выставляют на маркетплейсах вроде Sedo, Afternic, Atom и GoDaddy с фиксированной ценой или возможностью торга. Часть инвесторов просто ждет, пока покупатель сам найдет адрес, другие пишут компаниям, которым он может подойти.

Покупателем не всегда становится компания, которой нужен адрес для собственного сайта. Нередко домены переходят от одного инвестора к другому и после дорогой сделки снова появляются в продаже. Именно поэтому многие известные адреса ведут лишь на страницу GoDaddy или Afternic.

Когда ставка на домен не срабатывает

На фоне громких продаж легко забыть, что большинство доменов вообще не находит покупателя. При этом за каждый адрес нужно платить ежегодно, поэтому большой портфель постоянно требует денег. Если инвестор владеет 2 500 доменами, а продление каждого стоит хотя бы $10−15, ежегодные расходы достигают десятков тысяч долларов. Одна крупная сделка может их перекрыть, но ждать ее иногда приходится годами.

Еще больший риск возникает, когда домен совпадает с известной торговой маркой. Ричард Блэр купил Lambo.com за $10 000, а позднее поднял цену сначала до $1,1 млн, затем до $12 млн и в итоге до $75 млн. Lamborghini обратилась во Всемирную организацию интеллектуальной собственности, которая постановила передать адрес компании. Блэр попытался обжаловать решение в суде, но проиграл. В результате он потерял домен без какой-либо компенсации и остался с судебными расходами.

Количество подобных конфликтов уже достигло рекордного уровня. В 2025 году WIPO рассмотрела более 6 200 доменных споров — больше, чем когда-либо прежде. Поэтому перспективный адрес должен не только заинтересовать будущего покупателя, но и не нарушать права владельца торговой марки. Предсказать спрос сложно, однако попытка заработать на чужом бренде может закончиться потерей и домена, и вложенных денег.

Автор:
Киевская Мира
Киевская Мира
Источник: Минфин
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