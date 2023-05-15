Конкурент Booking пообещал внедрить в сервис ИИ: почему его акции падают

По итогам прошлой недели Фондовые индексы США, в основном, снизились. S&P 500 потерял 0,3%, индекс Dow Jones упал на 1,1%, а вот высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,4%. Какие события повлияли на настроения инвесторов, какие компании их удивили и что будет делать погоду на фондовых рынках на этой неделе, расскажет инвестиционный аналитик Денис Белый.

На прошлой неделе пессимистичные настроения инвесторов в Штатах сформировали повышение инфляционных ожиданий, которые достигли максимума за более чем десятилетие, а также новые опасения по поводу стабильности региональных банков США.

Тупик в решении вопроса о повышении потолка американского госдолга также заставляет рынки нервничать.

На этой неделе отчитываются крупнейшие розничные сети и универмаги США: Walmart, Home Depot, TJX, Target. Также в пятницу начнется саммит G7, а в Штатах выступит с речью Джером Пауэлл.

Взлеты недели

First Solar Inc (NASDAQ:FSLR) +33,92%

Из компаний с капитализацией свыше $10 млрд на прошлой неделе в центре внимания оказалась First Solar — американский производитель солнечных батарей. Акции компании пошли вверх после покупки шведской Evolar за $80 млн. Акции First Solar выросли на этой новости и подстегнули рост других бумаг в секторе фотовольтаики.

Evolar — компания-производитель пленок для солнечных батарей, основного бизнеса First Solar. Деньги будут выплачены в два этапа: «задаток» — $38 млн — компания выплатит сразу, остальное — после выполнения определенных технических условий. Другие условия соглашения пока не разглашаются.

Это приобретение позволит First Solar ускорить развитие фотовольтаических технологий. Компании объединят свои исследовательские усилия.

Позитивно на сектор также повлияли новые правила предоставления дополнительных налоговых льгот для производителей солнечной энергии, опубликованные Минфином США в прошлую пятницу.

First Citizens Bankshares (NASDAQ:FCNCA) +13,2%

На фоне предсказаний об углубляющемся банковском кризисе в США и ожидании новых банкопадов растут акции First Citizens Bankshares — банковского холдинга, который предоставляет широкий спектр услуг. Среди финансовых компаний с большой капитализацией они — лидеры роста за неделю.

Как ни странно, в целом банковский сектор США за первый квартал показал неплохие результаты. Достижения First Citizens во многом объясняются удачной скупкой менее удачливых коллег по цеху: SVB и Signature Bank. FCNCA забрала себе активы SVB на $110 млрд, депозиты — на $56 млрд и кредиты — на $72 млрд.

То, как ведутся дела в банке, привлекает институциональных инвесторов. В первом квартале это были, минимум, пять американских хэджей, а на этой неделе стало известно, что FCNCA докупали и «европейцы»: финансовая группа Skandinaviska Enskilda Banken дополнительно выкупила 400 акций FCNCA, увеличив свою долю на 20,9%. На дату подачи заявки 13 °F Skandinaviska Enskilda Banken владел 2 313 акциями First Citizens на сумму $1,754 млн.

15 июня FCNCA должна выплатить дивиденды, о чем холдинг недавно заявлял. Годовая доходность составит примерно 0,24%.

Alphabet Inc (Google) (NASDAQ:GOOGL) +12,11%

Акции материнской компании Google выросли на новости о том, что она добавляет две новые функции к своему поиску изображений. Это позволит уменьшить распространение дезинформации, что особенно важно сейчас, когда инструменты искусственного интеллекта сделали создание фотореалистичных фейков обыденным делом.

Google будет обозначать каждое изображение, созданное искусственным интеллектом или его инструментами, и работать с другими платформами и службами. Midjourney и Shutterstock являются одними из инструментов Google и их цель состоит в том, чтобы весь контент ИИ, который появляется в результатах поиска, был обозначен.

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Падения недели

Catalent Inc (NYSE:CTLT) -33,88%

Сейчас компания (предлагает технологии доставки лекарственных средств и решения для разработки лекарств) переживает череду плохих новостей, в том числе снижение прогнозов по развитию сектора.

