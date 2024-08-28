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28 августа 2024, 14:30 Читати українською

Три крупных банка, предлагающих наивысшую доходность по депозитам на 3 месяца

Большие банки снова взяли паузу в пересмотре депозитных предложений для частных клиентов. За последние две недели только несколько финучреждений с депозитным портфелем от 2 млрд грн изменили депозитные ставки. На каких условиях физлицо сейчас может разместить свои деньги в таких банках — в свежем обзоре Минфина.

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке! 30 Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а А-Банк 15,85% - - - 15,75% - 15,50% - 0,01% - Идея Банк 15,00% - 15,00% - 14,75% - - - - - КоминБанк* 15,00% - 14,50% - 14,50% - 14,25% - - - Таскомбанк 15,00% - 15,00% - 15,00% - 15,00% - 4,00% - Универсал Банк 15,00% - - - 14,70% - 14,50% - - - monobank 15,00% - 14,90% - 14,70% - 14,50% - - - Альянс Банк 14,50% - 14,50% 0,50% 14,30% 0,25% 14,30% 0,25% 6,00% - Банк Львов* 14,50% - 14,50% - 14,25% - 14,00% - 5,00% - МТБ Банк 14,30% - 14,50% - 14,80% - 14,20% - - - Аккордбанк 14,00% - - - 15,50% 0,50% 15,75% 0,25% 5,00% - Прокредит Банк* 13,00% - - - 14,00% - 14,00% - 5,00% - ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 13,00% - - - Радабанк * 13,00% - 13,00% - 15,00% - 16,00% - - - Укргазбанк 12,75% - 12,75% - 11,75% - 4,00% - - - Восток Банк 12,50% - - - 13,00% - 13,00% - - - Глобус* 12,50% - 12,00% - 11,50% - 10,50% - - - Укрэксимбанк* 12,20% - 12,20% - 12,20% - 12,65% - - - Креди Агриколь Банк 12,00% - - - 12,00% - 10,50% - 1,00% - Кредит Днепр Банк 12,00% - - - 14,00% - 14,00% - - - Ощадбанк 11,75% - - - 12,50% - - - - - Сенс Банк* 11,75% - - - 11,75% - 11,50% - 4,00% - Кредобанк 11,50% - - - 12,50% - - - - - Правэкс Банк 11,00% - 12,00% - 12,00% - 13,50% - - - Приватбанк 10,00% - 9,00% - 9,00% - 2,50% - 2,50% - Райффайзен Банк 8,50% - - - 8,50% - 7,50% - - - ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 10,09% - 9,49% - 3,00% - Пивденный - - - - 13,25% - 13,25% - 3,00% - Укрсиббанк - - - - 9,50% - 9,00% - - - Программа БОНУС к депозитамОформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:Глобус, Кредитвест Банк, Пиреус Банк.

Наибольшие средние ставки по гривневым вкладам банки-участники обзора в августе держали на полугодовые вклады — 12,7% годовых, меньше — по годовым вкладам и вкладам на 9 месяцев: 12,53% и 12,29 годовых соответственно.

Наименьшая средняя ставка — 11,3% годовых — по трехмесячным гривневым депозитам, они достигли самого низкого уровня с начала года. И это при том, что в конце июля — начале августа многие крупные банки повысили ставки. С начала года доходность этих вкладов потеряла больше всего — 2,67 п.п., полугодовые похудели на 2,03 п.п., годовые — на 1,93 п.п., меньше шли вниз вклады на 9 мес (-1, 75 п.п.)

Ослабление гривны и инфляция не способствуют уверенности вкладчиков, которые перевкладываются в валюту: в июле физлица забрали из банков 8,7 млрд. грн. по гривневым депозитам и положили на валютные 5,23 млрд. грн. В то же время, общие депозитные портфели физлиц украинских банков растут.

По состоянию на 1 июля, по статистике НБУ, они за месяц выросли на 23,06 млрд. грн. до 1146 трлн. грн, с начала года — почти на 92 млрд. грн. Причем рост в валюте составил 3,53 млрд грн м/м. Портфели срочных вкладов уменьшились на 58,67 млрд. грн, на 23,66 млрд. грн. выросли портфели вкладов по требованию.

