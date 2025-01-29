Автогражданка по-новому: заоблачные цены и новые условия для водителей

В Украине взлетели ценники на полисы автогражданки. Изменились не только цены, но и условия автострахования. Что произошло, и что автовладелец может получить за дополнительные деньги, — разбирался «Минфин».

«К примеру, до нового года полис по Киеву стоил 1 800−2 500 грн, а сейчас — от 4 300 до 7 000 грн», — говорит руководитель страхового бизнеса компании Treeum Дмитрий Соколов. Конкретные суммы зависят от самого авто, стажа водителя и др. На некоторые машины полисы стоят до 10 тыс. грн и даже больше.

Соколов объяснил такое существенное изменение цен новым законодательством, которое регулирует страхование автовладельцев от ответственности перед третьими лицами (которое, напомним, является обязательным).

Как изменились цены

Новые ценники на автогражданку с января 2025 года выставили все страховые компании. Удорожание, по сравнению с прошлым годом, колеблется в среднем от 70% до 100%.

К примеру, hotline finance дает такой расклад по ценникам на автогражданку на авто с объемом двигателя 1,6 литров по Киеву:

Страховая компания VUSO — порядка 5 800 грн,

«Express Страхование» — 5 113 грн,

INGO — 5 190 грн,

«Евроинс» — 5 197 грн,

ТАС — 5 271 грн,

«Княжая» — 5 336 грн,

Uniqa — 5 770 грн.

Во Львове, Днепре, Одессе и других крупных городах такое же авто можно застраховать примерно на 1 000 грн дешевле.

Для авто с двигателем 2 литра цены выше в среднем на 700−1 000 грн. А полисы на автогражданку для машин с мотором от 3 литров стоят вообще по 9−10 тыс.

На «Минфине» есть полисы со скидками. К примеру, автогражданка для авто с двигателем 1,6 литров и киевской регистрацией от компании INGO стоит 4 671 грн, ТАС — 4 744 грн, VUSO — 5 471 грн, «Евроинс» — 4 677 грн и т. д.

«Стоимость полисов значительно выросла — на 80−100%. Сейчас средняя цена составляет порядка 4 тыс. грн, но разница между минимальной и максимальной стоимостью достаточно существенная — от 500 грн для транспорта, типа мотоцикл, до 50 тыс. грн, к примеру, на автобусы, зарегистрированные в Киеве», — рассказала «Минфину» директор департамента методологии компании VUSO Татьяна Павлюченко.

Елена Билецкая, заместитель директора департамента страхования СК «АРКС» приводит такие примерык.

Скажем, страхуется авто Toyota RAV4 2020 года выпуска с мотором 2,2 л, Киев, собственнику 50 лет -стоимость полиса 7776 гривен. Другой пример: авто Volkswagen Golf 2015 года выпуска, двигатель 1,4 л, Львов, собственнику 40 лет — 4557 гривен.

Авто Daewoo Lanos 2010 1,2 л, Днепр, собственнику 40 лет — 3648 гривен.

«В целом стоимость полиса варьируется от 3,5 тыс грн до 6 тыс грн. В зависимости от возраста водителя, типа и возраста транспортного средства и региона регистрации. Конечно, могут быть и более дорогие предложения в зависимости от параметров авто и возраста владельца», — добавила Билецкая.

Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств является обязательным в Украине. То есть платить придется всем водителям.

Почему автогражданка так сильно подорожала

Главная причина — вступление в силу нового закона об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.

«Предыдущий закон на эту тему проработал 20 лет, и большая часть его положений не отвечала современным нуждам участников рынка ОСАГО и не учитывала требования профильной Директивы 2009/103/ЕС», — объяснил «Минфину» глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Цены на автогражданку, потолок которых ранее регулировался, «отпустили». Теперь страховая компания сама может определять стоимость полиса, с учетом ситуации на рынке и своей затратной части.

«К примеру, я могу продать полис автогражданки хоть за гривну, или даже подарить, если, к примеру, клиент покупает у меня „Зеленую карту“ на год. Тут уже вступает в действие маркетинг», — объяснил «Минфину» заместитель главы правления Украинской пожарно-страховой компании Игорь Сахар.

По его словам, многие страховщики пока только «нащупывают цены». Не исключено, что в ближайшее время они еще могут измениться. В некоторых страховых компаниях, куда «Минфин» обратился за комментариями, отвечать на вопрос изменения стоимости автогражданки отказались, отметив, что итоговый ценник «пока точно не определен».

Стоимость полиса определяется страховщиком самостоятельно на основании методики расчета. Цену будет формировать спрос и предложение, но она должна позволять страховой компании иметь возможность вовремя рассчитываться с пострадавшими и отвечать законодательным требованиям.

«Существенно изменились качественные параметры страховки. Водитель теперь покупает полис в первую очередь для себя, ведь при наступлении страхового случая он сможет напрямую обращаться в свою страховую компанию, а не в страховую компанию виновника ДТП.

