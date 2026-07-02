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2 июля 2026, 15:10 Читати українською

Что будет с депозитными ставками в июле и где искать высокую доходность

Крупные банки продолжают постепенно корректировать свои депозитные предложения для частных клиентов в зависимости от собственных потребностей в ликвидности. В результате на рынке сложилась уникальная ситуация: например, доходность по наиболее популярным трехмесячным вкладам в этой группе банков колеблется от 2,5% до 17,17% годовых. Это обеспечивает вкладчикам широкий выбор. На какие условия размещения гривневых сбережений они могут рассчитывать в июле, разбирался «Минфин».

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Топ-3 банков по объему вкладов физических лиц

Объем средств населения в банковской системе продолжает обновлять рекорды. По состоянию на конец мая общий объем средств частных клиентов достиг 1,68 трлн грн, что на 40 млрд грн, или на 2,4%, больше, чем месяцем ранее. Об этом со ссылкой на свежую статистику Национального банка Украины сообщает Delo.ua.

Тройка украинских банков, на счетах которых сосредоточен наибольший объем средств населения, выглядит следующим образом:

  • ПриватБанк — 24,2 млн частных вкладчиков разместили здесь средства в эквиваленте 648,2 млрд грн с учетом вкладов в иностранной валюте;
  • Ощадбанк — 12,3 млн украинцев хранили здесь средства в эквиваленте 247,5 млрд грн;
  • Универсал Банк (monobank) — 10,5 млн клиентов-физлиц разместили средства в эквиваленте 148,1 млрд грн.

Опрошенные «Минфином» финансисты прогнозируют сохранение этой тенденции и в июле.

«При отсутствии существенных макроэкономических потрясений ожидаем, что в июле депозитный портфель физических лиц продолжит демонстрировать положительную, хотя и более сдержанную динамику. Причина — сезонный фактор и традиционный рост потребительских расходов населения.

Основными факторами роста останутся сохранение доверия населения к банковской системе, относительно стабильная макроэкономическая ситуация, привлекательные процентные ставки по гривневым депозитам, стремление клиентов защитить свои сбережения от инфляционных рисков, а также рост номинальных доходов населения", — рассказал «Минфину» Сергей Новошицкий, директор по розничному бизнесу и дистрибуции, член правления банка «Пивденный».

Нужны ли банкам «новые» деньги и как они за них конкурируют

Судя по статистике, банковская система не испытывает дефицита средств, что подтверждают и сами банкиры. По словам Ирины Стрепетовой, начальника управления депозитных продуктов Сенс Банка, в целом банковская система располагает достаточным запасом ликвидности, поэтому острой необходимости в массовом привлечении ресурсов нет.

«В то же время отдельные банки активно конкурируют за вкладчиков, прежде всего средние и небольшие финансовые учреждения», — уточняет она.

Еще одну категорию банков, заинтересованных в активном привлечении средств населения, в комментарии «Минфину» назвал Сергей Кравченко, руководитель Управления накопительных продуктов ПУМБ.

«Наибольшую заинтересованность в привлечении депозитов проявляют банки, которые активно развивают кредитование, поскольку именно депозитная база является одним из ключевых источников ресурсов для финансирования кредитных программ.

К таким банкам относится и ПУМБ. Конкуренция на рынке остается высокой, особенно за клиентов с крупными объемами сбережений. Основными инструментами конкурентной борьбы пока остаются процентные ставки и специальные предложения для отдельных категорий вкладчиков", — говорит он.

С коллегой согласен и Сергей Новошицкий из банка «Пивденный»:

«Если банк активно наращивает кредитный портфель или испытывает потребность в дополнительной ликвидности, конкуренция за вкладчиков усиливается. В таких случаях банки могут предлагать более привлекательные процентные ставки, специальные акционные предложения или дополнительные преимущества для клиентов».

Ирина Стрепетова из Сенс Банка считает, что основная конкуренция за клиента будет смещаться в плоскость специальных акционных предложений: дополнительных бонусов к ставке, особых условий для новых вкладчиков, программ лояльности и других стимулирующих механизмов.

«Именно такие инструменты помогут банкам привлекать внимание клиентов без существенного увеличения стоимости привлекаемых ресурсов», — подчеркивает Ирина Стрепетова.

В то же время Сергей Кравченко из ПУМБ убежден, что «говорить о полном исчерпании потенциала для повышения ставок пока преждевременно».

