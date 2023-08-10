Цены на золото ушли на каникулы: какие котировки на металл увидим в сентябре

После недавнего июльского взлета почти до $1 990 за унцию, золото быстро подешевело до уровней около $1 930-$1 925. Куда двинутся дальше цены на благородный металл, разбирался «Минфин».

Основной причиной взлета «золотых» котировок во второй половине июля ожидаемо стали заседания Федрезерва (26 июля) и ЕЦБ (27 июля) по процентным ставкам, а также усиление геополитических рисков — в первую очередь, в связи с продолжающейся войной в Украине и сохранением напряженности между США и Китаем вокруг Тайваня.

Стоимость золота

Времени между заседаниями ведущих мировых регуляторов практически не было. И консервативные инвесторы предпочли снова уйти в золото, чтобы не рисковать. Это и спровоцировало быстрый спекулятивный рост цен на золото. Затем крупные спекулянты начали фиксировать прибыль, что обеспечило снижение котировок золота за счет увеличения предложения.

Но стоит понимать, что одинаковые июльские решения о повышении ставок американского и европейского регуляторов на 0,25% годовых не означают, что ФРС и ЕЦБ одинаково смотрят на дальнейшие перспективы своих экономик. Точнее, уровень проблемы чрезмерного роста цен у ФРС и его европейского коллеги разный. А именно высокий уровень инфляции подталкивает инвесторов к покупке золота, как антиинфляционного актива.

Действия ФРС в борьбе с инфляцией в Штатах в силу разных причин оказались более эффективными, по сравнению с результатами повышения ставок ЕЦБ. И если США, скорее всего, стоят на пороге окончания эпохи роста процентных ставок, то в ЕС вероятность их дальнейшего повышения очень большая. Скорее всего, европейский регулятор вынужден будет поднимать ключевую ставку еще 2−3 раза на 0,25% годовых.

Рост доходности отдельных видов американских и европейских ценных бумаг (в первую очередь, казначейских обязательств США) привел к притоку в этот сегмент части спекулятивного капитала, в том числе и с рынка золота.

Но это ненадолго. В августе на всех финансовых рынках будет очень кратковременное затишье, так как наступает традиционный сезон отпусков. Поэтому до конца лета по ценам на золото, скорее всего, нас ждет боковой тренд в пределах коридора от $1 905 до $1 970 за унцию. Максимальные качели котировок будут наблюдаться в периоды оглашения основных экономических новостей по США и Евросоюзу.

А вот с началом сентября рынок золота снова начнет трясти. Причем не только из-за экономических, но еще и политических новостей. Это снова даст спекулянтам возможность хорошо и быстро заработать на золоте и страхах инвесторов.

Главную скрипку экономические новости будут играть с 11 по 28 сентября. Причина — очередные заседания ЕЦБ (14.09.2023) и ФРС (20.09.2023) по процентным ставкам. Причем в этот раз из-за такого календарного разрыва между этими заседаниями ралли как по паре евро/доллар, так и по золоту растянутся во времени и будут нестандартными.

Дело в том, что обычно разрыв между заседаниями американского и европейского регуляторов небольшой, что заставляет инвесторов при принятии решений меньше рисковать и, выставляя стоп-лоссы, быстро закрывать сделки с прибылью. Это приводит к стихийным скачкам на рынке с характерными «свечками» или «провалами» по цене золота и паре евро/доллар с существенными колебаниями объемов операций за счет открытия и закрытия позиций отдельных клиентов.

В этот же раз и у Федрезерва, и у инвесторов будет достаточно времени для принятия решений по дальнейшим действиям, поскольку Европейский центробанк озвучит свое решение по ставке намного раньше.

Интриги добавляет сигнал от главы ФРС Джерома Пауэлла, который недавно заявил, что «экономика сохраняет устойчивость, но дальнейшие решения регулятора по ставке полностью зависят от данных».

То есть любой негатив по показателям американской экономики (в первую очередь, по рынку труда и показателям инфляции) способен кардинально изменить решения американских чиновников по процентным ставкам на сентябрьском заседании. А инвесторам всегда очень «не нравится» неопределенность, что снова спровоцирует их стихийные выходы на рынок золота.

Как результат, с одной стороны, рынок золота будет в напряжении всю вторую-третью декаду сентября. А с другой — в этот период тренд по стоимости золота может многократно меняться, что приведет к скачкообразной динамике ценников на рынке в эти дни.

Дополнительно к фактору неопределенности со стороны Федрезерва и ЕЦБ сейчас против золота играет снижение спроса со стороны промышленных потребителей из-за общего сокращения деловой активности в мире и сохранения угрозы рецессии в глобальной экономике.

