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2 октября 2024, 14:30 Читати українською

Банки запускают депозитные акции: кто платит 17% годовых по вкладу на 3 месяца

Малые банки, как и их коллеги большего калибра, взяли тайм-аут в пересмотре депозитной политики. За последние две недели изменить ставки решились лишь два финучреждения. Какие условия сейчас предлагают частным вкладчикам банки с депозитными портфелями до 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке! 20 Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Украинский капитал* 15,75% - 15,25% - 15,50% - 15,30% - 0,01% - Международный Инвестиционный Банк 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - 0,25% - Полтава-Банк 15,50% - 15,00% - 14,00% - - - 0,01% - Асвио банк 15,25% 0,25% - - 15,50% 0,25% 15,75% - - - Агропросперис 15,00% - 14,50% - 14,25% - 13,50% - - - Кристалбанк* 14,75% - 14,50% - 15,05% - 15,75% - 6,00% - Бизбанк 14,55% - 14,55% - 15,00% - 15,00% - - - Кредитвест Банк 14,50% - 15,00% - 15,50% - 16,00% - - Поликомбанк 14,25% - 14,15% - 14,05% - 7,15% - - - Коминвестбанк 14,00% - - - - - - - - - Юнекс банк 14,00% - 13,75% - 13,75% - 14,00% - - - Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,50% - 11,50% - - - Пиреус 12,00% - - - 14,00% - 14,00% - - - РВС Банк 11,50% - - - 11,00% - 11,00% - 5,00% - Грант 11,00% - - - 9,00% - - - - - Клиринговый Дом - - 13,90% 0,50% 13,85% 0,50% 15,30% 0,50% - - Индустриалбанк - - 11,75% - 11,50% - 10,00% - - - Альтбанк - - - - 13,00% - - - 5,50% - Программа БОНУС к депозитамОформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:Глобус, Кредитвест Банк, Пиреус Банк, Клиринговый Дом.

«Минфин» уже рассказывал, какие проблемы сейчас приходится решать финансистам и почему население все более скептично смотрит на перспективу вложения денег на банковский депозит.

Однако некоторые финучреждения пока концентрируются не на повышении доходности депозитов, а на других вариантах привлечения новых и удержании уже имеющихся вкладчиков. Так, в Банке Львов нам сообщили, что акционные депозиты в октябре не планируют, а банк фокусируется на «улучшении сервиса и выхода в новый регион Украины — Винницкую область».

Часть банков считают свои депозитные предложения конкурентными, а, соответственно, планов по повышению в октябре у них нет. К примеру, о том, что Юнекс Банк предлагает «одни из наиболее высоких ставок по вкладам как в гривне, так и в иностранной валюте на рынке» говорит директор банка по маркетингу Алина Компанец.

Как сообщили «Минфину», не планируют акций и в Райфе, а также в государственных Ощадбанке и Сенс Банке. Сенс сообщил, что уже дает дополнительные бонусы к базовым ставкам за открытие новых вкладов и пролонгацию действующих депозитных договоров через приложение.

По классическим гривневым вкладам повышения ставок в октябре банк не планирует. «На это, безусловно, влияет уровень учетной ставки, согласно решения НБУ, оставшаяся без изменений, а также достаточная ликвидность банка. Так что в увеличении стоимости привлечения соответственно нет необходимости», — уточнили в банке.

«На октябрь 2024 года проведение дополнительных акций с повышенными процентами по депозитам в нацвалюте не планируется, при этом также не планируется и снижение процентных ставок», — сообщил руководитель проектов управления продажами розничного бизнеса ОТП Банка Максим Гончарук.

Часть банков, которая не взимала комиссий за перевод собственных средств из одного банка в другой, и которая позиционировала это как преимущество, такие комиссии будет вводить. В таком случае, клиент, который, к примеру, держит вклад в одном банке под 13% годовых, может потерять на выводе депозита на счет в другом банке от 0,2 п.п. Если отнять от ставки налоги и комиссию за перевод, доходность такого вклада становится сомнительной.

