Банки запускают депозитные акции: кто платит 17% годовых по вкладу на 3 месяца

Малые банки, как и их коллеги большего калибра, взяли тайм-аут в пересмотре депозитной политики. За последние две недели изменить ставки решились лишь два финучреждения. Какие условия сейчас предлагают частным вкладчикам банки с депозитными портфелями до 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».

«Минфин» уже рассказывал, какие проблемы сейчас приходится решать финансистам и почему население все более скептично смотрит на перспективу вложения денег на банковский депозит.

Однако некоторые финучреждения пока концентрируются не на повышении доходности депозитов, а на других вариантах привлечения новых и удержании уже имеющихся вкладчиков. Так, в Банке Львов нам сообщили, что акционные депозиты в октябре не планируют, а банк фокусируется на «улучшении сервиса и выхода в новый регион Украины — Винницкую область».

Часть банков считают свои депозитные предложения конкурентными, а, соответственно, планов по повышению в октябре у них нет. К примеру, о том, что Юнекс Банк предлагает «одни из наиболее высоких ставок по вкладам как в гривне, так и в иностранной валюте на рынке» говорит директор банка по маркетингу Алина Компанец.

Как сообщили «Минфину», не планируют акций и в Райфе, а также в государственных Ощадбанке и Сенс Банке. Сенс сообщил, что уже дает дополнительные бонусы к базовым ставкам за открытие новых вкладов и пролонгацию действующих депозитных договоров через приложение.

По классическим гривневым вкладам повышения ставок в октябре банк не планирует. «На это, безусловно, влияет уровень учетной ставки, согласно решения НБУ, оставшаяся без изменений, а также достаточная ликвидность банка. Так что в увеличении стоимости привлечения соответственно нет необходимости», — уточнили в банке.

«На октябрь 2024 года проведение дополнительных акций с повышенными процентами по депозитам в нацвалюте не планируется, при этом также не планируется и снижение процентных ставок», — сообщил руководитель проектов управления продажами розничного бизнеса ОТП Банка Максим Гончарук.

Часть банков, которая не взимала комиссий за перевод собственных средств из одного банка в другой, и которая позиционировала это как преимущество, такие комиссии будет вводить. В таком случае, клиент, который, к примеру, держит вклад в одном банке под 13% годовых, может потерять на выводе депозита на счет в другом банке от 0,2 п.п. Если отнять от ставки налоги и комиссию за перевод, доходность такого вклада становится сомнительной.

Какой уровень комиссий

Некоторые банки тарифицируют переводы (как p2p, так и по IBAN) между своими счетами в разных банках. В приложениях придется заплатить минимум 5 грн от суммы перевода. На суммы по минимальным процентам стоят лимиты, и, в случае превышения, процент при переводе, даже в приложении, будет увеличиваться: минимальный, который мы обнаружили, — 0,2% при сумме свыше 10 тыс. грн. При переводе в отделении можно «попасть» и на все 1,5% от суммы.

Не все банки практикуют такой подход. «По умолчанию при оформлении депозита открывается текущий счет, который предусматривает возможность перевода собственных средства на счета в других банках через мобильное приложение без комиссии», — говорит Алина Компанец из Юнекс Банка.

Она добавляет, что банк не тарифицирует зачисление средств на счет как безналичными, так и наличными, получение депозита и начисленных процентов по вкладу, срок которого завершился, перечисление средств на счет по реквизитам в другом банке.

Сергей Анников говорит, что переводы с карты на карту и по реквизитам IBAN в мобильных приложения Райфа проводятся без комиссии.

«До 100 тыс. грн не тарифицируются переводы, в том числе на собственный счет клиента в другом банке. В случае превышения этой суммы в течение календарного месяца расходы составят 0,7% (мин. — 5 грн и макс. — 5 тыс. грн)», — говорит директор департамента развития карточного бизнеса и потребительского кредитования Аккордбанка Александр Кутас.

С октября комиссии по переводам по IBAN в приложении ОТП Банка банк отменил, сообщил нам Максим Гончарук. «Однако в отделении исходящие переводы с текущего счета, которые инициируются клиентом путем представления расчетных документов, тарифицируются комиссией 1% от суммы перевода (мин. — 15 грн и макс. — 2 тыс. грн)», — добавил банкир.

Какие акции проходят в октябре

Среди тех, кто уже предлагает акционные депозиты, — Кредобанк. Несмотря на то, что в октябре ставки по стандартной линейке вкладов банк менять не планирует, повышенную ставку клиентам предлагать будут. По словам директора департамента розничных клиентов Кредобанка Александра Супруновича, банк планирует ввести новый депозит в нацвалюте под 14% сроком на 4 месяца. «Депозит будет касаться исключительно „новых“ средств клиента для банка», — уточняет он.

«Акционно» будут привлекать клиентов и в Правекс Банке, сообщил нам начальник по работе с физлицами главного управления бизнеса банка Олег Заяц. «В Правекс Банке проходит акция с розыгрышем призов для тех, кто оформит депозит. А изменения в ставках будут зависеть от уровня учетной ставки», — добавил банкир.

С 1 октября новый акционный депозит предлагают в Радабанке. По словам начальника департамента инновационного развития банка Татьяны Дегтяревой, ставка по нему составляет 17% сроком на три месяца. Акция продлится до конца ноября с минимальной суммой вклада 1 тыс. грн, выплатой процентов ежемесячно и без досрочного разрыва.

Директор департамента развития расчетных операций и депозитных продуктов Аккордбанка Леся Мулюкова рассказала, что в октябре в банке будет действовать программа лояльности для военнослужащих и их семей. По этой программе «вкладчик получит +1% к текущей ставке» при размещении средств на ряд срочных депозитов.

Продолжают банки и старые акции: до 10 ноября идет акция Пиреус Банка, которая началась в августе, по которой клиенты могут выиграть айпад.

Как банки меняли ставки

Асвио Банк снизил на 0,25 п.п. ставку по годовым гривневым вкладам и добавил те же 0,25 п.п. к доходности депозитов на 6 месяцев. Самая высокая ставка здесь после изменений остается по вкладам на 3 месяца (15,75% годовых), по вкладам на полгода доходность составляет 15,5% годовых, а на год — 15,25% годовых. Банк также добавив 1,5 п.п. к вкладам в долларах на 3 месяца (до 2% годовых), но снизил ставки по полугодовым вкладам (минус 0,1 п.п. — до 2,5% годовых) и годовым вкладам (минус 0,2 п.п. — до 3% годовых).

Банк Клиринговый Дом уменьшил все ставки по вкладам в нацвалюте на 0,5 п.п. Больше всего банк платит теперь по вкладам на 3 месяца (15,3% годовых). Доходность вкладов на 9 месяцев составляет 13,9%, на полгода — 13,8% годовых. Банк также снижал ставки и по вкладам в долларе и евро.

В долларе наиболее существенно снизилась доходность вкладов на 9 месяцев (минус 0,85 п.п. — до 0,6% годовых). На 0,5 п.п. банк снизил ставку по вкладам на полгода (до 0,5% годовых), на 0,1 п.п. — по вкладам на 3 месяца (до 0,25% годовых). В евро доходность самых коротких вкладов осталась без изменений, на 0,5 п.п. уменьшились ставки по вкладам на полгода и 9 месяцев: оба сократились до 0,25% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 17.09.2024−30.09.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

— Банки-победители премии FinAwards 2024

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 17.09.2024−30.09.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 17.09.2024−30.09.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.