Большие банки снова взяли паузу в пересмотре депозитных предложений для частных клиентов. За последние две недели только несколько финучреждений с депозитным портфелем от 2 млрд грн изменили депозитные ставки. На каких условиях физлицо сейчас может разместить свои деньги в таких банках — в свежем обзоре Минфина.
Три крупных банка, предлагающих наивысшую доходность по депозитам на 3 месяца
Наибольшие средние ставки по гривневым вкладам банки-участники обзора в августе держали на полугодовые вклады — 12,7% годовых, меньше — по годовым вкладам и вкладам на 9 месяцев: 12,53% и 12,29 годовых соответственно.
Наименьшая средняя ставка — 11,3% годовых — по трехмесячным гривневым депозитам, они достигли самого низкого уровня с начала года. И это при том, что в конце июля — начале августа многие крупные банки повысили ставки. С начала года доходность этих вкладов потеряла больше всего — 2,67 п.п., полугодовые похудели на 2,03 п.п., годовые — на 1,93 п.п., меньше шли вниз вклады на 9 мес (-1, 75 п.п.)
Ослабление гривны и инфляция не способствуют уверенности вкладчиков, которые перевкладываются в валюту: в июле физлица забрали из банков 8,7 млрд. грн. по гривневым депозитам и положили на валютные 5,23 млрд. грн. В то же время, общие депозитные портфели физлиц украинских банков растут.
По состоянию на 1 июля, по статистике НБУ, они за месяц выросли на 23,06 млрд. грн. до 1146 трлн. грн, с начала года — почти на 92 млрд. грн. Причем рост в валюте составил 3,53 млрд грн м/м. Портфели срочных вкладов уменьшились на 58,67 млрд. грн, на 23,66 млрд. грн. выросли портфели вкладов по требованию.
Как банки меняли ставки
В этот раз два финучреждения порезали доходность валютных вкладов.
Банк Кредит Днепр отнял по 0,5 п.п. от доходности вкладов в долларе на полгода и год и теперь платит по ним 1,5% и 2% годовых соответственно.
На вопрос, почему банк снижал проценты по долларовым вкладам в этот раз, директор розничного бизнеса Банка Кредит Днепр Катерина Мелеш ответила, что банк работает «в медиане рынка» и реагирует на изменения.
«При этом мы видим интерес клиентов именно к гривневым вкладам. Более того, динамика роста портфеля гривневых вкладов физлиц банковской системы намного выше динамики портфелей валютных вкладов», — добавила она.
Альянс Банк снизил ставки по долларовым вкладам на 3 (на 0,1 п.п.) и 6 месяцев (на 0,7 п.п.). В то же время банк добавил 0,1 п.п. к доходности долларовых вкладов на 9 месяцев. Теперь самая высокая ставка остается по годовым вкладам (2% годовых), за ними следуют вклады на 9 месяцев (1,4% годовых), а ставки по вкладам на 3 и 6 месяцев сравнялись и теперь составляют 0,6% годовых.
Банк также снизил вполовину (на 0,5 п.п.) ставку по полугодовым вкладам в евро и теперь платит по таким депозитам 0,5% годовых. Столько здесь можно заработать и на 3-месячных вкладах. Больше всего банк предлагает по годовому вкладу — 1% годовых.
В гривне доходность вкладов на этот раз меняли два финучреждения: одно ставки уменьшало, другое — повысило.
Альянс Банк урезал почти все ставки по депозитам в гривне. Меньше — по вкладам на 3 и 6 месяца (минус 0,25 п.п.). Доходность вкладов на 9 месяцев уменьшилась на 0,5 п.п., а годовых вкладов осталась прежней. Теперь банк платит одинаковые ставки по депозитам на 9 и 12 месяцев (14,5% годовых) и по вкладам на 3 и 6 месяца (14,3% годовых).
Аккордбанк, напротив, повысил ставки по коротким вкладам — на 3 месяца на 0,25 п.п. и 6 месяцев на 0,5 п.п. Теперь доходность по 3-месячным вкладам наивысшая в линейке срочных классических депозитов, которые предлагает банк — 15,75% годовых. По полугодовым вкладам банк предлагает 15,5% годовых.
