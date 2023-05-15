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15 мая 2023, 8:20 Читати українською

Куда вложить деньги, чтобы не прогореть: два надежных варианта на 2023 год

Недвижимость не принесет прибыли, фондовый рынок непредсказуем, а криптовалюту ждут регулятивные проверки. Куда сейчас лучше вложить деньги, mc.today рассказал основатель Visotsky Inc. Александр Высоцкий. «Минфин» выбрал главное.

Недвижимость не принесет прибыли, фондовый рынок непредсказуем, а криптовалюту ждут регулятивные проверки.

Недвижимость не растет в цене

В США сейчас наблюдается следующее: учётная ставка ФРС поднялась, соответственно, поднялись проценты на ипотеку. Из-за чего жильё стало менее доступным и цены на него начали уменьшаться.

По моему мнению, недвижимость будет снижаться в цене ещё как минимум год, а то и несколько лет. Скорее всего, подобная тенденция также затронет страны Европы и СНГ.

Поэтому инвестиции в недвижимость сейчас — это один из худших вариантов. Нет смысла покупать квадратные метры, которые продолжают терять в цене. Но есть люди, которые уверены в надёжности такого способа.

У меня есть знакомый, который купил себе квартиру в Нью-Йорке как раз перед началом кризиса в 2007 году. И эта квартира до сих пор не выросла в цене до той суммы, за которую он её приобрёл. «Недвижимость постоянно растёт в цене» — распространённое заблуждение. Пока что ближайшая перспектива выглядит не совсем привлекательно.

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Фондовый рынок — непредсказуемый

С него действительно можно получать неплохую прибыль. Но только если вы очень хорошо разбираетесь. Без достаточной базы знаний на фондовом рынке проще потерять, чем заработать.

Те компании, которые раньше оценивались большими суммами, резко теряют в цене. Всё потому, что сейчас оценка более консервативна и объективна. Если вы думаете, что рынок акций не может упасть ниже, то ошибаетесь. Это довольно рискованный вариант для инвестиций.

Криптовалюта — главный объект внимания регуляторов

Относительно новая модель инвестирования, которая с каждым годом становится всё более популярной. Будущее крипты неопределенно, и предугадать его невозможно. Можно сказать одно: чем больше это направление участвует в финансовой жизни, тем больше внимания регуляторов на себя обращает.

Совсем недавно SEC — комиссия по ценным бумагам и биржам — предъявила серьёзные требования к криптобирже Binance. Каких изменений стоит ждать и к чему они приведут, пока непонятно.

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Инвестируйте туда, где ценность растет

Возможно, вы слышали историю о Silicon Valley Bank. В этом году банк обанкротился, и эта новость вызвала настоящий резонанс. И если никто из вкладчиков не пострадал из-за соответствующего закона, который защищает вклады, то акционеры потеряли всё.

После того как выросла финансовая ставка ФРС, клиенты банка начали массово переносить свои средства в другие организации. Туда, где депозитная ставка выше. Например, компания Robinhood с недавнего времени предлагает неслыханные для США 4% годовых.
Обратите внимание на то, что ещё полгода назад наличные не были так ценны, как сегодня. Поэтому если у вас есть определённая сумма, я советую положить её на застрахованный депозит в американский банк. Да, это небольшие проценты, зато ваши средства будут под надёжной защитой. И даже в случае если банк закроется, правительство тут же компенсирует все деньги.

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У венчурных фондов и стартапов большие перспективы

Инвестировать в начинающие фонды и компании — рискованное занятие. Поэтому вкладывать в такое стоит только часть своего капитала. Но дело в том, что за последние месяцы оценки таких стартапов сильно упали. Долю в такой организации можно купить как никогда дёшево.

С другой стороны, это падение временное, и в перспективе нескольких лет ситуация значительно изменится. И вы сможете на венчурную инвестицию получить очень хорошую отдачу.

За последнее время мы с партнёрами вложились в более чем 15 стартапов. Все они связаны с технологиями, искусственным интеллектом, автоматизацией и так далее.

Выводы

Инвестиции — это изначально рискованная идея. Они для тех, кто не боится ошибиться. В следующие годы рынок переживёт ещё много изменений, за которыми важно успевать, если вы хотите приумножить свой достаток. Но самый надёжный способ сохранить деньги — открыть депозит в американском банке.

Комментировать

Комментарии - 7

+
0
Abramon
Abramon
15 мая 2023, 8:52
#
Можна прочитати висновок)
+
+43
Moonlighter
Moonlighter
15 мая 2023, 9:12
#
«Але найнадійніший спосіб зберегти гроші — відкрити депозит в американському банку». Думаю эту статью можно добавить в топ самых бессмысленных статей на минфине.
+
0
Markell
Markell
15 мая 2023, 9:38
#
Из-за этой статьи у меня глазки болят с самого утра.
+
0
Олександр Олександрович
Олександр Олександрович
15 мая 2023, 10:09
#
Найс)
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0
bonv
bonv
15 мая 2023, 10:19
#
Найнадійніше не завжди найприбутковіше:) Консерватор!:)))
+
0
bonv
bonv
15 мая 2023, 10:19
#
Когда аналитик говорит… => это означает:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/170642/
+
0
bonv
bonv
15 мая 2023, 10:20
#
Аналитика курсов/инвестиций:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/156127/
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