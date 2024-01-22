В этом году банковская система будет направлять основные усилия на возобновление кредитования и развитие цифровых сервисов. Как это будет происходить, и ждать ли «прорывных» банковских продуктов, ЭП рассказал Сергей Наумов, глава правления Ощадбанка. «Минфин» выбрал главное.
В 2024 году приоритетом должна стать реструктуризация кредитов для тех, кто пострадал от войны
Что повлияло на стабильность банковской системы
Снижение учетной ставки Национальным банком с 25% до 15% является одним из ключевых моментов, которые повлияли на стабильность банковской системы в течение прошлого года.
Позитивные последствия такого шага — стимулирование экономического роста посредством повышения доступности кредитов для предприятий и граждан, замедление инфляции и улучшение инфляционных ожиданий, что способствует сохранению привлекательности гривневых инструментов для сбережений.
Еще одним важным фактором является постоянная валютная либерализация, а именно смягчение валютных ограничений и возврат к гибкому курсообразованию.
Это усиливает способность Нацбанка обеспечивать ценовую и финансовую стабильность, а также экономический рост в продолжительной перспективе. Успех этой политики способствует снижению давления на курс, а также избеганию новой эмиссии.
Взвешенная и профессиональная политика регулятора была важным фактором, который позволил сохранить финансовую стабильность в 2023 году. Национальный банк был понятен и предсказуем, что позволило избежать панических настроений, которые могли возникнуть на фоне часто возникающих во время войны ментальных «качелей».
Регулятор вел постоянный диалог: с банковским сектором, бизнесом и гражданами — и это позволило обойти все препятствия, которые могли пошатнуть стабильность финансовой ситуации в государстве.
Свой положительный вклад внесло и правительство. Большим плюсом в прошлом году я считаю реализацию государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%», которая остается основным двигателем бизнес-кредитования, грантовой программы «єРобота» и кредитования под государственные портфельные гарантии.
Не менее важным было сотрудничество с международными финансовыми организациями по гарантийным механизмам (ЕИФ, ЕИБ, ЕБРР) и грантовым программам (Sparkasse и GIZ). В них участвовал Ощад, а также некоторые другие банки.
Главные достижения банковского сектора
Ключевое достижение банковского сектора — его стабильная работа, прибыльность и продолжение кредитования граждан и бизнеса в условиях войны. Во главе угла этих положительных результатов являются сотрудники банков: операторы контакт-центра, инкассаторы, работники отделений и все другие, кто обеспечивал бесперебойность предоставления банковских услуг, каждый на своем месте.
Важную роль в обеспечении офлайн-услуг в банковских учреждениях сыграла совместная сеть POWER BANKING, созданная по инициативе НБУ, которая работает даже в условиях блекаута. Мы старались как можно более оперативно возобновлять работу наших отделений на прифронтовых территориях, и продолжим это делать в будущем.
По мнению НБУ, хорошие финансовые результаты работы банковской системы обусловлены высокой операционной эффективностью финансовых учреждений, а также уменьшением затрат на резервирование. К примеру, Ощадбанк за 11 месяцев 2023 года не формировал резервы, а, наоборот, расформировывал — на 1,7 млрд грн.
Высокая прибыльность банковской системы позволила украинским банкам успешно пройти стресс-тест НБУ — это очень хороший сигнал как для финансового сектора, так и для экономики в целом.
Постепенное возобновление кредитования можно наблюдать на примере нашего банка. Несмотря на стагнацию рынка, Ощад удерживал лидерство по автокредитам и ипотеке в 2023 году.
Что касается направления микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ), то, за счет использования гарантийных инструментов со стороны международных финансовых организаций и государственных программ поддержки компенсации процентов, кредитный портфель клиентов ММСБ Ощадбанка в течение 2023 года вырос на 4,5 млрд грн и составляет почти 22 млрд грн.
Мы улучшили динамику кредитования корпоративного сегмента. Только в течение прошлого года банк открыл кредитные лимиты представителям крупного корпоративного бизнеса критически важных для страны отраслей на сумму свыше 17,9 млрд грн, что на 45% больше показателя 2021 года, и на 29% — от суммы новых кредитных соглашений, заключенных в 2022 году.
Еще один из приоритетов банковского сектора — инклюзивность. Например, в Ощадбанке разработана и внедряется программа «Моя безбарьерность», которая предусматривает улучшение физической доступности отделений, увеличение их количества на прифронтовых территориях и, надеюсь, на территориях, которые будут освобождены в этом году.