Как банки меняли ставки

В этот раз два финучреждения порезали доходность валютных вкладов.

Банк Кредит Днепр отнял по 0,5 п.п. от доходности вкладов в долларе на полгода и год и теперь платит по ним 1,5% и 2% годовых соответственно.

На вопрос, почему банк снижал проценты по долларовым вкладам в этот раз, директор розничного бизнеса Банка Кредит Днепр Катерина Мелеш ответила, что банк работает «в медиане рынка» и реагирует на изменения.

«При этом мы видим интерес клиентов именно к гривневым вкладам. Более того, динамика роста портфеля гривневых вкладов физлиц банковской системы намного выше динамики портфелей валютных вкладов», — добавила она.

Альянс Банк снизил ставки по долларовым вкладам на 3 (на 0,1 п.п.) и 6 месяцев (на 0,7 п.п.). В то же время банк добавил 0,1 п.п. к доходности долларовых вкладов на 9 месяцев. Теперь самая высокая ставка остается по годовым вкладам (2% годовых), за ними следуют вклады на 9 месяцев (1,4% годовых), а ставки по вкладам на 3 и 6 месяцев сравнялись и теперь составляют 0,6% годовых.

Банк также снизил вполовину (на 0,5 п.п.) ставку по полугодовым вкладам в евро и теперь платит по таким депозитам 0,5% годовых. Столько здесь можно заработать и на 3-месячных вкладах. Больше всего банк предлагает по годовому вкладу — 1% годовых.

В гривне доходность вкладов на этот раз меняли два финучреждения: одно ставки уменьшало, другое — повысило.

Альянс Банк урезал почти все ставки по депозитам в гривне. Меньше — по вкладам на 3 и 6 месяца (минус 0,25 п.п.). Доходность вкладов на 9 месяцев уменьшилась на 0,5 п.п., а годовых вкладов осталась прежней. Теперь банк платит одинаковые ставки по депозитам на 9 и 12 месяцев (14,5% годовых) и по вкладам на 3 и 6 месяца (14,3% годовых).

Аккордбанк, напротив, повысил ставки по коротким вкладам — на 3 месяца на 0,25 п.п. и 6 месяцев на 0,5 п.п. Теперь доходность по 3-месячным вкладам наивысшая в линейке срочных классических депозитов, которые предлагает банк — 15,75% годовых. По полугодовым вкладам банк предлагает 15,5% годовых.

Аккордбанк остался в тройке лидеров, предлагающих лучшую доходность по 3-месячным вкладам (15,75% годовых). Первое место продолжает удерживать Радабанк (16% годовых), А-Банк по этим вкладам платит 15,5% годовых.

Наибольшие проценты на полугодовые вклады можно получить в А-Банке (15,75% годовых), Аккордбанке (15,5% годовых) и Таскомбанке (15% годовых).

На вклады на 9 месяцев самые высокие ставки у Идея Банка и Таскомбанка (по 15% годовых), меньше предлагает monobank (14,9% годовых).

