Война в Иране и госдолг США: что выбирать в этих условиях, евро или долар

Надежды инвесторов на завершение войны между США и Ираном на в середине июля снова разрушены. А с ними снова на повестку дня выходят «страшилки» про рост цен на нефть и подорожанию мировой логистики. Как на это отреагирует валютная пара доллар/евро и какую валюту лучше покупать в этих условиях, рассказывает «Минфин».

Только за последние дни США и Иран обменялись военными ударами и взаимными обвинениями в срыве мирного процесса, а американский президент Дональд Трамп успел заявить о завершении перемирия с Ираном и даже о введении сбора в размере 20% на грузы, проходящие через Ормузский пролив. По его словам, эти средства должны были бы компенсировать Соединенным Штатам расходы по обеспечению безопасности судоходства.Одновременно США снова начинают морскую блокаду иранских портов. На все это нефть немедленно отреагировала ростом, мировые фондовые рынки получили очередные ралли как по американским и европейским активам, а также «занервничала» и пара евро/доллар.

График нефти BRENT

График пары евро/доллар

Влияние геополитики

Если исходить из первых последствий заявлений Дональда Трампа, то быстрее всего могли бы вырасти расходы на фрахт и страхование военных рисков. А если бы 20% начислялось на полную стоимость груза, то перевозка нефти через пролив могла бы подорожать по оценкам экспертов более чем в 2 раза.

И если в первой декаде июля доставка нефти из Персидского залива в Европу стоила порядка $10 за баррель, то при цене нефти около $80 (а по факту, на момент написания статьи баррель стоит уже около $85), американский сбор прибавил бы еще около $17 за баррель и общая стоимость транспортировки нефти в Европу увеличилась бы до $27. Как подсчитали аналитики, для крупного танкера, перевозящего 2 млн баррелей, дополнительные расходы могли бы превысить сразу $30−32 млн. И понятно, что поставщики нефти начали бы перекладывать эти затраты на покупателей.

Но уже ближе к середине недели Дональд Трамп переиграл свое же решение. В последней версии новых мер воздействия из-за обострения ситуации в Ормузском проливе американский президент описал это в соцсети Truth Social так: США не будут взимать плату за проход судов через Ормузский пролив, несмотря на его ранние заявления, а блокада будет только для судов, следующих в иранские порты или если они перевозят иранские грузы.

По словам Дональда Трампа, он провел «продуктивные переговоры с лидерами стран Ближнего Востока» и решил заменить сбор на «торговые и инвестиционные соглашения» со странами Персидского залива. «Эти инвестиции будут огромными, но в то же время очень выгодными для них и их будущего», — отметил Трамп.

То есть по факту период геополитической неопределенности и постоянной смены правил игры в мировом масштабе не только продолжается, но и усиливается.

Хочу напомнить, что через Ормузский пролив к началу войны на Ближнем Востоке проходило около 20% мировых поставок нефти и несмотря на все старания арабских стран-поставщиков энергоносителей — альтернативного полноценного варианта замены этого маршрута на другой, более безопасный и менее затратный — так и не нашлось.

В итоге, так или иначе, но Иран снова шантажирует мир угрозой глобальной инфляции, а США не только ведут военные действия, но и «чуть-чуть» на этом зарабатывают, являясь одним из ведущих мировых поставщиков как нефти, так и сжиженного газа и продавая его на подобных скачках цен на энергоносители значительно дороже.

В любом случае, пока окончательно неизвестно, на каких условиях будут с арабскими странами в регионе подобные инвестиционные соглашения, о которых говорит Трамп, но уже понятно, что при любом раскладе, если заявления Дональда Трампа обретут практическую форму — евро окажется под ударом, а у доллара появится шанс ситуативно укрепится.

С одной стороны, это произойдет за счет увеличения потребности в долларе для расчетов за энергоносители, а также по возможным анонсированным Трампом инвестиционным сделкам. Ведь львиная доля расчетов за нефть и сжиженный газ, а также основной объем инвестиционных соглашений номинируется именно в американской валюте. И поэтому при росте потребности в долларе для таких операций — спрос на него сыграет на усиление позиций бакса.

С другой стороны, на поставки именно через Ормузский пролив приходится около 5% импортируемой ЕС сырой нефти и порядка 10% всего потребляемого сжиженного газа (главный поставщик — Катар). А в целом, около 12−15% нефти в Евросоюз поступает из всех стран Персидского залива всеми возможными путями — от танкеров до трубопроводов. Поэтому, любое сокращение поставок приводит к резкому скачку биржевых цен на энергоносители и в итоге провоцирует рост инфляционных рисков по всем европейским странам.

Для минимизации этой зависимости профильные европейские ведомства и Еврокомиссия в последнее время все активнее проводят программы по энергоэффективности и ускоренной электрификации. Но это вопрос не одного года и опять же требует значительных дополнительных финансовых вложений стран ЕС в это направление, что будет «бить» по евро.

В итоге, ралли по паре евро/доллар на энергетических страхах мировых инвесторов усилятся. К этому стоит добавить:

усиление глобальной неопределенности как за счет постоянных торговых войн Трампа;

изменение позиции Федрезерва США, после прихода к руководству Кевина Уорша, который прямо предупредил, что ФРС теперь сконцентрируется в основном на достижении антиинфляционных целей, а не на предварительных сигналах инвесторам, что приведет к возрастанию волатильности на рынках;

продолжение войны рф против Украины у границ Евросоюза;

относительно низкую деловую активность в «локомотивах» экономики ЕС — Германии и Франции, а также периодические «пробуксовки» экономик Италии, Испании, Португалии и Греции на фоне полной разнонаправленности показателей развития стран бывшего соцлагеря

Из всего перечисленного следует неутешительный вывод, что волатильность евровалюты сейчас усилится.

