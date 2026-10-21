Приват повысил ставки на все гривневые депозиты: кто и как будет увеличивать их дальше

На депозитном рынке продолжается оживление: финансисты постепенно повышают доходность гривневых депозитов для частных клиентов. В то же время доля срочных вкладов в банковской системе сокращается и уже находится на исторических минимумах. Почему так происходит, и что это значит для владельцев свободной гривны, рассказываем в свежем обзоре от «Минфина».

Что на самом деле происходит со срочными депозитами населения

Свежая статистика НБУ зафиксировала падение доли срочных депозитов физлиц в общей структуре вкладов населения: в сентябре она сократилась до 32,7%, что стало вторым исторически наименьшим показателем. Но это не значит, что люди начали забирать деньги из банков.

«Я бы не советовал искать сенсацию там, где мы видим вполне понятное поведение вкладчиков. Следует обратить внимание на одну важную деталь: уменьшение доли срочных депозитов не означает, что граждане начали массово забирать деньги из банков или отказываться от срочных вкладов.

Напротив, по итогам сентября, общий объем срочных депозитов населения достиг рекордных 508,7 млрд грн. Только за месяц он вырос на 4,5 млрд грн, или на 0,9%, а по сравнению с сентябрем прошлого года — на 38,6%.

То есть в абсолютном измерении срочные депозиты растут, а их доля в общем объеме средств населения остается сравнительно низкой. Это означает, что другие составляющие ресурсного портфеля, в первую очередь средства на текущих счетах, также увеличиваются", — объяснил ситуацию для «Минфина» Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

Сергей Новошицкий, директор по розничному бизнесу и дистрибуции, член правления банка «Пивденный», считает такое поведение людей вполне понятным и не связывает его с вопросом доверия к банковской системе.

«Ключевая причина заключается не в снижении привлекательности депозитов, как инструмента сбережений, а в высоком спросе населения на ликвидность. В сентябре объем срочных депозитов продолжил расти (+0,9%) и достиг исторически рекордных показателей, но более быстрыми темпами росли средства на текущих и карточных счетах (+1,6%).

В условиях усиления безопасности и экономической неопределенности люди хотят иметь больший финансовый резерв с быстрым доступом к деньгам, даже если это означает утрату части потенциального дохода", — говорит он.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин уточняет: это не первый месяц столь низких показателей доли срочных депозитов. «Это общее поведение физических лиц, для которых более важной, чем потенциальная прибыль, становится скорость доступа к собственным деньгам. Этот уровень не отражает проблем банковской системы или недоверия к банкам, потому что мы видим, что деньги остаются на счетах, а не перетекают активно в наличку.

Безопасный фактор значительный, инфляция ускоряется. Население думает о рисках, а не о доходе, и о том, что в нужный момент нужно иметь деньгиа для восстановления жилья, здоровья, закупки необходимых товаров/услуг и т. д. ", — добавляет эксперт.

Угрожает ли это стабильности банковской системы

Опрошенные «Минфином» банкиры не считают критическим такое доминирование в системе «горячих» денег.

Во-первых, объем срочных и текущих средств населения в банках продолжает расти. Во-вторых, банковская система остается высоколиквидной и у значительной части учреждений есть существенный запас ликвидных активов", — аргументирует такую позицию Сергей Новошицкий из банка «Пивденный».

Дмитрий Замотаев из Глобус Банка обращает внимание, что деньги на текущем счете не перестают быть ресурсом банковской системы.

«Конечно, для банка срочные деньги являются более прогнозируемым ресурсом. Он понимает, на какой период привлекает деньги, а значит, может более точно планировать свою деятельность. Средства на текущих счетах требуют более внимательного управления ликвидностью, ведь клиент может воспользоваться ими в любой момент.

Однако это обычная составляющая банковской деятельности, а не чрезвычайная ситуация. Банки постоянно оценивают возможные колебания средств на счетах, поддерживают необходимые запасы ликвидных активов и соблюдают установленные Нацбанком нормативы", — уверяет он.

Андрей Шевчишин также не видит угрозы для устойчивости банковской системы в доминировании средств на текущих счетах, хотя и признает, что это сдерживает возможность банков оперировать «долгими» деньгами и направлять их на долгосрочные проекты и кредиты.

