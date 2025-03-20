Депозиты, ОВГЗ, валюта, золото: куда выгоднее вложить 100 тыс. грн при растущей инфляции

Инфляция продолжает ускоряться . Поэтому для многих украинцев вопрос сохранения свои сбережений от обесценивания становится все более острым. Рассмотрим традиционные в наших условиях варианты инвестирования на год средней по нынешним меркам суммы в 100 тыс. грн.

Вклады в гривне и в валюте

100 тыс. грн по рыночному курсу (брал для расчета рыночные курсы на середину марта 2025 года — 41,60 грн/$ и 45,50 грн/евро) составляет эквивалент порядка $2 404 или 2 198 евро.

Гривна

После недавнего повышения учетной ставки Нацбанком до 15,5% годовых банки поднимают доходность депозитов в гривне. Сейчас вполне реально получить в банке порядка до 16−16,5% годовых на срок 3 месяца — 1 год. С учетом налогообложения, это до 12,71% годовых «чистыми», или за год порядка 12 710 грн. Потенциально, если НБУ будет и дальше повышать учетную ставку, продолжит расти и доходность вкладов в гривне.

Если пересчитать данный доход на потенциальный курс за год, чтобы выйти в «ноль», курс продажи в марте 2026 года должен составить:

112 710/2 404 = 46,88 грн за доллар;

112 710/2 198 = 51,28 грн за евро.

То есть, по сравнению с сегодняшним днем, это больше на 5,28 гривен на долларе или на 5,78 гривен — на евро. Если курс доллара и евро будут ниже этих значений, вложения прибыльные, если выше — «в минусе».

С учетом активного вливания в Украину европейской финансовой помощи, в этом году вероятность взлета курса доллара выше заложенного в бюджет в 45 грн на конец декабря 2025 года достаточно низкая. А основные риски взлета котировок могут возникнуть в январе-марте 2026 года.

Поэтому лучше вкладываться в гривневые депозиты на срок 3−6 месяцев, чтобы иметь возможность быстро перегруппироваться в валюту при угрозе девальвации гривны в конце 2025 — первом квартале 2026 годов.

Что же касается евро, то даже при заложенном в бюджете курсе доллара на конец 2025 года на уровне 45 грн и текущем соотношении пары евро/доллар в 1,09 доллара за евро, выходим на курс 45*1,09 =49,05 грн за евро. По депозиту же вкладчик выходит на курс продажи евро 51,28 грн, то есть такой взлет котировок евровалюты также маловероятен. Хотя евро является более рискованной валютой для инвестиций, чем доллар, именно за счет волатильности пары евро/доллар на мировом валютном рынке.

Вклады в валюте

По вкладам в долларе можно получить до 2,5−3% годовых, в евро — до 2% годовых. С учетом налогообложения и военного сбора, «чистыми» это порядка до 2,31% годовых по доллару и 1,54% годовых по евро.

То есть за год можно заработать на вкладе в эквиваленте 100 тыс. грн всего в долларе:

2 404*2,31% = 55,53$.

В евро:

2 198*1,54%= 33,85 евро.

Тогда сбережения в долларе через год будут 2 459,53$, а в евро 2 231,85 евро. И это равносильно тому, что за свои 100 тыс. грн их собственник сегодня купил бы доллар по более «низкому» курсу — 40,66 грн, а евро — по курсу 44,81 грн.

Учитывая, что ЕЦБ и ФРС начали цикл снижения своих ставок, в ближайший год вряд ли стоит рассчитывать на потенциальный рост ставок по валютным депозитам в Украине. Нынешний уровень ставок — это максимум, который можно «выжать» из валютных депозитов в Украине в этот период. Причем, если курс продажи доллара в 40,66 грн еще теоретически только ситуативно может возникнуть на горизонте 1 года, то курс евро в 44,81 грн и даже значительно ниже, вплоть до 43,60 грн, — это реалии еще совсем недавнего периода.