Предусмотрена разработка отдельной сервисной модели обслуживания людей с инвалидностью и отдельно ветеранов, а также улучшение ІТ-сферы для дальнейшего развития дистанционных услуг.
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2024-ый — год восстановления, а не «прорывных» продуктов
При условии дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году средства, которые будут привлекать банки для развития собственных кредитных продуктов, станут дешевле. Соответственно, и ставки как по кредитным, так и депозитным продуктам будут снижаться. Это может помочь увеличить объем кредитных портфелей банков.
Во времена военно-геополитической неопределенности не стоит надеяться на существенное развитие «прорывных» банковских продуктов, поскольку сейчас главная задача каждого банка — пройти этот шторм с сохраненной платежеспособностью и лояльностью вкладчиков.
Основное, на чем мы сконцентрируем усилия, — развитие цифровых сервисов по всем направлениям. Планируется углубить диджитализацию бизнес-процессов в части расширения систем дистанционной коммуникации.
В розничном бизнесе, кроме развития мобильного приложения «Мобильный Ощад», попытаемся увеличить темпы и объемы ипотечного кредитования на первичном рынке.
Что касается направления ММСБ, то мы планируем сделать акцент на продуктах открытия/развития ветеранского бизнеса, а также на партнерстве с местными органами власти для улучшения доступности финансирования.
Кроме того, будем увеличивать количество программ финансирования бизнеса при поддержке международных партнеров, будем помогать в реализации грантовых программ правительства. Будут продлены программы партнерского кредитования, благодаря которым банк предлагает выгодные кредиты на приобретение оборудования, транспорта, средств защиты растений
Среди приоритетов корпоративного бизнеса, опираясь на высокую экспертизу банка и его возможности, можно выделить финансирование крупнейших инфраструктурных проектов на государственном и муниципальном уровнях, инвестиционных проектов.
Еще один приоритет — предоставление финансовой поддержки проектам частного бизнеса, направленным на укрепление обороноспособности государства.
Будем поддерживать экспортно ориентированный бизнес и предприятия перерабатывающей отрасли, в первую очередь, аграрной и пищевой промышленности. Будем инвестировать в развитие децентрализованной зеленой генерации.
Также планируем максимально использовать возможности международных финансовых организаций в финансировании бизнеса (в т.ч. софинансирование, риск-шеринговые программы, грантовую поддержку
Главным препятствием и основным риском 2024 года я считаю кадровый вопрос, точнее, кадровый голод из-за миграции, релокации и мобилизации банковских сотрудников. И конечно, барьером для реализации любых планов и замыслов может стать ситуация на фронте.
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Главные выводы двух лет войны
Война не является поводом для сворачивания или замораживания кредитования — это самый важный вывод, сделанный по результатам последних двух лет. Действительно, риски повысились, но эффективные риск-ориентированные политики большинства банков позволили, с одной стороны, продолжать кредитную поддержку бизнеса и граждан, а с другой — избегать убытков.
Клиенты благодарны нам за такой шаг, и, как результат, заемщики стали гораздо более дисциплинированными. К примеру, по состоянию на конец третьего квартала уровень просрочки по кредитам, выданным клиентам всех бизнес-линий, не превышает 4% и в общем портфеле составляет 1,6%.
Вместе с тем, реструктуризация кредитов клиентов, пострадавших от военной агрессии со стороны рф, должна быть одним из приоритетов работы банков в 2024 году.
Кроме того, мы окончательно убедились, что для поддержки достаточно высокого уровня кредитования бизнеса банкам нужно привлекать разных партнеров. Речь идет о международных финансовых организациях, оказывающих финансовую поддержку в виде гарантий, а также о применении грантовых механизмов (как государственных, так и международных).
Мы готовы вместе с регионами совместно развивать приоритетные отрасли экономики, поэтому должны более активно привлекать к сотрудничеству местные органы власти. Для этого мы создаем общие кредитные продукты, которые становятся более доступными благодаря финансовому участию со стороны соответствующих бюджетов. Сейчас у нас 11 программ по привлечению областных администраций и муниципалитетов.
Существует острая потребность внедрения дополнительных направлений финансирования или расширения кредитных программ за счет использования льготных процентных ставок, компенсационных инструментов, гарантийных ресурсов в поддержке ветеранов, релокации, разминирования земель, энергоэффективности, экспорта, а также перерабатывающей отрасли.
Еще одно важное наблюдение — банки должны искать новый баланс между результативностью и социальной ответственностью. В военное время его нужно смещать в сторону поддержки клиентов: граждан и компаний. Мы и в дальнейшем, прежде всего, будем придерживаться этого вектора. Хотя и о прибыльности забывать не планируем.
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