«Поскольку большинство средств просто лежит на счетах, то люди могут в любой момент их снять, в отличие от срочных депозитов. Следовательно, и банки остаются со значительной гривневой ликвидностью, но краткосрочной. В то же время следует отметить, что в основном эти средства лежат месяцы и кварталы, и реально могли бы быть размещены на срок. Однако население выбирает ликвидность», — говорит Андрей Шевчишин.

Как будут меняться депозитные ставки

После повышения ключевой ставки НБУ доходность гривневых депозитов понемногу растет. В сентябре средняя ставка по долгосрочным депозитам выросла до 14,8% годовых, и, по словам Сергея Новошицкого, в октябре эта тенденция сохраняется. Но о массовом повышении депозитных ставок речь пока не идет. Причины «Минфин» уже подробно объяснял.

«Вероятнее всего, банки и дальше будут использовать выборочное повышение ставок, пытаясь мотивировать клиентов фиксировать сбережения на 3−6 месяцев и дольше», — считает Сергей Новошицкий.

Об осторожном повышении ставок гривневых депозитов, но очень неравномерном, говорит и Андрей Шевчишин.

«Не все банки активно кредитуют и нуждаются в ликвидности для этих операций. По факту, каждый банк сам определяет собственную стратегию заработка и необходимости привлечения ликвидности от населения. И уже от этого устанавливает более высокие ставки по депозитам.

Например, Моно или ПУМБ повышают ставки. Их политика и база кредитования позволяют это", — отмечает он.

«По нашим прогнозам, средние ставки по гривневым срочным вкладам, в зависимости от срока размещения средств, могут оставаться в основном в пределах 15−15,5% годовых. В то же время отдельные более выгодные предложения могут обеспечивать около 16,5%, а максимальные акционные, бонусные и специальные программы — достигать 17−17,5%.

Конечно, определенное влияние на дальнейшие решения банков будет иметь заседание НБУ 29 октября. Если регулятор сохранит действующие монетарные условия, в ближайшее время существенных изменений депозитной доходности вряд ли стоит ожидать. Если же произойдет повышение учетной ставки и увеличится доходность трехмесячных депозитных сертификатов НБУ, отдельные банки могут получить дополнительные стимулы по пересмотру ставок по срочным вкладам.

Однако даже при таком развитии событий изменения, вероятнее всего, будут постепенными и выборочными.

При этом конкуренция за вкладчиков никуда не исчезнет. Просто она постепенно переходит от обычной «арифметики ставок» к более широкому соревнованию за удобство, понятность и предсказуемость депозитных программ", — прогнозирует для «Минфина» Дмитрий Замотаев.

Как за последние две недели изменили депозитные ставки крупные банки

КоминБанк повысил ставки на все срочные вклады в гривне. Депозиты на 12 месяцев подорожали на 1,8 п.п. и теперь на них можно заработать 17% годовых. Размещение средств в нацвалюте на 9 месяцев в этом банке принесет доход в 16,75% годовых (плюс 0,5 п.п.), на 6 месяцев — 16,5% годовых (плюс 0,9 п.п.), на 3 месяца — 16% годовых (плюс 1,1 п.п.).

МТБ Банк повысил ставки на всю линейку вкладов в гривне. Депозиты на 12 месяцев подорожали на 0,1 п.п. — до 16,3% годовых. Вклады на 9 месяцев теперь принесут их владельцам доход в 16,45% годовых (плюс 0,3 п.п.). На депозитах на 6 и 3 месяца теперь можно заработать на 0,2 п.п. больше — 17% и 16,9% годовых соответственно.

Банк Пивденный добавил по 0,5 п.п. к ставкам вкладов в нацвалюте на 12, 6 и 3 месяца. Теперь их доходность составляет 15,75%, 15,5% и 15,25% годовых соответственно.

Приватбанк повысил доходность депозитов на 9 и 6 месяцев на 3,5 п.п. и теперь платит по ним по 13,5% годовых.

Абанк добавил к ставке 3-месячных депозитов 0,5 п.п. и теперь на таком вкладе можно заработать 15,6% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 06.10.2026−19.10.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 06.10.2026−19.10.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 06.10.2026−19.10.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.