НБУ прогнозирует в 2024 году инфляцию 9,8%: что это значит для курса гривны

Госстат обнародовал обновленные показатели инфляции. В годовом исчислении она в ноябре замедлилась до 5,1%. Что означает эта цифра, и сможем ли мы и в дальнейшем сохранить этот тренд, в колонке для «Минфина» рассказала глава БФ «Лига банков» Елена Коробкова.

Зарплаты опередили рост цен

Одним из выдающихся признаков военной экономики Украины в 2023 году было замедление инфляции. Динамика Индекса потребительских цен (ИПЦ), который измеряет изменение цен на товары и услуги, согласно определенной потребительской корзине, замедлялась 11 месяцев подряд: с 26,6% в декабре 2022 года до 5,1% в ноябре 2023 года.

Замедление инфляции в этом году стало приятным сюрпризом. Даже летом консенсус-прогноз экономистов по изменению ИПЦ на конец 2023 года еще составлял 12% годовых, а сейчас мы стремимся к показателю ориентировочно 5% годовых. То есть полгода назад ожидали в два раза большую инфляцию, а в начале года — в три раза большую.

Этим мы обязаны многим факторам: и поддержание стабильного обменного курса, и снижение мировых цен на энергетические и сырьевые товары, и лучший урожай, и вынужденный выезд части потребителей за границу. В то же время, не оправдались и многие риски: например, ни обстрелы энергетической инфраструктуры зимой, ни подрыв дамбы Каховской ГЭС не смогли сломить тенденцию к замедлению инфляции.

Безусловно, замедление инфляции не означает ее исчезновения. Цены все еще продолжают расти. Но одно дело, когда они растут за год на четверть (как в 2022 году), обесценивая зарплаты и сбережения, а другое — когда инфляция съедает лишь меньшую часть прироста доходов и сбережений.

Кстати, сейчас ставки дохода по банковским депозитам и государственным облигациям (ОВГЗ) более чем в два раза превышают текущие показатели инфляции.

И именно благодаря замедлению инфляции реальная динамика зарплат украинцев в этом году перешла в стадию обновления после провала 2022 года. За последний год реальные зарплаты выросли на 9%, хотя до сих пор остаются на 9% меньше довоенных.

Безусловно, значительную роль в сдерживании инфляции играет фиксация коммунальных тарифов в военное время. Газ и тепло для украинцев стоят столько же, сколько в январе 2022 года. Исключение составляет электроэнергия, которая подорожала за последний год на 70%, и является лидером роста цен в инфляционной корзине. Также за последний год значительно выросли цены на табачные изделия, услуги отелей и ресторанов, мясную продукцию. В то же время, лидерами сокращения за этот же период являются цены на овощи, яйца и подсолнечное масло.

Что будет дальше

Праздновать победу над инфляцией рано. Скорее всего, ноябрь был ее низшей точкой, и в дальнейшем она будет ускоряться. Так, Национальный банк прогнозирует, что к концу 2024 года показатель инфляции достигнет 9,8%. На первый взгляд, это ускорение инфляции почти в два раза. Однако, средний показатель инфляции в Украине за последние 10 лет составляет 15,6% в год, поэтому такое ускорение не станет чем-то экстраординарным.

Также из официального прогноза инфляции можно узнать некоторые непубличные мнения регулятора. Учитывая историю переноса изменения обменного курса на инфляцию, можно с высокой вероятностью предположить, что базовый сценарий макроэкономического прогноза НБУ, если и предполагает рост стоимости доллара США в Украине в следующем году, масштабы таких изменений должны быть однозначно ниже 20%. В противном случае, официальный прогноз инфляции был бы значительно выше.

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Поэтому есть все основания сохранять довольно умеренный оптимистический прогноз на 2024 год, однако, учитывать, что живем во времена большой неопределенности, когда любые прогнозы могут разрушаться, в зависимости от развития событий на фронте и уровня международной поддержки Украины.