«Часть банков и сегодня предлагает доходность на уровне или даже ниже среднерыночной, поэтому возможности для пересмотра ставок еще сохраняются. Вероятно, активизация конкуренции произойдет уже осенью, в частности с учетом ожиданий относительно дальнейших решений Национального банка Украины по учетной ставке», — добавляет он.

Сколько можно будет заработать на гривневых депозитах в июле

Опрошенные «Минфином» банкиры не ожидают существенных изменений доходности депозитов в ближайшей перспективе.

«В течение июля депозитный рынок, скорее всего, сохранит спокойную и стабильную динамику. По сути, он станет логичным отражением текущей ситуации.

С одной стороны, у банков не будет оснований для резкого пересмотра ставок. С другой — вкладчики, благодаря сохраняющейся высокой доходности депозитов, получат более широкий выбор и смогут подобрать вклад, наиболее соответствующий своим потребностям и финансовым целям.

После довольно насыщенного июня финансовый сектор входит в июль без признаков ценовой или валютной паники. Поэтому гривневые депозиты и дальше останутся одним из самых понятных и надежных инструментов для сохранения и приумножения сбережений", — считает Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

В пользу таких прогнозов говорят относительно стабильная макроэкономическая ситуация, а также уровень учетной ставки НБУ, который с начала года остается неизменным — 15% годовых.

«В июле существенных изменений на депозитном рынке не ожидается. Вместе с тем отдельные банки продолжат точечно корректировать ставки по приоритетным срокам размещения вкладов. Наиболее привлекательные условия традиционно будут предлагаться по депозитам сроком на 6—12 месяцев, поскольку именно такие сроки позволяют банкам формировать более прогнозируемую ресурсную базу в условиях сохранения относительно жесткой монетарной политики», — прогнозирует Сергей Новошицкий из банка «Пивденный».

Ирина Стрепетова из Сенс Банка также считает, что самые привлекательные ставки, как и прежде, будут доступны по депозитам на наиболее востребованные сроки — 3, 6 и 12 месяцев.

«Средние ставки по гривневым вкладам, как и в июне, будут находиться преимущественно в диапазоне 13—14,5% годовых, тогда как наиболее привлекательные предложения отдельных банков могут достигать 17,5% годовых.

В течение июля конкуренция за вкладчика продолжится, хотя и без системного усиления: часть банков будет действовать более активно, предлагая дополнительные надбавки к базовым ставкам в размере около 0,5—1 процентного пункта. Поэтому ближайший месяц станет удачным временем для спокойного и взвешенного выбора депозитной программы, наиболее соответствующей потребностям клиента", — резюмирует Дмитрий Замотаев из Глобус Банка.

Как изменились депозитные ставки в крупных банках за последние две недели

КоминБанк снизил доходность гривневых вкладов сроком на 9 месяцев на 0,2 процентного пункта. Теперь банк предлагает по ним 16,3% годовых.

Банк «Пивденный» порадовал своих частных клиентов, повысив ставку по трехмесячным депозитам в национальной валюте сразу на 1,25 процентного пункта. Теперь владельцы таких вкладов могут заработать 16% годовых.

Кроме того, банк повысил ставку по трехмесячным депозитам в долларах США и евро на 0,55 процентного пункта — до 2% годовых.

Правэкс Банк, напротив, снизил доходность гривневых депозитов сроком на три месяца на 0,5 процентного пункта — до 13,5% годовых.

