За последние две недели сразу 8 банков с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн увеличили доходность гривневых вкладов для частных клиентов. Какие финучреждения порадовали своих клиентов увеличением ставок, какие финучреждения наиболее активно собирают деньги населения, рассказываем в свежем депозитном обзоре от «Минфина».

В какие банки украинцы несут свою гривну, доллары и евро

Свежая статистика НБУ фиксирует дальнейший рост срочных депозитов населения в банковской системе. За 9 месяцев этого года общая сумма вкладов в гривне увеличилась на 37,48 млрд грн, или на 11,8%, в СКВ — на эквивалент 4,31 млрд грн (+2,9%). В общей сложности частные клиенты держат в формате срочных вкладов рекордные 508,72 млрд грн.

Топ-5 банков, которые наиболее активно собирают гривневые средства населения, за месяц не изменился.

Топ-5 банков по росту срочных депозитов населения в гривне на 1.10.2026 г.

№ Название банка Сумма вкладов (млрд грн) Прирост за 9 месяцев (млрд грн) Прирост за 9 месяцев (%) 1. АО КБ «Приватбанк» 88,64 10,34 13,2 2. АО «Ощадбанк» 78,09 6,15 8,6 3. АО «УНИВЕРСАЛ БАНК» (mono) 25,25 4,82 23,6 4. АО «Абанк» 18,7 2,51 16,1 5. АБ «УКРГАЗБАНК» 12,04 2,09 21

Данные НБУ, расчеты Шевчишин

«Приватбанк и Ощадбанк дали 44% прироста гривневых срочных депозитов, хотя они предлагают низкие ставки — 10−13%. Их выбирают по доверию и удобству — эдакий эффект масштаба. Банки с самыми высокими ставками (16−17%) растут в два раза быстрее рынка (+27%, против +12%), однако это лишь 7% остатков.

Население в сентябре сократило депозиты, но нарастило в октябре. Замедление в сентябре совпало с ускорением инфляции и повышением учетной ставки НБУ до 16%: часть банков повысили депозитные ставки только в конце сентября, поэтому результат этого будет заметен в четвертом квартале", — комментирует ситуацию на депозитном рынке финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По его подсчетам, самый существенный отток депозитов физических лиц с января по октябрь 2026 года наблюдался в Укрэксимбанке — «минус» 2,2 млрд грн. В других финучреждениях, где была зафиксирована подобная тенденция, сокращение не превысило 0,25 млрд грн.

Отток депозитов не свидетельствует о проблемах в финучреждении, а лишь показывает, что банк не настроен на привлечение дополнительной ликвидности, поэтому не предлагает привлекательных депозитных ставок. Особенностями хозяйственной деятельности каждого банка объясняется также большой разрыв между самыми высокими и низкими ставками, который фиксируется сейчас на рынке.

«Украинский банковский рынок особенно неоднородный. Крупный банк с разветвленной сетью зарплатных проектов, значительными остатками средств на текущих счетах и узнаваемым брендом может стабильно привлекать депозиты, не предлагая высоких ставок на рынке. Для его клиентов приоритетными могут быть платежные услуги, удобство обслуживания, надежность и доступность отделений.

Между тем меньший банк может быть вынужден предложить существенно более высокую ставку, чтобы привлечь каждую дополнительную гривну срочных ресурсов. Соответственно, повышение учетной ставки на 50 базисных пунктов не обязательно означает аналогичное повышение ставок по всем депозитным предложениям для физических лиц", — говорит Юрий Ванетик, международный бизнес-советник.

Топ-5 банков по росту срочных депозитов населения в валюте на 1.10.2026 г.