Такие «валютные» фокусы с депозитами в долларе и евро возникают из-за значительной волатильности евро относительно доллара на внешних рынках. Сейчас он находится в пределах 1,09 доллара за евро, хотя еще пару месяцев назад был в пределах 1,03−1,035 доллара. То есть еще не факт, что из-за турбулентности евро на мировых рынках через год валютный депозит в евро с процентами не окажется ниже в гривневом эквиваленте изначально вложенных 100 тыс. грн. И тогда из-за международных скачков пары евро/доллар можно уйти еще и в «минус» в гривневом эквиваленте.

Валютные депозиты в долларе, а особенно в евро — малодоходный инструмент. Конечный выигрыш от размещения депозита в валюте зависит от того, по какому курсу в него входить, покупая валюту (особенно по евро — по ранее 43,60−44 грн, или сейчас на пике евро с курсом свыше 45 грн за евро). Также основной выигрыш по валютным депозитам можно получить только при существенной девальвации гривны, что пока маловероятно. По крайней мере, до середины осени-начала зимы 2025 года.

Выводы

Учитывая политику НБУ по повышению учетной ставки при общем сроке инвестиции в 1 год, сейчас лучше работать по коротким 3-х месячным гривневым депозитам. Сейчас они по доходности почти равны годовому депозиту. Тогда, если ставки продолжат расти, на следующий 3-х месячный период можно будет перевкладываться под более высокую ставку, а при катаклизмах на валютном рынке — быстро переходить в валюту, чтобы минимизировать свои валютные риски.

Валютный депозит интересен для вкладчиков сейчас только как средство хеджирования своих валютных рисков, и может «выстрелить» дополнительным доходом только в случае значительной девальвации гривны, чего сейчас не происходит. Депозит в долларе в этой ситуации — не только более доходный, по сравнению с доходностью депозитов в евро, но и более «спокойный» в части гривневого эквивалента сбережений после получения депозита и процентов по нему из-за постоянных скачков курса евро относительно гривны.

Гривневые и валютные ОВГЗ

После повышения учетной ставки Нацбанка, поднимает ставки доходности по ОВГЗ и Минфин. Доход по гособлигациям не облагается налогом, что является «плюсом» этого инструмента, по сравнению с депозитами. К «минусам» ОВГЗ для инвестора, по сравнению с депозитами, можно отнести:

Возможность для граждан покупать ОВГЗ только на вторичном рынке через финпосредников — банки и финкомпании. Это снижает обычно доходность для покупателя на вторичке, по сравнению с первичным рынком, на 0,75−1,5% годовых.

Выплата дохода обычно происходит раз в полгода, тогда как по депозитам можно получать проценты ежемесячно, в конце срока или с капитализацией процентов, что в условиях высокой инфляции тоже немаловажно.

Последние размещения Минфина — это облигации сроком более 1 года. То есть основная часть облигаций — это долгосрочные (в условиях войны) вложения. Правда, это решается путем покупки облигаций на вторичном рынке со сроками погашения, удобными для инвестора. Но обычно данные операции идут со снижением изначальной доходности для покупателя и иногда комиссиями торговца, которые он часто закладывает в конечную цену для покупателя бумаг.

Вот последние данные Минфина по доходности облигаций после последнего аукциона 18 марта 2025 года:

С учетом услуг финпосредников, на вторичном рынке можно сейчас купить гривневые ОВГЗ на 1 год с доходностью 15−15,5% годовых, а валютные — 3%-3,5% годовых в долларе, и 2−2,3% в евро.

В итоге, купив на 100 тыс. грн ОВГЗ на 1 год с «чистой» доходностью в 15,5% годовых, можно заработать порядка 15,5 тыс. грн. Тогда, по аналогии с расчетами по гривневым депозитам, чтобы выйти «в ноль», курс доллара через год должен быть в пределах:

115 500/2 404 = 48,04 грн за доллар.

По евро:

115 500/2 198 = 52,55 грн за евро.

То есть рост курса продажи доллара за год, чтобы «уйти в минус», должен быть в пределах 48,04−41,60=6,44 грн на долларе, а по евро — вообще 52,55 — 45,5=7,05 грн.

Как отмечалось выше, вероятность такого развития событий на конец 2025 года достаточно низкая, а основные риски взлета котировок могут возникнуть в январе-марте 2026 года.

