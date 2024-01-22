В 2024 году приоритетом должна стать реструктуризация кредитов для тех, кто пострадал от войны

В этом году банковская система будет направлять основные усилия на возобновление кредитования и развитие цифровых сервисов. Как это будет происходить, и ждать ли «прорывных» банковских продуктов, ЭП рассказал Сергей Наумов, глава правления Ощадбанка . «Минфин» выбрал главное.

Что повлияло на стабильность банковской системы

Снижение учетной ставки Национальным банком с 25% до 15% является одним из ключевых моментов, которые повлияли на стабильность банковской системы в течение прошлого года.

Позитивные последствия такого шага — стимулирование экономического роста посредством повышения доступности кредитов для предприятий и граждан, замедление инфляции и улучшение инфляционных ожиданий, что способствует сохранению привлекательности гривневых инструментов для сбережений.

Еще одним важным фактором является постоянная валютная либерализация, а именно смягчение валютных ограничений и возврат к гибкому курсообразованию.

Это усиливает способность Нацбанка обеспечивать ценовую и финансовую стабильность, а также экономический рост в продолжительной перспективе. Успех этой политики способствует снижению давления на курс, а также избеганию новой эмиссии.

Взвешенная и профессиональная политика регулятора была важным фактором, который позволил сохранить финансовую стабильность в 2023 году. Национальный банк был понятен и предсказуем, что позволило избежать панических настроений, которые могли возникнуть на фоне часто возникающих во время войны ментальных «качелей».

Регулятор вел постоянный диалог: с банковским сектором, бизнесом и гражданами — и это позволило обойти все препятствия, которые могли пошатнуть стабильность финансовой ситуации в государстве.

Свой положительный вклад внесло и правительство. Большим плюсом в прошлом году я считаю реализацию государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%», которая остается основным двигателем бизнес-кредитования, грантовой программы «єРобота» и кредитования под государственные портфельные гарантии.

Не менее важным было сотрудничество с международными финансовыми организациями по гарантийным механизмам (ЕИФ, ЕИБ, ЕБРР) и грантовым программам (Sparkasse и GIZ). В них участвовал Ощад, а также некоторые другие банки.

Главные достижения банковского сектора

Ключевое достижение банковского сектора — его стабильная работа, прибыльность и продолжение кредитования граждан и бизнеса в условиях войны. Во главе угла этих положительных результатов являются сотрудники банков: операторы контакт-центра, инкассаторы, работники отделений и все другие, кто обеспечивал бесперебойность предоставления банковских услуг, каждый на своем месте.

Важную роль в обеспечении офлайн-услуг в банковских учреждениях сыграла совместная сеть POWER BANKING, созданная по инициативе НБУ, которая работает даже в условиях блекаута. Мы старались как можно более оперативно возобновлять работу наших отделений на прифронтовых территориях, и продолжим это делать в будущем.

По мнению НБУ, хорошие финансовые результаты работы банковской системы обусловлены высокой операционной эффективностью финансовых учреждений, а также уменьшением затрат на резервирование. К примеру, Ощадбанк за 11 месяцев 2023 года не формировал резервы, а, наоборот, расформировывал — на 1,7 млрд грн.

Высокая прибыльность банковской системы позволила украинским банкам успешно пройти стресс-тест НБУ — это очень хороший сигнал как для финансового сектора, так и для экономики в целом.

Постепенное возобновление кредитования можно наблюдать на примере нашего банка. Несмотря на стагнацию рынка, Ощад удерживал лидерство по автокредитам и ипотеке в 2023 году.

Что касается направления микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ), то, за счет использования гарантийных инструментов со стороны международных финансовых организаций и государственных программ поддержки компенсации процентов, кредитный портфель клиентов ММСБ Ощадбанка в течение 2023 года вырос на 4,5 млрд грн и составляет почти 22 млрд грн.

Мы улучшили динамику кредитования корпоративного сегмента. Только в течение прошлого года банк открыл кредитные лимиты представителям крупного корпоративного бизнеса критически важных для страны отраслей на сумму свыше 17,9 млрд грн, что на 45% больше показателя 2021 года, и на 29% — от суммы новых кредитных соглашений, заключенных в 2022 году.

Еще один из приоритетов банковского сектора — инклюзивность. Например, в Ощадбанке разработана и внедряется программа «Моя безбарьерность», которая предусматривает улучшение физической доступности отделений, увеличение их количества на прифронтовых территориях и, надеюсь, на территориях, которые будут освобождены в этом году.

Предусмотрена разработка отдельной сервисной модели обслуживания людей с инвалидностью и отдельно ветеранов, а также улучшение ІТ-сферы для дальнейшего развития дистанционных услуг.

