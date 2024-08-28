Три крупных банка, предлагающих наивысшую доходность по депозитам на 3 месяца

Большие банки снова взяли паузу в пересмотре депозитных предложений для частных клиентов. За последние две недели только несколько финучреждений с депозитным портфелем от 2 млрд грн изменили депозитные ставки. На каких условиях физлицо сейчас может разместить свои деньги в таких банках — в свежем обзоре Минфина.

Наибольшие средние ставки по гривневым вкладам банки-участники обзора в августе держали на полугодовые вклады — 12,7% годовых, меньше — по годовым вкладам и вкладам на 9 месяцев: 12,53% и 12,29 годовых соответственно.

Наименьшая средняя ставка — 11,3% годовых — по трехмесячным гривневым депозитам, они достигли самого низкого уровня с начала года. И это при том, что в конце июля — начале августа многие крупные банки повысили ставки. С начала года доходность этих вкладов потеряла больше всего — 2,67 п.п., полугодовые похудели на 2,03 п.п., годовые — на 1,93 п.п., меньше шли вниз вклады на 9 мес (-1, 75 п.п.)

Ослабление гривны и инфляция не способствуют уверенности вкладчиков, которые перевкладываются в валюту: в июле физлица забрали из банков 8,7 млрд. грн. по гривневым депозитам и положили на валютные 5,23 млрд. грн. В то же время, общие депозитные портфели физлиц украинских банков растут.

По состоянию на 1 июля, по статистике НБУ, они за месяц выросли на 23,06 млрд. грн. до 1146 трлн. грн, с начала года — почти на 92 млрд. грн. Причем рост в валюте составил 3,53 млрд грн м/м. Портфели срочных вкладов уменьшились на 58,67 млрд. грн, на 23,66 млрд. грн. выросли портфели вкладов по требованию.

Как банки меняли ставки

В этот раз два финучреждения порезали доходность валютных вкладов.

Банк Кредит Днепр отнял по 0,5 п.п. от доходности вкладов в долларе на полгода и год и теперь платит по ним 1,5% и 2% годовых соответственно.

На вопрос, почему банк снижал проценты по долларовым вкладам в этот раз, директор розничного бизнеса Банка Кредит Днепр Катерина Мелеш ответила, что банк работает «в медиане рынка» и реагирует на изменения.

«При этом мы видим интерес клиентов именно к гривневым вкладам. Более того, динамика роста портфеля гривневых вкладов физлиц банковской системы намного выше динамики портфелей валютных вкладов», — добавила она.

Альянс Банк снизил ставки по долларовым вкладам на 3 (на 0,1 п.п.) и 6 месяцев (на 0,7 п.п.). В то же время банк добавил 0,1 п.п. к доходности долларовых вкладов на 9 месяцев. Теперь самая высокая ставка остается по годовым вкладам (2% годовых), за ними следуют вклады на 9 месяцев (1,4% годовых), а ставки по вкладам на 3 и 6 месяцев сравнялись и теперь составляют 0,6% годовых.

Банк также снизил вполовину (на 0,5 п.п.) ставку по полугодовым вкладам в евро и теперь платит по таким депозитам 0,5% годовых. Столько здесь можно заработать и на 3-месячных вкладах. Больше всего банк предлагает по годовому вкладу — 1% годовых.

В гривне доходность вкладов на этот раз меняли два финучреждения: одно ставки уменьшало, другое — повысило.

Альянс Банк урезал почти все ставки по депозитам в гривне. Меньше — по вкладам на 3 и 6 месяца (минус 0,25 п.п.). Доходность вкладов на 9 месяцев уменьшилась на 0,5 п.п., а годовых вкладов осталась прежней. Теперь банк платит одинаковые ставки по депозитам на 9 и 12 месяцев (14,5% годовых) и по вкладам на 3 и 6 месяца (14,3% годовых).

Аккордбанк, напротив, повысил ставки по коротким вкладам — на 3 месяца на 0,25 п.п. и 6 месяцев на 0,5 п.п. Теперь доходность по 3-месячным вкладам наивысшая в линейке срочных классических депозитов, которые предлагает банк — 15,75% годовых. По полугодовым вкладам банк предлагает 15,5% годовых.

Аккордбанк остался в тройке лидеров, предлагающих лучшую доходность по 3-месячным вкладам (15,75% годовых). Первое место продолжает удерживать Радабанк (16% годовых), А-Банк по этим вкладам платит 15,5% годовых.

Наибольшие проценты на полугодовые вклады можно получить в А-Банке (15,75% годовых), Аккордбанке (15,5% годовых) и Таскомбанке (15% годовых).

На вклады на 9 месяцев самые высокие ставки у Идея Банка и Таскомбанка (по 15% годовых), меньше предлагает monobank (14,9% годовых).

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 13.08.2024−25.08.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2024

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 13.08.2024−25.08.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 13.08.2024−25.08.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.