№ Название банка Сумма вкладов в гривневом эквиваленте Прирост за 9 месяцев (млрд грн) Прирост за 9 месяцев (%) 1. АО «Ощадбанк» 30,44 2,88 10,4 2. АО «Абанк» 4,08 0,87 27,2 3. ПАО Акционерный банк «Пивденный» 5,16 0,84 19,5 4. АБ «УКРГАЗБАНК» 7,57 0,83 12,4 5. ПУМБ 6,84 0,79 13

Данные НБУ, расчеты Шевчишин

По подсчетам Андрея Шевчишина, Укрэксимбанк также лидирует по объемам сокращения депозитов населения в СКВ — «минус» эквивалент 4,08 млрд грн за январь-сентябрь этого года. Также частные клиенты сократили свои срочные валютные депозиты за этот период в Приватбанке — «минус» эквивалент 0,29 млрд грн.

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Как за последние 2 недели изменились ставки по депозитам физлиц в крупных банках

Верхний предел доходности гривневых депозитов в крупных банках за последние две недели не изменился. Частные клиенты могут разместить свою гривну максимум под 17,17% годовых на 3 месяца, и под 17% годовых — на более длительный срок. В то же время более активно повышать ставки начали банки, которые до сих пор предлагали вкладчикам значительно более низкую доходность. Постепенно они сокращают отрыв от фаворитов депозитного рынка.

Идея Банк скорректировал прибыльность вкладов в гривне на 6 месяцев — плюс 0,4 п.п. — до 17,37% годовых.

Абанк повысил ставки всей линейки срочных вкладов в нацвалюте: держатели депозитов на 12 и 6 месяцев после их подорожания на 0,5 п.п. теперь зарабатывают 16,4% и 16,3% годовых соответственно. Трехмесячные депозиты подорожали на 0,1 п.п. — до 15,7% годовых.

МТБ Банк улучшил условия размещения гривны на 6 и 3 месяца: вклады на оба срока подорожали на 0,5 п.п. Теперь полугодовые вклады дают 17,5% годовых, а трехмесячные — 17,4% годовых.

Прокредит Банк также порадовал своих частных клиентов, которые размещают свою гривну. Доходность депозитов на 12 и 6 месяцев выросла на 0,75 п.п. — до 16,25% годовых. Ставка вкладов в нацвалюте на 3 месяца увеличилась на 0,5 п.п. и составляет 15,5% годовых.

Пиреус Банк пошел на самое существенное повышение долгосрочных вкладов в гривне — плюс 2 п.п. на 12-месячные депозиты (до 16% годовых). Вклады на 6 месяцев подорожали на 1 п.п. (до 15,5% годовых), а на 3 месяца — на 0,5 п.п. (до 15% годовых).

Пивденный прибавил к ставкам гривневых депозитов на 6 и 3 месяца 0,25 п.п. и теперь платит по ним 15,75% и 15,5% годовых соответственно.

Ощадбанк добавил по 0,5 п.п. к ставкам на 12 и 6 месяцев, установив их на уровне 13,5% годовых.

Райффайзен Банк существенно повысил доходность коротких и средних вкладов в гривне. Ставки по депозитам на 6 месяцев подскочили сразу на 5 п.п. — до 11,5% годовых. Ставка вкладов на 12 месяцев выросла на 2,5 п.п. (до 9% годовых). При этом на 3-месячных вкладах в этом банке теперь зарабатывают на 1 п.п. меньше — 11% годовых.

ПУМБ — единственный крупный банк, увеличивший заработки частных клиентов на СКВ. Вклады в долларе на 12 месяцев подорожали на 0,1 п.п. — до 1,2% годовых, на 9 месяцев — на 0,3 п.п. — до 1,1% годовых, на 6 и 3 месяца — на 0,4 п.п. — до 1% и 0,9% годовых соответственно.

Частные владельцы евро тоже теперь могут заработать на своих вкладах в этом банке больше. Ставка по депозитам в этой валюте на 12 месяцев прибавила 0,6 п.п. и сейчас составляет 0,9% годовых, на 9 месяцев — увеличилась на 0,5 п.п. — до 0,8% годовых, на 6 месяцев — на 0,4 п.п. — до 0,7% годовых, на 3 месяца — на 0,3 п.п. — до 0,6% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.11.2026−16.11.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.11.2026−16.11.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.11.2026−16.11.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.