Поэтому я бы рекомендовал лучше вкладываться в гривневые ОВГЗ изначально со сроком погашения в конце осени 2025 года, чтобы при необходимости иметь возможность быстро перегруппироваться в валюту при угрозе девальвации гривны в конце 2025 — первом квартале 2026 года.

Валютные ОВГЗ в долларе дадут до 3,5% в долларе и до 2,3% годовых в евро. То есть за год можно получить на вкладе в эквиваленте 100 тыс. грн в долларе:

2 404*3,5% = 84,14$.

В евро:

2 198*2,3% = 50,55 евро.

Тогда сбережения в долларе через год будут 2 488,14$, а в евро — 2 248,55 евро. И это равносильно покупке за свои 100 тыс. грн сегодня доллара по более «низкому» курсу 40,19 грн, а евро — по курсу 44,47 грн.

Минфин вынужден будет и дальше повышать доходность гривневых ОВГЗ, если НБУ продолжит повышать учетную ставку. А вот по валютным бумагам повышения доходности со стороны Минфина явно не будет.

И также, как я описывал ситуации по валютным депозитам, из-за скачков пары евро/доллар на мировых площадках очень важно, что конечный выигрыш от покупки валютных облигаций зависит от того, по какому курсу входить в гособлигации, покупая за 100 тыс. грн валюту (особенно по евро — по ранее 43,60−44 грн, или сейчас на пике евро с курсом свыше 45 грн за евро).

Также принципиальным является то, что основной выигрыш от вложений в валютные облигации (возвращаются в той валюте, в которой они номинированы) можно получить только при существенной девальвации гривны, что пока маловероятно. По крайней мере, до середины осени — начала зимы 2025 года.

Выводы

Учитывая нынешнюю политику НБУ, сейчас покупателю облигаций лучше работать по бумагам с погашением не позднее 1 года. Но в случае резких изменений на валютном рынке или существенного роста доходности гривневых бумаг на первичном рынке нужно быть готовым к перегруппировке своего портфеля облигаций с заменой менее доходных ОВГЗ на более привлекательные, или при сюрпризах на валютном рынке — быстрой продаже облигаций и переходу в валюту.

Валютные ОВГЗ интересны сейчас, только как средство хеджирования своих валютных рисков, и могут «выстрелить» дополнительным доходом только в случае значительной девальвации гривны. Причем ОВГЗ в долларе останутся как чуть более доходными, по сравнению с доходностью ОВГЗ в евро, так и более стабильными в части гривневого эквивалента ваших сбережений после погашения этих облигаций государством.

Старшее поколение рассматривает покупку валюты, как универсальное средство для защиты своих сбережений от обесценивания. В 90-тые и, примерно, до 2015 года эта тактика себя оправдывала. Тогда инфляция в Украине сразу провоцировала скачки валютного курса в пределах больших, нежели рост цен. И владельцы валюты оказывались в выигрышном положении, так как цены в долларом эквиваленте либо оставались такими же, либо даже становились меньше, чем до девальвации купонов, а затем и гривны.

Но в последнее время, особенно после активного запуска «печатного станка» ЕЦБ и ФРС во время пандемии, стремительного наращивания внешнего долга США и начала войны в Украине, все изменилось.

Рассмотрим это на примере 2024 года в цифрах и графиках.

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

На 18 марта (дата написания статьи) официальный курс доллара США составлял 41,4395 грн, евро — 45,1649 грн. На эту же дату год назад официальный курс доллара — 38,7998 грн, евро — 42,2452 грн. То есть за год, с 18 марта 2024 по 18 марта 2025 года, доллар вырос относительно гривны 41,4395/38,7998 = 1,068, или на 6,8%. Евро — 45,1649/42,2452 = 1,0691, или на 6,91%.

Учитывая, что за этот год значительных отклонений официального курса и курса межбанка не было, в силу специфики методики его расчета Нацбанком, можно считать, что пока НБУ удерживает курс гривны и процессы ее девальвации в указанных выше пределах. Причем как по доллару, так и по евро. Нет сильных отклонений и курса межбанка от наличного рынка: эти отклонения находятся в пределах от 1% до максимум 3%.

