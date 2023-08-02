Мировой спрос на золото снизился на 2%

Закупки со стороны центробанков замедлились, но остались в заметном плюсе, поясняет WGC. Это вкупе с хорошим спросом на инвестиционное золото и устойчивым спросом на ювелирные украшения создало благоприятный фон для цен на драгметалл.

При этом, отмечает WGC, с учетом внебиржевых сделок, данные по которым не всегда доступны, общий спрос на золото во II квартале мог вырасти на 7%, до 1255 тонн.

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