Также выросли лимиты возмещения по имуществу и здоровью пострадавших, отказались от франшизы в этом виде страхования. Эти и другие изменения сказались на ценах. На сайте «Минфин» мы следим за тем, чтобы стоимость полиса для людей была как можно ниже и более доступной. Но прошлогодних ценников ждать нет смысла", — отметил Дмитрий Соколов.

Татьяна Павлюченко говорит, что стоимость полиса зависит от многих факторов, ключевые — тип транспортного средства, регион эксплуатации, опыт вождения собственника. Учитывается также инфляционная составляющая, повышение стоимости запчастей и услуг СТО. «Но главное — полное переосмысление подхода к защите пострадавших в ДТП в рамках нового законодательства», — добавила Павлюченко.

Больше выплат без франшизы и износа: что поменялось в автостраховании

Новый закон по автогражданке в целом существенно меняет правила этого вида страхования.

Основные нововведения такие:

Постепенное повышение размеров страховых сумм (максимального размера страховых выплат) — до установленных в странах ЕС уровней. Уже с 1 января этого года за вред, оказанный жизни и здоровью пострадавших, будут платить по 500 тыс. грн на человека (ранее — 320 тыс. грн), или 5 млн грн на один страховой случай, вне зависимости от количества пострадавших.

За имущественный ущерб пострадавшие станут получать 250 тыс. грн (ранее — 160 тыс. грн) на человека, или 1,25 млн на один страховой случай, вне зависимости от числа пострадавших. После отмены военного положения суммы вырастут до 1 млн грн для пострадавших в ДТП людей (лимит по одному страховому случаю — до 20 млн грн), и до 2 млн — за имущественный вред. После вступления Украины в ЕС выплаты станут еще больше.

Внедряются быстрые страховые выплаты за страховщиков-банкротов (до 90 дней).

Запускается прямое урегулирование при всех ДТП без пострадавших лиц (если ущерб нанесен только авто). Это значит, что пострадавший водитель может обратиться в свою страховую компанию, а не к страховщику «виновного» участника аварии, как было ранее. Это правило распространяется и на те случаи, когда у виновника ДТП вообще нет полиса автогражданки.

Преимущества прямого урегулирования «Минфину» объяснил Игорь Сахар.

«Ранее ко мне приходил не мой клиент, а „человек с улицы“, которому нанес ущерб тот, кто купил у меня полис автогражданки. Отношение к „чужакам“ у многих страховых компаний соответствующее — переплачивать никто не заинтересован. При прямом урегулировании придет наш клиент, который уже купил полис, и, может, и дальше будет покупать автогражданку и другие продукты. Поэтому есть прямая заинтересованность обслужить его как можно лучше», — говорит Игорь Сахар.

Он прогнозирует, что прямое урегулирование повысит общий уровень страхового сервиса. Если человек не виновен в ДТП, его страховая компания покроет ущерб, но затем обратится за компенсацией к страховой компании виновника аварии. То есть у страховщика пропадают стимулы экономить на клиенте, ведь он сможет получить выплаченную сумму от страховой компании виновника аварии. Таким образом, водителям перестанут недоплачивать по страховкам, что было массовым явлением ранее.

Отменяется понятие «износа» при расчете размера страховой выплаты, а сами выплаты будут осуществляться в размере, необходимом для восстановления транспортного средства. Ранее по всем авто, если они не только что из салона и уже сняты с гарантийного обслуживания, при расчете страховой выплаты учитывали «износ». Он мог существенно уменьшить выплату, так как страховщики считали, что на старую машину вполне можно поставить недорогую запчасть из разборки. А если найти б/у комплектующую автовладелец не мог, ему приходилось доплачивать со своего кармана.

Вводится свободное ценообразование, что, по словам Гетманцева, позволит определить «справедливую цену» и включить рыночные механизмы.

Уменьшен срок рассмотрения заявления на выплату — с 90 до 60 дней с дня обращения.

Отмена франшизы. Ранее в среднем по рынку она составляла 10−15%. То есть часть средств должен был доплачивать владелец полиса со своего кармана.

Нюансы автогражданки по-новому

Страховщики, с которыми пообщался «Минфин», говорят о нюансах, с которыми придется столкнуться и им самим, и автовладельцам.

К примеру, ранее пострадавший в ДТП мог потребовать выплаты на руки. С этой суммы взымался НДС, но такой подход позволял получить «живые деньги», за которые необязательно было ремонтировать авто. «По факту их можно было потратить на что угодно, чем многие водители и пользовались», — говорит Игорь Сахар.

Теперь же внедряется европейский подход — средства на ремонт будут перечисляться на СТО. «Авто загнал — авто забрал. Ничего доплачивать не нужно, все вопросы решает страховая», — уточняет глава Ассоциации Страховой бизнес Вячеслав Черняховский.