Какой уровень комиссий

Некоторые банки тарифицируют переводы (как p2p, так и по IBAN) между своими счетами в разных банках. В приложениях придется заплатить минимум 5 грн от суммы перевода. На суммы по минимальным процентам стоят лимиты, и, в случае превышения, процент при переводе, даже в приложении, будет увеличиваться: минимальный, который мы обнаружили, — 0,2% при сумме свыше 10 тыс. грн. При переводе в отделении можно «попасть» и на все 1,5% от суммы.

Не все банки практикуют такой подход. «По умолчанию при оформлении депозита открывается текущий счет, который предусматривает возможность перевода собственных средства на счета в других банках через мобильное приложение без комиссии», — говорит Алина Компанец из Юнекс Банка.

Она добавляет, что банк не тарифицирует зачисление средств на счет как безналичными, так и наличными, получение депозита и начисленных процентов по вкладу, срок которого завершился, перечисление средств на счет по реквизитам в другом банке.

Сергей Анников говорит, что переводы с карты на карту и по реквизитам IBAN в мобильных приложения Райфа проводятся без комиссии.

«До 100 тыс. грн не тарифицируются переводы, в том числе на собственный счет клиента в другом банке. В случае превышения этой суммы в течение календарного месяца расходы составят 0,7% (мин. — 5 грн и макс. — 5 тыс. грн)», — говорит директор департамента развития карточного бизнеса и потребительского кредитования Аккордбанка Александр Кутас.

С октября комиссии по переводам по IBAN в приложении ОТП Банка банк отменил, сообщил нам Максим Гончарук. «Однако в отделении исходящие переводы с текущего счета, которые инициируются клиентом путем представления расчетных документов, тарифицируются комиссией 1% от суммы перевода (мин. — 15 грн и макс. — 2 тыс. грн)», — добавил банкир.

Какие акции проходят в октябре

Среди тех, кто уже предлагает акционные депозиты, — Кредобанк. Несмотря на то, что в октябре ставки по стандартной линейке вкладов банк менять не планирует, повышенную ставку клиентам предлагать будут. По словам директора департамента розничных клиентов Кредобанка Александра Супруновича, банк планирует ввести новый депозит в нацвалюте под 14% сроком на 4 месяца. «Депозит будет касаться исключительно „новых“ средств клиента для банка», — уточняет он.

«Акционно» будут привлекать клиентов и в Правекс Банке, сообщил нам начальник по работе с физлицами главного управления бизнеса банка Олег Заяц. «В Правекс Банке проходит акция с розыгрышем призов для тех, кто оформит депозит. А изменения в ставках будут зависеть от уровня учетной ставки», — добавил банкир.

С 1 октября новый акционный депозит предлагают в Радабанке. По словам начальника департамента инновационного развития банка Татьяны Дегтяревой, ставка по нему составляет 17% сроком на три месяца. Акция продлится до конца ноября с минимальной суммой вклада 1 тыс. грн, выплатой процентов ежемесячно и без досрочного разрыва.

Директор департамента развития расчетных операций и депозитных продуктов Аккордбанка Леся Мулюкова рассказала, что в октябре в банке будет действовать программа лояльности для военнослужащих и их семей. По этой программе «вкладчик получит +1% к текущей ставке» при размещении средств на ряд срочных депозитов.

Продолжают банки и старые акции: до 10 ноября идет акция Пиреус Банка, которая началась в августе, по которой клиенты могут выиграть айпад.

Как банки меняли ставки

Асвио Банк снизил на 0,25 п.п. ставку по годовым гривневым вкладам и добавил те же 0,25 п.п. к доходности депозитов на 6 месяцев. Самая высокая ставка здесь после изменений остается по вкладам на 3 месяца (15,75% годовых), по вкладам на полгода доходность составляет 15,5% годовых, а на год — 15,25% годовых. Банк также добавив 1,5 п.п. к вкладам в долларах на 3 месяца (до 2% годовых), но снизил ставки по полугодовым вкладам (минус 0,1 п.п. — до 2,5% годовых) и годовым вкладам (минус 0,2 п.п. — до 3% годовых).

