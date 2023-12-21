Итоги декабря на рынке ОВГЗ: топ-5 самых популярных выпусков у частных инвесторов

Начатый НБУ сезон снижения ставок сказался и на рынке гособлигаций: Минфин уже тестирует возможность постепенного уменьшения доходности ОВГЗ. Как на это реагируют частные инвесторы и какие бумаги предпочитали в декабре, «Минфину» рассказал Андрей Величко, руководитель брокерского подразделения ICU.

Лидер декабря — бумаги с погашением 24.02.2027 года.

Ожидаемый лидер декабря, учитывая планомерное снижение учетной ставки за последний квартал и соответствующее снижение доходности ОВГЗ.

В эти бумаги сейчас заходят клиенты, которые окончательно решили, что лучшей ставки уже не будет, и хотят зафиксировать максимальную доходность на предстоящие 3,5 года.

Доходность по этим бумагам составляет 19,3%.

На втором месте — военные ОВГЗ с погашением 05.06.2024 года.

Хорошие бумаги с вполне понятным термином инвестирования. Большое количество инвесторов руководствуются именно горизонтом в 6 месяцев, поскольку не понимают, какие будущие вызовы ждут Украины, и как они могут повлиять на экономику и национальную валюту, в частности.

Доходность по этим бумагам — 16%.

На третьем месте — военные ОВГЗ с погашением 13.03.2024 года.

Это самые короткие бумаги, которые есть на рынке. В них заходят как начинающие инвесторы, которые только тестируют вложения в ОВГЗ, так и инвесторы, которые еще не определились относительно более длительного срока размещения.

Доходность по этим бумагам — 13,5%.

На четвертом месте — военные ОВГЗ с погашением 01.05.2024 года.

Короткие бумаги на 4,5 месяца, которые фундаментально не отличаются от бумаг с другими короткими сроками.

Доходность — 15,5%.

На пятом месте — военные ОВГЗ с погашением 26.06.2024 года.

Доходность — 16%.

Резюмируя декабрь, мы видим, что инвесторы поделились на два лагеря:

первые определились, в какой валюте они хотят держать средства, и, понимая тренд на снижение ставок, пытаются зафиксировать самую большую процентную ставку на рынке ОВГЗ;

вторые еще не определились с более длительным сроком инвестирования и будущим своих средств, и рассматривают горизонт для вложений от 3 до 6 месяцев.

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Учетная ставка

Подводя итоги года по учетной ставке, можно констатировать, что динамика решений была достаточно прогнозируемой, и лишь иногда комитет по монетарной политике удивлял нас стремительными решениями.

Учетная ставка на начало года — 25%.

Учетная ставка на конец года — 15% (в очередной раз снизилась 14.12.2024 года).

Инфляция

Снижение учетной ставки двигала, в первую очередь, низкая потребительская инфляция, которая по состоянию на 19.12.2023 в Украине составляет 5,1%. В конце прошлого года она составляла 26,6%.

Аналитики ICU ожидают, что в течение 2024 потребительская инфляция будет оставаться в диапазоне 6−7%. И уже во втором полугодии ускорится до 10%.

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ТОП-3 финансовых источников бюджета Украины на конец 2023 года

Европейский союз — $17,883 млрд (653,210 млрд грн)*, ОВГЗ — $14,723 млрд (537,297 млрд грн)*, США — $10,900 млрд (398,579 млрд грн)*.

*По состоянию на 15.12.2023

Финансирование Украины международными партнерами:

2023 год — $31,095 млрд,

2024 год — $38,434 млрд.

Если сравнить 2023 и 2024 год, мы видим, что помощь должна вырасти на $7,339 млрд. В 2024 году Украина должна получить дальнейшую финансовую помощь от Европы и США, но в 2025-м динамика уже будет отличаться от предыдущих лет, внешняя помощь начнет существенно уменьшаться, и здесь уже есть над чем задуматься Министерству финансов.

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Курс

За последний месяц видим небольшое ослабление гривны:

Курс НБУ на 21.11.2023 — 36,0496,

— 36,0496, Курс НБУ на 19.12.2023 — 37,1924.

На межбанке — аналогичная картинка, где гривна по состоянию на 19.12.2023 активно ослабевает и находится в коридоре 37,36−37,38.

По прогнозам аналитического департамента ICU, НБУ и в дальнейшем сможет полностью контролировать валютный рынок и даже сможет сделать существенные шаги в направлении валютной либерализации. Также на данный момент сложились все необходимые предпосылки для умеренной и управляемой девальвации гривны, и, по нашим прогнозам, курс в конце 2024 года составит около 41 грн/$.