Для автовладельцев это удобно, но, во-первых, исчезнет возможность пускать выплаты «на жизнь», вместо того, чтобы ремонтировать поврежденное авто, во-вторых, нельзя будет отремонтировать машину «в гаражах» и у частных мастеров, которые не работают со страховыми компаниями.

Черняховский также добавил: из-за того, что оплачивать ремонт станет страховая компания пострадавшего, которая затем будет выбивать компенсации у страховщиков виновника ДТП, особо спорить с мастерами по сумме она не будет. Из-за этого в целом на рынке может еще больше повыситься стоимость ремонтных работ.

Впрочем, разбрасываться деньгами страховщики все равно не будут.

«Чтобы страховые компании друг друга не обманывали, применяются определенные механизмы расчета выплат. В частности, размер среднего убытка (то есть усредненная сумма выплат по страховым случаям). Ранее этот показатель составлял 25 тыс. грн, теперь вырастет до 48−50 тыс. грн», — подсчитал Игорь Сахар.

То есть 48−50 тыс. грн — это та сумма, на которую могут рассчитывать водители, попавшие в «среднестатистическое» ДТП без больших повреждений авто. Это в два раза больше, чем было ранее, но не факт, что и такое повышение потолка позволит полностью отказаться от практики доплат со стороны автовладельцев.

В этом вопросе многое будет зависеть от лояльности страховщика, то есть включатся те самые «рыночные механизмы», на которые рассчитывает Гетманцев.

Игорь Сахар говорит, что сами страховщики пока только разбираются с особенностями автогражданки по-новому. И первый, не совсем приятный сюрприз, который уже всплыл для бизнеса, — неопределенность со льготной категорией клиентов.

«Ранее часть водителей (инвалиды 1 группы, участники боевых действий) имели право не покупать автогражданку. Их ответственность страховало государство. Теперь они должны покупать полисы, хотя и со скидкой в 50%.

Нюанс в том, что государство пообещало компенсировать страховщикам суммы скидок, но пока Кабмин только ищет источники для таких компенсаций, и, по моей информации, в первом полугодии этого года денег не будет. При этом продажи полисов за полцены уже активно идут. Как это в итоге повлияет на портфель убыточности страховщиков — непонятно", — отмечает Игорь Сахар.

Также, по его словам, на рынке началась неразбериха со страховыми агентами. Они получают от страховых компаний определенный процент комиссионных из каждого проданного полиса. Но, после того, как ценники на полисы взлетели, страховщики стали «обрезать» комиссионные.

«Агенты почему-то захотели тоже в два раза больше получать, хотя их работа никак не изменилась. Когда страховые компании начали срезать комиссионные, агенты стали бегать по страховщикам в поиске тех, кто предложит больше. Кроме того, НБУ выставил дополнительные требования к страховым агентам. В свете всего этого, пока непонятно, как дальше будут работать агентские сети и останутся ли они на рынке вообще», — говорит Игорь Сахар.

А что, если не покупать полис?

Из-за резкого повышения ценников на автогражданку, у многих водителей может появиться соблазн вообще не покупать полис. Такие случаи были и ранее. «У меня как-то закончилась страховка, денег на новую не было. Поэтому я какое-то время ездил без полиса. Решил, что, если поймают, заплачу штраф, это все равно намного дешевле, чем покупка новой страховки», — рассказал «Минфину» киевлянин Илья.

Игорь Сахар говорит, что у них продажи по автогражданке пока не упали. Но, по мнению Черняховского, армия «отказников» действительно может увеличится.

Ведь штраф за отсутствие автогражданки сейчас — всего 425 грн, что как минимум в 10 раз меньше, чем стоимость полиса.

Как говорит Гетманцев, новым законом предусмотрен контроль наличия полисов камерами автофиксации. «На сегодняшний день законодательство в сфере административных правонарушений не готово к этому, и система автофиксации пока не используется для выявления данного правонарушения. Но со временем, когда в законодательство будут внесены изменения, решение не страховать авто станет просто экономически неоправданным (так как штрафы будут приходить каждый раз, когда авто попадет в поле зрения камер — ред.)», — подытожил Гетманцев. Сроки начала «охоты» за отказниками от полисов с помощью камер он не назвал.

Игорь Сахар больше рассчитывает на личную заинтересованность водителей страховать авто. «Дешевле заплатить штраф, чем покупать полис, ровно до того момента, пока вы не въедете в чей-то автомобиль. Ведь тогда придется заплатить сполна, и все — со своего кармана», — говорит он.

«Выводы делать пока рано, но по результатам продаж за 15 днея января мы видим рост на 65% количества полисов, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Мы поясняем это тем, что украинцы стали более тщательно выбирать страховщика по автогражданке, так, как они выбырают партнера по КАСКО. Ведь теперь при ДТП клиент обращается к той компании, полис которой купил», — говорит Билецкая.