При этом за 2024 год инфляция составила 12%, а только за январь-февраль 2025 года официальная инфляция достигла 13,4% в годовом исчислении. И этот процесс роста цен пока только усиливается. То есть темпы инфляции превышают темпы роста курса доллара и евро почти в 2 раза.

Для примера мы берем только официальные данные. Если же сравнивать цены на отдельные товары, то они быстрее дорожают именно в гривневом выражении. Например, тот же хлеб «Украинский» сейчас стоит порядка 41,50−43 грн, то есть не менее 1−1,04$, а еще год назад это соотношение было в пределах до 1$ в эквиваленте.

Такое поведение цен и валютного курса формируют множество факторов: и зажатость нашего валютного рынка в условиях войны, и ценовые перекосы в Украине, и фискальные новшества, и проблемы рынка труда, когда из-за нехватки рабочих рук темпы роста зарплат превышают темпы роста производительности труда и т. д.

После ослабления Нацбанком валютных ограничений эти перекосы еще не раз будут провоцировать ситуативные скачки курса и диспропорции, но пока факт остается фактом — рост стоимости валюты пока на поспевает за ростом цен и не компенсирует владельцам валюты инфляционных потерь.

Если добавить к этому еще и сам факт снижения покупательной способности евро и доллара в ЕС и в США (годовая инфляция в Европе и Штатах в пределах 2,3−3%), то просто покупка валюты, как средство сохранения сбережений, в Украине сейчас в полной мере не работает.

Более того, становится принципиальным время вхождения в ту или иную валюту. Это очень хорошо видно по евро. Если вы покупали евро еще месяц назад по 43,6 грн и сейчас сдали его по 45 грн и выше, то заработали порядка 1,4 грн на евро за месяц и это отличный инвестиционный результат. Но если купили евро еще на пике по 46−46,5 грн менее года назад, то даже сейчас, когда он ситуативно вырос до 45−45,50 грн, вы все равно еще в «минусе» уже почти год:

Аналогичная история с долларом США.



Купив его в апреле 2024 года по 39,3 грн и выше, а затем сдав на пике в январе 2025 года по 42,20 грн и выше, вы заработали порядка 2,9 грн на долларе, или около 7,4% за 9 месяцев, но если купили его на пике почти по 43 грн в середине января, то до сих пор вы в «минусе» и это, похоже, как минимум до осени этого года.

Выводы

В настоящее время ранее универсальный рецепт «покупай валюту в любом случае» уже не работает. Принципиальным вопросом становится даже не сам курс, а период покупки и продажи СКВ. А тут уже нужны профессиональные знания, чтобы понимать это «пик» курса или его «дно», и какой курсовой тренд в ближайшее время ожидать.

Покупка золота в виде украшений, монет или слитков

В условиях колоссальной нестабильности в мире золото снова стало одним из главных активов консервативных инвесторов для хеджирования своих рисков. Это привело к переоцененности этого актива на данный момент и риску его возможного проседания в случае стабилизации обстановки в мировой политике, экономике и военной ситуации.

Цена на золото

Пока же золото выросло до уровней 3 039 $/унция на момент написания статьи, и при дальнейшей агрессивной политике Дональда Трампа и эскалации военных конфликтов в мире вполне может достичь уровней 3 100−3 200 $/унция к осени — началу зимы 2025 года.

Это приведет к автоматическому росту стоимости всех изделий из золота — от ювелирных украшений до монет и слитков. Но тут стоит учесть, что в ювелирных изделиях цена золота уже заложена с как минимум 30−70% наценкой к стоимости самого металла на мировых рынках на момент продажи этих изделий.

При этом прием рядовых украшений из золота и сам Нацбанк, и ломбарды делают только по цене лома. Поэтому покупать просто украшения из золота — явно не лучшая инвестиция. По ювелирке, как инвестицию, можно рассматривать именно вложения в эксклюзивные вещи, где цена самого золота — не главное в ценообразовании.