Во вторник по рынку специализированных учреждений здравоохранения появилось еще два неутешительных прогноза. Аналитик Bank of America Дерик де Брюин понизил свою рекомендацию на одну ступень с нейтральной до низкой (т.е. продавать), он резко снизил целевую цену. Теперь он считает, что акции Catalent стоят 28 долларов за акцию, что значительно ниже их предыдущего уровня в 49 долларов.

PayPal Holdings (NASDAQ:PYPL) -18,3%

Среди компаний с капитализацией свыше 10 млрд крупнейшим неудачником недели стал PayPal. Это уже давно не просто одна компания. PayPal Holdings — это еще и Venmo, Zettle, Xoom, Hyperwallet, Honey и Paidy. В понедельник холдинг подал хороший отчет, который в основном превысил ожидания инвесторов.

Его выручка за квартал выросла на 9% — до $7,04 млрд, скорректированная операционная прибыль — на 19% — до $1,6 млрд. В 2022 году скорректированная прибыль на акцию упала на 10%, но менеджмент компании заявлял, что планирует исправить это в 2023 году за счет сокращения расходов.

И это пока удается. Холдинг смог сократить некоторые операционные расходы и заявил, что в целях экономии уволит 7% своих сотрудников.

Тем не менее, акции пошли вниз. Инвесторов разочаровал прогноз по операционной марже и прогнозы по прибыли на акцию в текущем квартале.

Холдинг выкупает свои акции, что говорит о том, что они кажутся ему дешевыми. В первом квартале PayPal выкупил акции на сумму $1,4 млрд и планирует выкупить еще свыше 5% — на $4 млрд.

Airbnb (NASDAQ:ABNB) -16,2%

Отчет за первый квартал превзошел ожидания аналитиков: Airbnb получила чистую прибыль в $117 млн, или 18 центов на акцию, по сравнению с чистым убытком в $19 млн, или 3 цента на акцию, годом ранее. Выручка — $1,82 млрд против ожидаемых $1,79 млрд.

Падение акций вызвал прогноз на второй квартал. Компания предупредила, что количество бронирований, в сравнении с прошлым годом, может быть не очень оптимистичным. Она ожидает меньшее число бронирований и более низкие среднесуточные ставки.

При этом, компания заинтриговала инвесторов планами об интеграции GPT-4 в течение текущего года и обещаниями, что внедрение ИИ привнесет много позитивных изменений для пользователей.

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Главные события недели

15 мая — понедельник

Эмитенты выплачивают дивиденды: ConocoPhillips (COP), Exxon Mobil (XOM), Welltower (WELL).

Отчеты эмитентов: Catalent Inc (CTLT).

Объём промышленного производства в Еврозоне м/м (март).

Индекс производственной активности в США от NY Empire State (май).

16 мая — вторник

Эмитенты выплачивают дивиденды: Marathon Oil (MRO), Marathon Petroleum (MPC), PACCAR (PCAR), Pool (POOL), Target (TGT).

Отчеты эмитентов: Home Depot (HD), Keysight Technologies (KEYS).

ВВП в Еврозоне за 1-й квартал 2023.

Сальдо торгового баланса в Еврозоне (март).

Объем промышленного производства в США г/г (апрель).

17 мая — среда

Эмитенты выплачивают дивиденды: Amgen (AMGN), Eversource Energy (ES), LKQ (LKQ), Microsoft (MSFT), Zions (ZION).

Отчеты эмитентов: Cisco (CSCO), TJX (TJX), Target (TGT), Synopsys (SNPS), Take-Two (TTWO), Bath & Body Works (BBWI).

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Еврозоне м/м (апрель).

Число выданных разрешений на строительство (апрель).

18 мая — четверг

Эмитенты выплачивают дивиденды: Chevron (CVX), Moody’s (MCO), Raytheon Technologies (RTX), Snap-On (SNA), Whirlpool (WHR).

Отчеты эмитентов: Walmart (WMT), Applied Materials (AMAT), Ross Stores (ROST).

Индекс занятости в США от ФРБ Филадельфии (май).

Продажи на вторичном рынке жилья м/м (апрель).

19 мая — пятница