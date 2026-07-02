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2 июля 2026, 14:54 Читати українською

Остается ли актуальной стратегия инвестиций «купи и держи»

Современный фондовый рынок переживает период масштабных изменений. Высокие процентные ставки, стремительное развитие искусственного интеллекта, геополитическая нестабильность и смена экономических циклов заставляют инвесторов переосмысливать подходы к формированию портфеля. Несмотря на новые вызовы, долгосрочное инвестирование по-прежнему остается основой многих успешных инвестиционных подходов. Однако сегодня эта стратегия уже требует большей избирательности, дисциплины и качественного подбора активов. О том, насколько актуальна стратегия «купи и держи» в 2026 году, рассказал инвестиционный эксперт Владимир Стойко.

Современный фондовый рынок переживает период масштабных изменений.

Buy and hold: от идеи до классической инвестиционной стратегии

Стратегия «купи и держи» (buy and hold) появилась еще в начале XX века, но особую популярность приобрела после работ экономиста и инвестора Бенджамина Грэма в 1930-х годах. Её суть довольно проста: покупать акции качественных компаний, удерживать их годами и не пытаться угадать каждое движение рынка.

Позже Уоррен Баффет сделал эту стратегию массово популярной. Его подход фактически стал символом долгосрочного инвестирования. В 1990-х годах после появления первых ETF эту стратегию стали применять не только к отдельным акциям, но и ко всему рынку через ETF и индексные фонды.

Исторически эта стратегия работала благодаря долгосрочному росту экономики США и увеличению прибыли компаний, а эффект сложного процента обеспечивал дополнительное накопление капитала.

Например, индекс S&P 500 за последние примерно 100 лет в среднем демонстрировал доходность на уровне 9−10% годовых с учетом реинвестирования дивидендов. Однако ключевое слово здесь — «долгосрочно», ведь в течение этого периода были и кризисы с падением рынка на 30−50%.

Стоит также понимать, что инвестировать непосредственно в индекс стало удобно после появления первого биржевого фонда — SPDR S&P 500 ETF Trust, который был запущен в 1993 году компанией State Street Global Advisors.

Какие изменения претерпела стратегия «купи и держи» в 2026 году и остается ли она актуальной?

Фондовый рынок постоянно меняется, и то, что работало вчера, сегодня может оказаться уже неактуальным. И наоборот: то, что не имело смысла в прошлом, может стать актуальным сегодня.

Так и стратегия «купи и держи» уже не выглядит столь простой и безусловной, как во времена дешёвых денег и политики QE (Quantitative Easing). Это программа стимулирования экономики, в рамках которой центральный банк выкупает облигации и увеличивает ликвидность финансовой системы.

Сегодня рынок характеризуется следующими факторами:

  • более высокие процентные ставки;
  • более высокая стоимость капитала;
  • AI-бум;
  • геополитика;
  • повышенная волатильность;
  • концентрация индексов в нескольких мегакап-компаниях (megacap tech).

В то же время сама логика долгосрочного инвестирования никуда не исчезла. В настоящее время стратегию «купи и держи» поддерживают следующие факторы:

  • прибыль компаний продолжает расти;
  • ИИ формирует новый цикл капитальных затрат;
  • крупные фонды продолжают систематически покупать акции;
  • индексы исторически обновляют максимумы после кризисов.

Даже в 2026 году крупные институциональные инвесторы, такие как BlackRock, JPMorgan Chase и Fidelity Investments, продолжают говорить о преимуществах долгосрочного инвестирования перед попытками постоянно угадывать движения рынка.

Однако есть важный нюанс. В 2026 году стратегия работает эффективнее, если:

  • инвестор держит качественные активы, а не любые компании;
  • портфель диверсифицирован;
  • инвестиционный горизонт составляет не менее 10 лет;
  • есть готовность переживать просадки на уровне 20−40%.

Также необходимо учитывать риски и быть максимально осторожным в отношении следующих факторов:

  • AI-сектор частично перегрет;
  • оценки крупных технологических компаний (megacap tech) остаются высокими;
  • инфляция может оказаться более устойчивой;
  • доходность облигаций уже конкурирует с акциями;
  • сохраняется геополитическая нестабильность.

Однако портфель, сформированный из компаний-лидеров секторов и подсекторов 10 лет назад, сегодня мог бы выглядеть так.

Вид инвестиционного портфеля, сформированного 10 лет назад

В соответствии с условиями нашего портфеля было инвестировано 20 000 долларов в 15 компаний равными долями. Ясно видно, что в течение последних 10 лет стратегия «купи и держи» сработала и позволила значительно превзойти индекс S&P 500 по доходности. Индекс превзошли 12 из 15 компаний, представленных в портфеле.

В целом портфель вырос на 1744%, тогда как индекс S&P 500 — на 257%. Соответственно, прибыль от инвестиций в размере $20000 составила $348916. В то же время инвестиция в индекс принесла бы около $51 417.

Бесспорным лидером портфеля стала Nvidia (NVDA), которая выросла на 18 071% и принесла $240 705 прибыли, сформировав основную часть доходности портфеля. Второе место заняла фармацевтическая компания Eli Lilly с доходностью 1343%, а третье — Apple (AAPL) с доходностью 1145%.

Самое важное — понимать, что этот портфель сформирован из сегодняшних лидеров рынка. В то же время 10 лет назад лидеры на рынке были совсем другими, поэтому состав портфеля мог бы существенно отличаться.

Стоит ли выбирать стратегию «купи и держи» в 2026 году

В 2026 году стратегия «купи и держи» остается актуальной, но уже требует большей избирательности и дисциплины. Рынок изменился: высокие ставки, подорожавшие деньги, AI-бум и геополитические факторы сделали инвестирование более сложным и волатильным.

Сегодня эта стратегия работает прежде всего для качественных компаний с сильными конкурентными преимуществами и долгосрочным потенциалом роста. Последние 10 лет показали, что именно терпение, диверсификация и длительный инвестиционный горизонт на рынке позволяли инвесторам существенно опережать индекс S&P 500.

Несмотря на все риски, главный принцип не изменился: для долгосрочного инвестора время на рынке по-прежнему остается важнее постоянных попыток угадать его движения.

Автор:
Стойко Владимир
инвестиционный аналитик Стойко Владимир
Источник: Минфин
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