Что касается монет, то тут также, как и в ювелирке, нужно разбираться в том, что покупать: нумизматическая стоимость монеты может быть в десятки раз больше стоимости самого металла. Можно посмотреть мои ролики или почитать статьи по украинской нумизматике тут — на «Минфине». Там есть советы именно по таким монетам. Поэтому при чеке инвестиции в 100 тыс. грн ($2 404 в эквиваленте на момент написания статьи) можно приобрести монету или слиток в пределах около ½ унции. То есть, скорее всего, подойдут либо небольшие по весу золотые монеты, либо слиток весом ½ унции. На значительно большие инвестиции в золото взятых нами 100 тыс. грн просто не хватит.

Учитывая риск коррекции стоимости золота в случае стабилизации ситуации в мире, я бы не советовал делать ставку только на него. Тем более, на потенциально пиковых ценах. Но само по себе золото, как актив, в текущей ситуации можно применять для хеджирования рисков по всем сбережениям.

Нужно учитывать, что в Украине только часть банков занимается торговлей золотом (как монет, так и слитков). Причем обычно, из-за практически монопольного положения, они существенно занижают цену приема золота относительно мировых ценников, но оставляют выше мировых уровней цену своих продаж этого металла. Это приводит к существенному спреду между приемом и продажей слитков. Он может достигать до 10−15% от мировой стоимости золота, в зависимости от веса слитка. В финкомпаниях, имеющих лицензию на торговлю драгметаллами, этот спред обычно меньше — до 5−8%.

Также нужно помнить о том, что банки будут предъявлять повышенные требования к сохранности слитков и их упаковке при приеме золота, но не всегда они так же щепетильны, когда продают их клиенту. Поэтому внимательно следите за тем, что покупаете и в каком состоянии эти слитки.

У части банков есть лицензия на работу по депозитам в драгметаллах как в виде безналичного золота, так и в физическом металле. Но пока эта услуга не является массовой и очень популярной. Кроме того, данные депозиты не гарантируются Фондом гарантирования депозитов, что тоже не играет «в плюс» данному банковскому продукту.

Поэтому, если решите вкладываться в золото, то нужно помнить, что эти инвестиции обычно на 2−3 года минимум. Кроме того, в текущих условиях — это в основном покупки физического металла, то есть возникнет вопрос безопасности хранения таких вложений.

Если все же решите покупать золото, то, учитывая большой спред между покупкой и продажей золота в украинских реалиях, стоит вначале рассмотреть все доступные предложения банков по покупке/продаже отдельных слитков по весу и характеристикам (есть литые и штампованные слитки, и они отличаются по цене даже при одинаковом весе), чтобы найти оптимальный вариант.

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Как сформировать инвестиционный портфель

Учитывая значительный уровень инвестиционных рисков в мире и в Украине в условиях войны, сейчас главным вариантом сохранения сбережений является их диверсификация. Причем так, чтобы все активы были доходными. То есть просто покупка наличной валюты и ее хранение «под матрацем» в данном случае — не самый лучший вариант, хотя тоже имеющий право на жизнь, как подстраховка на непредвиденные случаи.

Инвестиционный портфель в Украине может включать в себя:

недвижимость, земля, фондовый рынок — порядка 50% своих сбережений;

вложения в гривневые денежные инструменты — 20% (на короткие сроки 3−6 месяцев для депозитов, или 6−12 месяцев в гривневые ОВГЗ, причем предпочтение — ОВГЗ, где доходность выше);

вложение в валюту — 25% (предпочтение — ОВГЗ со сроком до погашения до 1 года в пропорции 50/50 доллар и евро);

5% — вложения в драгметаллы.

Если же мы говорим о денежных сбережениях рядового гражданина в пределах до 100 тыс. грн, то портфель в Украине может включать в себя:

вложения в гривневые денежные инструменты — 40% (на короткие сроки 3−6 месяцев для депозитов, или 6−12 месяцев в гривневые ОВГЗ, причем предпочтение — ОВГЗ, где доходность выше);

вложение в валюту — 55% (предпочтение — ОВГЗ со сроком до погашения до 1 года в пропорции 50/50 доллар и евро);

5% — вложения в драгметаллы.