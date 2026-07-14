Акции Apple подорожали на $600 млрд: в чем причина

Инвесторы вновь активно вкладывают средства в Apple на фоне опасений, связанных с расходами на искусственный интеллект. Почему производитель айфонов воспринимается как спасательный круг, пишет Bloomberg. «Минфин» публикует перевод статьи.

После неудачной презентации будущих функций искусственного интеллекта акции производителя iPhone резко упали в прошлом месяце. Однако с 25 июня они выросли на 15%, что увеличило рыночную капитализацию компании почти на $600 млрд и вернуло акции на рекордный уровень. За этот же период индекс полупроводниковой промышленности на Филадельфийской фондовой бирже снизился на 7%, индекс S&P 500 поднялся на 3%, а технологический индекс Nasdaq 100 вырос лишь на 1,3%.

Изменение тренда отражает растущую тревогу по поводу перспектив окупаемости значительных инвестиций в ИИ. Решение Apple не вступать в гонку за создание центров обработки данных все чаще воспринимается как преимущество, а не недостаток, несмотря на то, что ее предложения в области ИИ неоднократно приводили к негативным последствиям для инвесторов.

Марк Бронзо, главный инвестиционный стратег Rye Strategic Partners, отметил: «На рынке идет борьба, и сейчас Apple побеждает, потому что не сталкивается с теми же проблемами, что и другие участники рынка ИИ. Инвесторов беспокоит, какую прибыль могут получить крупные облачные компании от своих инвестиций в ИИ. Кроме того, высказываются сомнения в целесообразности поспешных действий полупроводниковых компаний. В результате инвесторы вновь обратили внимание на Apple как на стабильную компанию, не подверженную этим рискам».

Несмотря на недавний кризис, вызванный беспокойствами о стабильности затрат на вычисления в сфере искусственного интеллекта, прогноз роста полупроводниковой индустрии по-прежнему оптимистичен: ожидается увеличение на 83% к 2026 году, что делает этот год одним из самых успешных с 1999 года.

Тем не менее, акции Apple показали впечатляющий рост на 16% в текущем году, что позволило компании занять лидирующую позицию среди «Великолепной семерки» технологических гигантов, в которую также входят Nvidia, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta и Tesla. В то же время акции Alphabet и Amazon потеряли более 10% от своих майских максимумов, а Microsoft может столкнуться с худшим годом с 2022 года из-за 20-процентного падения акций.

Когда цена не проблема

Успех Apple особенно примечателен на фоне проблем, связанных с увеличением стоимости микросхем памяти, что негативно сказывается на прибыльности компании. В ответ на это 25 июня Apple подняла цены на свои компьютеры Mac, iPad и домашние устройства, что вызвало самое значительное однодневное снижение акций с апреля 2025 года.

Хотя iPhone остался вне зоны повышения цен, компания намекнула на возможность дальнейшего увеличения стоимости в будущем. Apple ведет переговоры о закупке чипов у двух китайских производителей, находящихся в черном списке Пентагона, чтобы получить доступ к более дешевым микросхемам памяти.

Аналитики считают, что падение акций Apple после повышения цен из-за дефицита памяти является временным явлением и компания остается менее уязвимой, чем другие производители оборудования, так как ее клиенты менее склонны возражать против роста цен на устройства.

Самик Чаттерджи из JPMorgan отметил в своем отчете от 7 июля, что долгосрочные тенденции показывают ограниченное влияние ценообразования на объемы продаж в течение нескольких лет. В прошлом Apple значительно повышала цены на свои продукты, но объемы продаж продолжали расти.

В ожидании новинок

Инвесторы видят потенциал в предстоящем выпуске складного iPhone, запланированного на сентябрь. Ожидается, что устройство будет стоить дорого и может стимулировать обновление телефонов среди покупателей. Ранее Nikkei сообщила, что Apple поручила своим поставщикам подготовиться к производству около 10 миллионов складных iPhone в текущем году, что превышает предыдущий прогноз в семь-восемь миллионов единиц.

Луис Навелье из Navellier & Associates считает, что Apple защищена от рисков, связанных с искусственным интеллектом. Высокая цена на складной телефон компенсирует проблему с памятью и снизит рентабельность, но высокий спрос поддержит рост компании.

Выручка Apple должна вырасти почти на 15% в 2026 финансовом году, который завершится 30 сентября, что станет самым быстрым годовым ростом с 2021 года, когда пандемия способствовала резкому увеличению продаж электронных устройств. Чистая прибыль также ожидается на уровне 17%.

Темпы роста прибыли и выручки Apple остаются ниже, чем у других мегакапитализированных компаний, но консервативный подход к расходам позволяет компании накапливать значительные денежные средства в то время, как другие компании движутся в противоположном направлении.

Финансовые планы

Ожидается, что свободный денежный поток Apple достигнет рекордных $140 млрд в этом году, что более чем на 40% превышает показатель 2025 года. Для сравнения, свободный денежный поток Alphabet, как прогнозируется, сократится примерно на 67% и составит $21 млрд.

Инвесторы платят значительную премию за акции Apple, которые оцениваются в 33 раза выше прогнозируемой прибыли на ближайшие 12 месяцев. Это делает их самыми дорогими среди компаний «Великолепной семёрки», за исключением Tesla, и значительно превышает средний показатель за последнее десятилетие.

Именно поэтому только 61% аналитиков, отслеживаемых Bloomberg, рекомендуют их покупку. Для сравнения, 90% аналитиков рекомендуют покупать акции Microsoft, Amazon, Meta и Nvidia.

«Я владею акциями Nvidia, но не Apple, так как рост и оценка Nvidia кажутся более привлекательными», — поделился Бронзо из Rye.

Однако, учитывая нестабильность рынка, денежный поток и бизнес Apple в сфере услуг могут способствовать дальнейшему росту. Если вы считаете, что инвестиции в ИИ будут увеличиваться, выбирайте Nvidia. Но если рост замедлится, Apple станет лучшим выбором.