Проблемы доллара

Но и доллар США сейчас для инвесторов уже тоже не панацея. По данным аналитиков американский Минфин в 2026 финансовом году (начался 1 октября 2025 года и завершится 30 сентября 2026 года) уже занимает порядка $155 млрд ежемесячно, что эквивалентно $39 млрд в неделю. Федеральный дефицит стремительно приближается к отметке, которую Комитет по ответственному федеральному бюджету (CRFB) прогнозирует на уровне $2 трлн и выше уже к сентябрю.

По данным CRFB со ссылкой на последний ежемесячный бюджетный обзор Бюджетного управления Конгресса (CBO), за первые девять месяцев 2026 финансового года (с 1 октября 2025 года до 1 июля 2026 года) США заняли $1,4 трлн, включая $126 млрд только в июне.

И этот показатель уже превышает сопоставимый девятимесячный итог 2025 финансового года на $35 млрд, что наглядно демонстрирует, насколько быстро ухудшается ситуация.

Но самым опасным «звоночком» для доллара в этой ситуации является стремительный рост расходов на обслуживание госдолга Штатов. По данным Fortune со ссылкой на CBO, чистые процентные выплаты по государственному долгу за первые девять месяцев финансового года достигли $857 млрд или около $23,8 млрд в неделю.То есть в настоящий момент расходы на выплату процентов по госдолгу США превышают совокупные расходы министерств обороны, торговли, внутренней безопасности, образования, Агентства по охране окружающей среды, Администрации малого бизнеса и Почтовой службы США вместе взятых. А сам американский госдолг в июле уже достиг отметки в $39,4 трлн.

Подобные проблемы с госдолгом уже приводят к росту стоимости американских заимствований. Десятилетние казначейские облигации, размещенные на аукционе 08 июля были проданы с доходностью 4,58% против 4,538% на предыдущем аукционе, а тридцатилетние облигации на аукционе 09 июля разошлись с доходностью 5,058% годовых, т. е. инвесторы требуют более высокой компенсации за поглощение растущего предложения госбумаг.

График доходности 10-летних трежерис США

И сейчас это ситуативно в краткосрочной перспективе играет на повышение интереса к доллару, так как доходность по казначейским обязательствам США в настоящий момент выше аналогичных европейских бумаг.

Например, доходность эталонных 10-летних государственных облигаций Германии (Bunds), выступающих главным ориентиром для всей зоны евро, составляет около 3,10% годовых. Доходность 10-летних бондов еврозоны в целом находится на уровне 3,46%, а 2-летних немецких бумаг — около 2,68% годовых.

Но это только в краткосрочной перспективе. Так как за счет стремительно растущего госдолга США и затрат на его обслуживание на опасениях инвесторов уже в среднесрочной и долгосрочной перспективе — доллар может резко сдать относительно евро по своей реальной покупательной способности уже в течение ближайших 2−3 лет.

Влияние на курс в Украине

Две основные противоречивые тенденции (зависимость ЕС от стоимости энергоносителей и огромный госдолг США с растущей стоимостью его обслуживания) серьезно добавят волатильности паре евро/доллар на международных рынках, что будет отражаться и на курсе евро в Украине.

Украина в этой ситуации, да еще и в условиях войны и зависимости от финансовой помощи, является заложником мировой ситуации как по стоимости энергоносителей на нашем внутреннем рынке, так и по наличию возможностей и инструментов по сглаживанию последствий мировых скачков относительно гривны.

Но с учетом того, что внутренние цены на бензин, автомобильный газ и на дизтопливо зависят от курса доллара и евро к гривне и напрямую влияют на показатели инфляции — Нацбанк продолжит пытаться максимально сглаживать скачки. Хотя и будет в ближайшие месяцы по моим прогнозам тратить на это от $2,9 млрд до $5,2 млрд ежемесячно из золотовалютных резервов. Страховкой для Нацбанка и его резервов, то есть по факту для национальной валюты — будет финансовая помощь от наших международных партнеров

По моему прогнозу, до конца этого года на фоне нового витка расшатывания ситуации на Ближнем Востоке волатильность пары евро/доллар вырастет и будет в пределах коридора от 1,129 до 1,178 доллара за евро.

А пики ралли пары евро/доллар (кроме ситуативных скачков) будут приходиться на дни заседаний ФРС США:

28−29 июля;

15−16 сентября;

27−28 октября;

8−9 декабря.

А также в дни заседаний ЕЦБ:

22−23 июля;

9−10 сентября;

29−30 октября;

6−17 декабря.

Для украинского межбанка подобные ралли по паре евро/доллар даже с учетом сглаживаний колебаний Нацбанком приведут к коридору по курсу безналичного евро относительно гривны до конца этого года в пределах от 50,30 до 53 гривен за евро.

А на наличном рынке этот коридор нужно будет скорректировать еще на 20−35 копеек к безналичному курсу межбанка, действующему на этот момент.

Поэтому, с учетом повышения волатильности поведения пары евро/доллар на мировом рынке украинцам стоит подстраховаться по своим валютным сбережениям и диверсифицировать их. С обязательным пересмотром своего валютного портфеля как минимум в промежутке каждых 2−3 месяцев в зависимости от складывающейся на текущий момент ситуации.

Если рассматривать в таком портфеле только доллар и евро, то на текущий момент я бы формировал свой валютный портфель в Украине в следующей пропорции: до 40%-45% в долларе и 55%-60% в евро. С обязательным его пересмотром к концу августа — в сентябре 2026 года в зависимости от складывающейся на тот момент ситуации.