КоминБанк повысил доходность всей линейки срочных депозитов в долларах США для физических лиц. Ставки по вкладам на 12 и 6 месяцев выросли на 0,2 процентного пункта — до 1,7% и 1,3% годовых соответственно. Доходность депозитов сроком на 9 месяцев увеличилась на 0,4 процентного пункта — до 1,5% годовых, а по трехмесячным вкладам — на 0,15 процентного пункта, до 0,5% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Радабанк * 16,75% - 17,50% - 17,25% - 17,00% - - -
Идея Банк 16,60% - 16,35% - 17,00% - - - - -
Таскомбанк 16,50% - 17,00% - 16,50% - 16,25% - 4,00% -
Аккордбанк 16,25% - - - 16,55% - 17,17% - 5,00% -
МТБ Банк 16,20% - 16,15% - 16,60% - 16,50% - 5,00% -
monobank 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
Универсал Банк 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
абанк 15,90% - - - 15,80% - 15,10% - 0,01% -
Банк Львов* 15,50% - 15,50% - 15,00% - 17,00% - 5,00% -
Прокредит Банк* 15,50% - - - 15,50% - 15,00% - 5,00% -
Глобус* 15,00% - 14,50% - 14,50% - 12,00% - - -
КоминБанк* 15,00% - 16,30% 0,20% 14,55% - 15,00% - - -
Альянс Банк 14,50% - 14,50% - 14,95% - 14,95% - 5,50% -
Кредит Днепр Банк* 14,50% - - - 17,00% - 17,00% - - -
Пиреус 14,00% - - - 14,50% - 14,50% - 6,00% -
ВСТ Банк 14,00% - - - 14,25% - 15,50% - - -
Пивденный 14,00% - - - 15,00% - 16,00% 1,25% 3,00% -
Ощадбанк 13,00% - - - 13,00% - - - - -
Приватбанк 13,00% - 10,00% - 10,00% - 2,50% - 2,50% -
ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 13,00% - - -
Укрэксимбанк* 13,00% - 13,00% - 12,50% - 12,50% - - -
Кредобанк 12,00% - - - 13,00% - - - - -
Сенс Банк* 12,00% - - - 12,00% - 11,50% - 4,00% -
Укргазбанк 12,00% - 14,50% - 14,50% - 15,00% - - -
Правэкс Банк 11,00% - 12,50% - 12,50% - 13,50% 0,50% - -
Креди Агриколь Банк 10,50% - - - 11,00% - 10,00% - 1,00% -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 9,79% - 9,09% - 3,00% -
Райффайзен Банк 6,50% - - - 6,50% - 5,50% - 5,50% -
Банк КД - - 16,45% - 16,45% - 16,20% - - -
Укрсиббанк - - - - 9,50% - 9,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 16.06.2026−30.06.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Таскомбанк 2,50% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Радабанк * 2,15% - 2,00% - 1,90% - 1,65% - - -
Банк Львов* 2,05% - 1,90% - 1,90% - 1,40% - 0,01% -
Аккордбанк 2,00% - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Кредит Днепр Банк* 1,75% - - - 2,50% - 2,00% - - -
monobank 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
Пивденный 1,70% - - - 1,50% - 2,00% 0,55% - -
Универсал Банк 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
КоминБанк* 1,70% 0,20% 1,50% 0,40% 1,30% 0,20% 0,50% 0,15% - -
Альянс Банк 1,50% - 1,20% - 0,70% - 0,70% - 0,20% -
ВСТ Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,50% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
МТБ Банк 1,30% - 1,25% - 1,20% - 1,00% - 0,05% -
Укрсиббанк 1,20% - 0,85% - 0,75% - 0,60% - - -
Креди Агриколь Банк 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
Пиреус 1,00% - - - 0,85% - 0,75% - - -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Прокредит Банк* 0,80% - - - 0,75% - 0,75% - 0,01% -
Укргазбанк 0,75% - 0,75% - 0,15% - 0,15% - - -
Идея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - - - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - - - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
Укрэксимбанк* 0,30% - 0,30% - 0,15% - 0,15% - - -
абанк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Банк КД - - 1,75% - 1,75% - 1,30% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 16.06.2026−30.06.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Евро

Максимальные ставки по евровкладам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Аккордбанк 1,75% - - - 2,00% - 2,25% - 0,10% -
Пивденный 1,70% - - - 1,50% - 2,00% 0,55% - -
Глобус* 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - - -
Таскомбанк 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Радабанк * 1,40% - 1,25% - 1,15% - 0,90% - - -
Банк Львов* 1,25% - 0,85% - 0,85% - 0,50% - 0,01% -
Альянс Банк 1,00% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,20% -
monobank 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
Универсал Банк 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
МТБ Банк 0,60% - 0,50% - 0,35% - 0,20% - 0,025% -
ВСТ Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,50% - - -
Креди Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Идея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - - - - -
ПУМБ 0,30% - 0,30% - 0,30% - 0,30% - - -
КоминБанк* 0,25% - 0,20% - 0,20% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
Пиреус 0,20% - - - 0,20% - 0,30% - - -
абанк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Прокредит Банк* 0,10% - - - 0,20% - 0,20% - 0,01% -
Кредит Днепр Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Укрэксимбанк* 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Банк КД - - 1,10% - 1,10% - 0,90% - - -
Укрсиббанк - - - - 0,20% - 0,20% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 16.06.2026−30.06.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.

Автор:
Ирина Рыбницкая
Журналист Ирина Рыбницкая
Пишет на темы: Налоги, инвестиции, бизнес, финансы, банки
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Khmer
2 июля 2026, 15:40
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Банк «Південний» порадував своїх приватних клієнтів, це не для клієнтів, а для НОВИХ людей і лише на 3 місяці
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