Но эти негативные для золота факторы с лихвой перекрывают действия центробанков и отдельных крупных финансовых корпораций. Они снова начали «затариваться» золотом. Часть этих игроков делают это из политических соображений, чтобы уйти от зависимости от того же доллара, часть — из-за законодательных требований по формированию своего капитала, часть же — снова стала активно открывать спекулятивные позиции под своих наиболее состоятельных клиентов.

Например, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), центробанки в июне вернулись к закупкам золота и приобрели в свои золотовалютные резервы порядка 55,4 т желтого металла. Для сравнения: еще в мае центральные банки продали «чистыми» порядка 26,6 т.

В июне к закупкам вернулась Турция, увеличив свои резервы сразу на 11,4 т. Крупнейшими покупателями стали также Китай (21,2 т), Польша (13,7 т), Узбекистан (8,4 т), Чехия (2,5 т) и Катар (1,6 т). А вот среди крупных нетто-продавцов «засветились» только Казахстан (3,2 т) и Сингапур (1 т).

Активная скупка крупными финансовыми игроками и центробанками в свои резервы золота — превращает их в негласных сторонников роста котировок благородного металла, так как существенное падение цен на него будет приводить к отрицательным переоценкам и убыткам в балансах этих финучреждений.

Центробанки могут списывать такие потери в своих балансах под предлогом выполнения экономических и политических задач. А вот частные банки, крупные мировые финансовые компании и фонды не готовы огорчать своих акционеров такими потерями и убытками.

Учитывая масштабы их финансовых активов, они вполне способны оказать существенную поддержку золоту на мировых рынках, чтобы предотвратить проседание цен. Для этого они будут периодически выкупать на рынке избыток предложения и, таким образом, противостоять падению котировок.

Поэтому обвал цен на золото (например, от $100 и более на унции за короткий промежуток времени в 2−3 дня) маловероятен.

А наиболее вероятный сценарий развития событий — плавный тренд на повышение/понижение котировок золота, что в условиях высокой турбулентности в мире сейчас хорошо в целом для всего мирового финансового рынка.

Что будет с ценами на золото до конца сентября

Хочу снова успокоить наиболее впечатлительных инвесторов: паниковать и ждать обвала золота к уровням в $1 600−$1 800 за унцию сейчас точно не стоит.

Так же, как и бежать немедленно сдавать купленные ранее слитки или золотые монеты. Проседание котировок последних дней в $30−$70 на унции нужно рассматривать, как обычные для этого рынка колебания.

Еще раз напоминаю, что любые инвестиции в драгметаллы — это забег «вдолгую» с горизонтом, как минимум, в 3−5 лет. Хотя периодически такие вложения и требуют от инвесторов крепких нервов и выдержки.

Несмотря на периодические существенные колебания стоимости золота (даже до $50−100 на унции), за последние 5 лет желтый металл принес своим инвесторам прибыль. Это хорошо видно на графике.

Динамика цены на золото (сентябрь 2018 г. — август 2023 г.)

Купив унцию золота в сентябре 2018 года в пределах $1 250, в настоящее время инвестор даже с проседаниями последних дней получил бы уровень котировок в пределах $1 925-$1 930. То есть его актив подорожал в более чем 1,54 раза.

Поэтому, даже с учетом определенной исторической цикличности всего рынка драгметаллов, привязанной не только к текущим экономическим показателям, но и денежно-кредитной политике Федрезерва и, частично ЕЦБ, золото остается одним из самых надежных активов для консервативных инвесторов.

А увеличение вложений в него центробанков и крупных мировых финкорпораций служат дополнительной подстраховкой такой стратегии для осторожных инвесторов.

Мой прогноз по золоту на август-сентябрь 2023 года:

В целом, по августу нас ожидает «боковой тренд» в пределах коридора от $1 905 до $1 970 за унцию с периодическими краткосрочными скачками котировок в периоды оглашения основных экономических новостей по США и Евросоюзу. Период летних отпусков на Западе также сыграет в пользу относительного спокойствия на этом рынке.

С начала сентября колебания золотых котировок усилятся, как и активность крупных мировых игроков.

Пик колебаний по золоту придется на время перед и во время оглашений решений ЕЦБ и ФРС по процентным ставкам, то есть в период второй и третьей декады сентября. В эти дни тренд по цене золота на мировых рынках будет многократно меняться то в сторону роста, то в сторону снижения. Это приведет к скачкообразной динамике ценников на рынке в данный период.

В первой декаде сентября коридор цены за унцию составит $1 870- $1 975. Во второй и третьей декаде сентября нас уже ожидают ралли по золоту в пределах коридора $1 865-$2 000 за унцию.