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
А-Банк 15,85% - - - 15,75% - 15,50% - 0,01% -
Идея Банк 15,00% - 15,00% - 14,75% - - - - -
КоминБанк* 15,00% - 14,50% - 14,50% - 14,25% - - -
Таскомбанк 15,00% - 15,00% - 15,00% - 15,00% - 4,00% -
Универсал Банк 15,00% - - - 14,70% - 14,50% - - -
monobank 15,00% - 14,90% - 14,70% - 14,50% - - -
Альянс Банк 14,50% - 14,50% 0,50% 14,30% 0,25% 14,30% 0,25% 6,00% -
Банк Львов* 14,50% - 14,50% - 14,25% - 14,00% - 5,00% -
МТБ Банк 14,30% - 14,50% - 14,80% - 14,20% - - -
Аккордбанк 14,00% - - - 15,50% 0,50% 15,75% 0,25% 5,00% -
Прокредит Банк* 13,00% - - - 14,00% - 14,00% - 5,00% -
ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 13,00% - - -
Радабанк * 13,00% - 13,00% - 15,00% - 16,00% - - -
Укргазбанк 12,75% - 12,75% - 11,75% - 4,00% - - -
Восток Банк 12,50% - - - 13,00% - 13,00% - - -
Глобус* 12,50% - 12,00% - 11,50% - 10,50% - - -
Укрэксимбанк* 12,20% - 12,20% - 12,20% - 12,65% - - -
Креди Агриколь Банк 12,00% - - - 12,00% - 10,50% - 1,00% -
Кредит Днепр Банк 12,00% - - - 14,00% - 14,00% - - -
Ощадбанк 11,75% - - - 12,50% - - - - -
Сенс Банк* 11,75% - - - 11,75% - 11,50% - 4,00% -
Кредобанк 11,50% - - - 12,50% - - - - -
Правэкс Банк 11,00% - 12,00% - 12,00% - 13,50% - - -
Приватбанк 10,00% - 9,00% - 9,00% - 2,50% - 2,50% -
Райффайзен Банк 8,50% - - - 8,50% - 7,50% - - -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 10,09% - 9,49% - 3,00% -
Пивденный - - - - 13,25% - 13,25% - 3,00% -
Укрсиббанк - - - - 9,50% - 9,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 13.08.2024−25.08.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

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Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Аккордбанк 3,00% - - - 2,50% - 2,25% - 0,10% -
КоминБанк* 2,90% - 2,40% - 2,40% - 1,40% - - -
Таскомбанк 2,75% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Банк Львов* 2,50% - 2,25% - 2,25% - 1,75% - 0,01% -
Радабанк * 2,50% - 2,50% - 2,50% - 2,25% - - -
МТБ Банк 2,15% - 2,12% - 2,10% - 1,90% - - -
Универсал Банк 2,10% - - - 1,60% - 0,10% - - -
monobank 2,10% - 1,90% - 1,60% - 0,10% - - -
Альянс Банк 2,00% - 1,40% 0,10% 0,60% 0,70% 0,60% 0,10% 0,20% -
Кредит Днепр Банк
 2,00% 0,50% - - 1,50% 0,50% 0,80% - - -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,10% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
Укрэксимбанк* 1,40% - 1,40% - 1,25% - 1,25% - - -
Креди Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
Прокредит Банк* 1,00% - - - 1,50% - 1,50% - 0,01% -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Укргазбанк 1,00% - 1,00% - 0,15% - 0,10% - - -
Идея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,25% - 1,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Укрсиббанк - - - - 2,00% - 2,00% - - -
Пивденный - - - - 1,75% - 1,50% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 13.08.2024−25.08.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Евро

Максимальные ставки по евровкладам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка а Ставка
Аккордбанк 2,00% - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -
Банк Львов* 1,75% - 1,25% - 1,25% - 0,75% - 0,01% -
Таскомбанк 1,75% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Универсал Банк 1,60% - - - 1,10% - 0,10% - - -
monobank 1,60% - 1,40% - 1,10% - 0,10% - - -
Глобус* 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - - -
КоминБанк* 1,40% - 1,15% - 1,15% - 0,90% - - -
МТБ Банк 1,40% - 1,35% - 1,30% - 1,05% - - -
Радабанк * 1,40% - 1,40% - 1,75% - 1,50% - - -
Альянс Банк 1,00% - 1,00% - 0,50% 0,50% 0,50% - 0,20% -
ПУМБ 0,80% - 0,70% - 0,60% - 0,50% - - -
Укрэксимбанк* 0,70% - 0,70% - 0,40% - 0,40% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,10% - - -
Креди Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Прокредит Банк* 0,50% - - - 1,00% - 1,00% - 0,01% -
Идея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Кредит Днепр Банк 0,01% - - - 0,60% - 0,60% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,75% - 0,75% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,00% - 0,75% - - -
Укрсиббанк - - - - 1,00% - 1,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 13.08.2024−25.08.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.

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