Банк Клиринговый Дом уменьшил все ставки по вкладам в нацвалюте на 0,5 п.п. Больше всего банк платит теперь по вкладам на 3 месяца (15,3% годовых). Доходность вкладов на 9 месяцев составляет 13,9%, на полгода — 13,8% годовых. Банк также снижал ставки и по вкладам в долларе и евро.

В долларе наиболее существенно снизилась доходность вкладов на 9 месяцев (минус 0,85 п.п. — до 0,6% годовых). На 0,5 п.п. банк снизил ставку по вкладам на полгода (до 0,5% годовых), на 0,1 п.п. — по вкладам на 3 месяца (до 0,25% годовых). В евро доходность самых коротких вкладов осталась без изменений, на 0,5 п.п. уменьшились ставки по вкладам на полгода и 9 месяцев: оба сократились до 0,25% годовых.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Украинский капитал* 15,75% - 15,25% - 15,50% - 15,30% - 0,01% -
Международный Инвестиционный Банк
 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - 0,25% -
Полтава-Банк 15,50% - 15,00% - 14,00% - - - 0,01% -
Асвио банк 15,25% 0,25% - - 15,50% 0,25% 15,75% - - -
Агропросперис 15,00% - 14,50% - 14,25% - 13,50% - - -
Кристалбанк* 14,75% - 14,50% - 15,05% - 15,75% - 6,00% -
Бизбанк 14,55% - 14,55% - 15,00% - 15,00% - - -
Кредитвест Банк 14,50% - 15,00% - 15,50% - 16,00% - -
Поликомбанк 14,25% - 14,15% - 14,05% - 7,15% - - -
Коминвестбанк 14,00% - - - - - - - - -
Юнекс банк 14,00% - 13,75% - 13,75% - 14,00% - - -
Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,50% - 11,50% - - -
Пиреус 12,00% - - - 14,00% - 14,00% - - -
РВС Банк 11,50% - - - 11,00% - 11,00% - 5,00% -
Грант 11,00% - - - 9,00% - - - - -
Клиринговый Дом - - 13,90% 0,50% 13,85% 0,50% 15,30% 0,50% - -
Индустриалбанк - - 11,75% - 11,50% - 10,00% - - -
Альтбанк - - - - 13,00% - - - 5,50% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 17.09.2024−30.09.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвио банк 3,00% 0,20% - - 2,50% 0,10% 2,00% 1,50% - -
Кристалбанк* 3,00% - - - 2,50% - 2,25% - 0,05% -
Кредитвест Банк 3,00% - 3,00% - 3,00% - 2,75% - -
Бизбанк 2,50% - 2,50% - 2,50% - 1,85% - - -
Коминвестбанк 2,15% - - - - - - - - -
РВС Банк 2,00% - - - 1,20% - 0,60% - 0,12% -
Украинский капитал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
Агропросперис 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Поликомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Клиринговый Дом - - 2,60% - 2,50% - 1,40% - - -
Индустриалбанк - - 0,60% 0,85% 0,50% 0,50% 0,25% 0,10% - -
Альтбанк - - - - 1,25% - - - 0,10% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 17.09.2024−30.09.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Коминвестбанк 2,00% - - - - - - - - -
РВС Банк 2,00% - - - 1,20% - 0,60% - 0,12% -
Украинский капитал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Кристалбанк* 1,80% - - - 1,50% - 1,25% - 0,05% -
Поликомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Кредитвест Банк 1,25% - 1,00% - 0,75% - 0,50% -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Бизбанк 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Клиринговый Дом - - 1,20% - 1,45% - 1,10% - - -
Индустриалбанк - - 0,25% 0,50% 0,25% 0,50% 0,15% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - - - 0,01% -
Асвио банк - - - - - - - - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 17.09.2024−30.09.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.

Автор:
Надежда Кемулария
Редактор Надежда Кемулария
Пишет на темы: экономика, инвестиции, бизнес
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