Аккордбанк остался в тройке лидеров, предлагающих лучшую доходность по 3-месячным вкладам (15,75% годовых). Первое место продолжает удерживать Радабанк (16% годовых), А-Банк по этим вкладам платит 15,5% годовых.
Наибольшие проценты на полугодовые вклады можно получить в А-Банке (15,75% годовых), Аккордбанке (15,5% годовых) и Таскомбанке (15% годовых).
На вклады на 9 месяцев самые высокие ставки у Идея Банка и Таскомбанка (по 15% годовых), меньше предлагает monobank (14,9% годовых).
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Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|А-Банк
|15,85%
|-
|-
|-
|15,75%
|-
|15,50%
|-
|0,01%
|-
|Идея Банк
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|14,75%
|-
|-
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|15,00%
|-
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|14,25%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|4,00%
|-
|Универсал Банк
|15,00%
|-
|-
|-
|14,70%
|-
|14,50%
|-
|-
|-
|monobank
|15,00%
|-
|14,90%
|-
|14,70%
|-
|14,50%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|14,50%
|-
|14,50%
|0,50%
|14,30%
|0,25%
|14,30%
|0,25%
|6,00%
|-
|Банк Львов*
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|14,25%
|-
|14,00%
|-
|5,00%
|-
|МТБ Банк
|14,30%
|-
|14,50%
|-
|14,80%
|-
|14,20%
|-
|-
|-
|Аккордбанк
|14,00%
|-
|-
|-
|15,50%
|0,50%
|15,75%
|0,25%
|5,00%
|-
|Прокредит Банк*
|13,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|14,00%
|-
|5,00%
|-
|ПУМБ
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|15,00%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|12,75%
|-
|12,75%
|-
|11,75%
|-
|4,00%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|12,50%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|Глобус*
|12,50%
|-
|12,00%
|-
|11,50%
|-
|10,50%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|12,20%
|-
|12,20%
|-
|12,20%
|-
|12,65%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|12,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|10,50%
|-
|1,00%
|-
|Кредит Днепр Банк
|12,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|11,75%
|-
|-
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|11,75%
|-
|-
|-
|11,75%
|-
|11,50%
|-
|4,00%
|-
|Кредобанк
|11,50%
|-
|-
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Правэкс Банк
|11,00%
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|13,50%
|-
|-
|-
|Приватбанк
|10,00%
|-
|9,00%
|-
|9,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Райффайзен Банк
|8,50%
|-
|-
|-
|8,50%
|-
|7,50%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|10,09%
|-
|9,49%
|-
|3,00%
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|13,25%
|-
|13,25%
|-
|3,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|9,50%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 13.08.2024−25.08.2024.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Аккордбанк
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|0,10%
|-
|КоминБанк*
|2,90%
|-
|2,40%
|-
|2,40%
|-
|1,40%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|2,75%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|0,01%
|-
|Радабанк *
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|2,15%
|-
|2,12%
|-
|2,10%
|-
|1,90%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|2,10%
|-
|-
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|2,10%
|-
|1,90%
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|2,00%
|-
|1,40%
|0,10%
|0,60%
|0,70%
|0,60%
|0,10%
|0,20%
|-
|2,00%
|0,50%
|-
|-
|1,50%
|0,50%
|0,80%
|-
|-
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Укрэксимбанк*
|1,40%
|-
|1,40%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Прокредит Банк*
|1,00%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,15%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 13.08.2024−25.08.2024.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
Евро
Максимальные ставки по евровкладам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|а
|Ставка
|Аккордбанк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,10%
|-
|Банк Львов*
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Таскомбанк
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|1,60%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,60%
|-
|1,40%
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Глобус*
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|1,40%
|-
|1,15%
|-
|1,15%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,40%
|-
|1,35%
|-
|1,30%
|-
|1,05%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,40%
|-
|1,40%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|0,50%
|0,50%
|-
|0,20%
|-
|ПУМБ
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|0,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Идея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Кредит Днепр Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 13.08.2024−25.08.2024.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
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