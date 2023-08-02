Во втором квартале 2023 года мировой спрос на золото составил 921 тысячу тонн, подсчитал World Gold Council (WGC). Это на 2% меньше, чем в апреле-июне 2022 года.
Мировой спрос на золото снизился на 2%
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Покупка золота
Закупки со стороны центробанков замедлились, но остались в заметном плюсе, поясняет WGC. Это вкупе с хорошим спросом на инвестиционное золото и устойчивым спросом на ювелирные украшения создало благоприятный фон для цен на драгметалл.
При этом, отмечает WGC, с учетом внебиржевых сделок, данные по которым не всегда доступны, общий спрос на золото во II квартале мог вырасти на 7%, до 1255 тонн.
Читайте: Золото дешевеет: как надолго и стоит ли переживать инвесторам
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии