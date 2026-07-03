Прогноз курса в Украине: почему доллар и евро резко подешевели

Несмотря на сложное начало, неделя завершилась для гривны на положительной ноте — она сумела укрепиться к доллару. Продолжится ли эта тенденция в ближайшие дни и как на динамику курса отреагируют обменники, рассказывает «Минфин».

Прошедшая рабочая неделя на валютном рынке Украины прошла разнонаправленно. С одной стороны, понедельник 29 июня и вторник 30 июня прошли под воздействием завершения месяца, квартала и первого полугодия 2026 года. В итоге все клиенты банков были очень активны перед отчетной датой, а объемы операций на межбанке, зарегистрированные по системе Блумберг в эти дни составили $294,85 млн и $332,7 млн, что является большим объемом для украинского рынка.

Кроме этого, к концу торгов 30 июня на единичных сделках курс американской и европейской валюты «придавили» до уровней 44,56/ 4,59 гривен за доллар и до 50,80/50,82 за евро.

Но уже с 1-го июля растущий спрос на валюту быстро вернул ситуацию к уровням старта недели и затем котировки доллара и евро продолжили периодически свой рост. Поэтому период с 1 по 2 июля на межбанке прошел под давлением на курс гривны. И Нацбанк был вынужден достаточно часто проводить интервенции по продаже доллара, чтобы поддерживать курс гривны ниже психологического порога до 45 гривен за доллар и чуть выше 51 за евро.

Именно массированные интервенции Нацбанка в пятницу 3 июля снова привели к существенному проседанию курса доллара, что и отразилось в итоговых показателях всей недели, ситуативно отогнав курс американской валюты значительно ниже даже уровня в 44,80 грн.

График курса доллара (межбанк)

График курса евро (межбанк)

Кроме этого, в США уже с пятницы 3-го числа шло празднование 250-летия Соединенных Штатов, что привело к тому, что полноценные торги долларом на межбанке в Украине были только в период с понедельника по четверг, а в пятницу торги по доллару хотя и были активны (объемы операций по системе Блумберг составили $263,95 млн), но все же шли с поправкой на то, что американский рынок был практически «выходным».

Таким образом, на этой неделе показательно сработали все характерные для украинского рынка особенности — оживление всех участников перед отчетной датой, «эффект первого дня нового отчетного периода», когда активность как клиентов, так и самих банков несколько снижается, а затем объемы торгов уже вышли на обычные рабочие показатели, снизившись только в день, когда украинский межбанк работал по доллару с оглядкой на празднование 250-летия США.

На официальном курсе евро в Украине в этот период через пересчет пар доллар/евро на международном рынке и межбанковском курсе доллара к гривне отражались все нюансы поведения пары евро/доллар на мировых рынках.

График пары евро/доллар

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

А наличный рынок отражал все перипетии поведения украинского межбанка и попыток особо раскачать курс в обменниках не предпринимал.

График наличного курса доллара

График наличного курса евро

В итоге, если брать для сравнения только данные за первый и последний рабочие дни этой недели, то за период с 29 июня по 3 июля доллар на межбанке в Украине просел при продаже на 25 копеек — со стартовых котировок понедельника 44,77 / 44,80 до 44,51 /44,55 гривен к закрытию сессии пятницы.

А безналичный евро при продаже за этот же период подешевел почти на 17 копеек — с начальных уровней котировок понедельника 51,11/51,13 до 50,94/ 50,97 гривен к завершению торгов пятницы.

А на наличном рынке вечером пятницы 3 июля обменники продавали доллар в широком диапазоне ценников продажи от 44,65 до 45,10 грн, а наличный евро также с большим разбросом котировок продажи от 51,35 до 51,80 гривен. Часть владельцев обменок выставляли широкие спреды по доллару и по евро, так как пока не понимают ни тренда, ни приблизительных масштабов колебаний пары евро/ доллар на внешних площадках.

Учитывая, что спрос на валюту пока сохраняется на высоком уровне, а ситуация на мировом и украинском валютном рынках остается очень непростой — в эти выходные владельцы обменников проработают со средним уровнем спреда и особого сужать его не будут. Большинство обменников в эти субботу и воскресенье выставят спред по доллару в пределах 20−30 копеек и по евро в пределах 20−70 копеек.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 4−5 июля

Курс наличного доллара в эти дни в большинстве обменников финкомпаний и в кассах работающих по выходным отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 44,15 до 44,55 гривен и продажа от 44,60 до 45,10 гривен.

А курс наличного евро на выходных в них будет в пределах коридора: прием от 50,70 до 51,25 гривен и продажа от 51,30 до 51,80 гривен.

Учитывая, что наличный рынок в различных регионах страны в силу специфики войны сейчас достаточно разнообразен — часть обменников могут скорректировать рассчитанные мною выше коридоры еще на плюс-минус 5−8 копеек по доллару и на 5−10 копеек по евро.