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2024-ый — год восстановления, а не «прорывных» продуктов

При условии дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году средства, которые будут привлекать банки для развития собственных кредитных продуктов, станут дешевле. Соответственно, и ставки как по кредитным, так и депозитным продуктам будут снижаться. Это может помочь увеличить объем кредитных портфелей банков.

Во времена военно-геополитической неопределенности не стоит надеяться на существенное развитие «прорывных» банковских продуктов, поскольку сейчас главная задача каждого банка — пройти этот шторм с сохраненной платежеспособностью и лояльностью вкладчиков.

Основное, на чем мы сконцентрируем усилия, — развитие цифровых сервисов по всем направлениям. Планируется углубить диджитализацию бизнес-процессов в части расширения систем дистанционной коммуникации.

В розничном бизнесе, кроме развития мобильного приложения «Мобильный Ощад», попытаемся увеличить темпы и объемы ипотечного кредитования на первичном рынке.

Что касается направления ММСБ, то мы планируем сделать акцент на продуктах открытия/развития ветеранского бизнеса, а также на партнерстве с местными органами власти для улучшения доступности финансирования.

Кроме того, будем увеличивать количество программ финансирования бизнеса при поддержке международных партнеров, будем помогать в реализации грантовых программ правительства. Будут продлены программы партнерского кредитования, благодаря которым банк предлагает выгодные кредиты на приобретение оборудования, транспорта, средств защиты растений и т. д.

Среди приоритетов корпоративного бизнеса, опираясь на высокую экспертизу банка и его возможности, можно выделить финансирование крупнейших инфраструктурных проектов на государственном и муниципальном уровнях, инвестиционных проектов.

Еще один приоритет — предоставление финансовой поддержки проектам частного бизнеса, направленным на укрепление обороноспособности государства.

Будем поддерживать экспортно ориентированный бизнес и предприятия перерабатывающей отрасли, в первую очередь, аграрной и пищевой промышленности. Будем инвестировать в развитие децентрализованной зеленой генерации.

Также планируем максимально использовать возможности международных финансовых организаций в финансировании бизнеса (в т.ч. софинансирование, риск-шеринговые программы, грантовую поддержку и т. п. ).

Главным препятствием и основным риском 2024 года я считаю кадровый вопрос, точнее, кадровый голод из-за миграции, релокации и мобилизации банковских сотрудников. И конечно, барьером для реализации любых планов и замыслов может стать ситуация на фронте.

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Главные выводы двух лет войны

Война не является поводом для сворачивания или замораживания кредитования — это самый важный вывод, сделанный по результатам последних двух лет. Действительно, риски повысились, но эффективные риск-ориентированные политики большинства банков позволили, с одной стороны, продолжать кредитную поддержку бизнеса и граждан, а с другой — избегать убытков.

Клиенты благодарны нам за такой шаг, и, как результат, заемщики стали гораздо более дисциплинированными. К примеру, по состоянию на конец третьего квартала уровень просрочки по кредитам, выданным клиентам всех бизнес-линий, не превышает 4% и в общем портфеле составляет 1,6%.

Вместе с тем, реструктуризация кредитов клиентов, пострадавших от военной агрессии со стороны рф, должна быть одним из приоритетов работы банков в 2024 году.

Кроме того, мы окончательно убедились, что для поддержки достаточно высокого уровня кредитования бизнеса банкам нужно привлекать разных партнеров. Речь идет о международных финансовых организациях, оказывающих финансовую поддержку в виде гарантий, а также о применении грантовых механизмов (как государственных, так и международных).

Мы готовы вместе с регионами совместно развивать приоритетные отрасли экономики, поэтому должны более активно привлекать к сотрудничеству местные органы власти. Для этого мы создаем общие кредитные продукты, которые становятся более доступными благодаря финансовому участию со стороны соответствующих бюджетов. Сейчас у нас 11 программ по привлечению областных администраций и муниципалитетов.

Существует острая потребность внедрения дополнительных направлений финансирования или расширения кредитных программ за счет использования льготных процентных ставок, компенсационных инструментов, гарантийных ресурсов в поддержке ветеранов, релокации, разминирования земель, энергоэффективности, экспорта, а также перерабатывающей отрасли.

Еще одно важное наблюдение — банки должны искать новый баланс между результативностью и социальной ответственностью. В военное время его нужно смещать в сторону поддержки клиентов: граждан и компаний. Мы и в дальнейшем, прежде всего, будем придерживаться этого вектора. Хотя и о прибыльности забывать не планируем.