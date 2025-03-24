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24 марта 2025, 7:10 Читати українською

Прогноз курса доллара и евро на 24-28 марта: евровалюта немного успокоится, но надолго ли

Предстоящая неделя — последняя в этом месяце. Бизнес не станет оставлять на последний день отчетного периода свои основные сделки, так как в условиях войны, — это дополнительные ситуационные риски. Это существенно увеличит активность компаний на валютном межбанке 24−28 марта.

Предстоящая неделя — последняя в этом месяце.

Календарный фактор закрытия месяца и первого квартала в сочетании с реакцией нашего и мирового рынка на геополитические новости и экономические данные по США и странам ЕС станут главным драйвером по курсу межбанка в Украине на этой неделе.

В целом, по моим прогнозам, с 24 по 28 марта объемы операций на торгах по системе Блумберг будут находиться в пределах от $170 млн до $280 млн с общей тенденцией превышения спроса на валюту над предложением.

Нацбанку придется практически ежедневно выходить на межбанк с интервенциями по продаже доллара для поддержки курса нацвалюты. На это регулятор потратит, по моим расчетам, от $480 млн до $800 млн. С учетом поступлений финансовой помощи от международных партнеров, это сейчас некритично для украинских золотовалютных резервов и в целом — для экономических показателей Украины.

Против гривны по-прежнему будет играть геополитика и подвешенность вопроса о возможном перемирии, которое пока по факту по вине россии «пробуксовывает». В сочетании с неопределенностью перспектив всех рынков, от сырьевого до валютного, из-за активизации торговых войн США Дональдом Трампом весь финансовый мир продолжит лихорадить. Просто с разной степенью интенсивности.

В подобной ситуации надеяться на затишье на валютном рынке по паре евро/доллар явно не стоит. Но после ожидаемого решения Федрезерва по сохранению процентных ставок временное снижение волатильности данной пары все же произойдет.

В итоге это несколько снизит колебания курса евровалюты как в мире, так и на украинском межбанке относительно доллара и гривны. По моим прогнозам, коридор по паре евро/доллар на внешних площадках с 24 по 28 марта будет в пределах от 1,078 до 1,091 доллара за евро.

И это все же несравнимо с недавними значительными скачками евро относительно доллара на самых громких заявлениях Дональда Трампа о введении торговых пошлин для товаров из Канады, Китая и Мексики. Тогда за очень короткий промежуток времени евро укрепился относительно доллара с уровней 1,03−1,035 до действующих на момент написания статьи уровней около 1,083−1,09 доллара за евро.

В такой ситуации особой игры отдельных крупных продавцов и покупателей как «на повышение», так и «на понижение», да еще и под пристальным контролем со стороны Нацбанка, на нашем межбанке не произойдет. Поэтому на этой неделе все участники нашего валютного рынка сосредоточатся в основном на закрытии своих операций на отчетную дату.

При относительном затишье на торгах по волатильности безналичного доллара и евро несколько стихнет уровень курсовых колебаний и на наличном рынке. Это в условиях войны и продолжения обстрелов объектов критической инфраструктуры Украины можно считать достаточно позитивным фактором для нашего валютного рынка.

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Подстрахует гривну на этой неделе и пик весенних полевых работ у аграриев. Судя по их активности по продаже валюты в последние несколько недель, оборотных средств в гривне им по-прежнему не хватает. И это простимулирует продажи валюты агрокомпаниями на торгах практически во все оставшиеся дни марта.

Подобные распродажи валюты облегчают задачу Нацбанку по сглаживанию колебаний курса доллара на межбанке и частично экономят регулятору резервы. Так как дефицит валюты закрывается в этом случае не только регулятором, но и агроэкспортерами.

Основными покупателями валюты на этой неделе уже традиционно будут госкомпании, обеспечивающие потребности обороны, энергетики и поставщики топлива, а также крупные розничные сети товаров народного потребления.

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Прогноз курса доллара и евро на 24−28 марта

Межбанк

На период 24−28 марта я прогнозирую коридор по паре евро/доллар в пределах от 1,078 до 1,091 доллара за евро с дополнительными возможными отклонениями до 0,5 американского цента на евро от указанного коридора, в случае неожиданных заявлений Трампа по пошлинам или эскалации торговых войн.

«Фактор Трампа», похоже, останется главным «возмутителем спокойствия» на мировом рынке как минимум еще на ближайшие 2−3 месяца. В дальнейшем финансовый и валютный рынок выработает определенный иммунитет к часто меняющимся и импульсивным заявлениям американского президента.

Это снизит амплитуду колебаний как валютных котировок, так и стоимости акций отдельных компаний на биржах. Жить в постоянном стрессе рынки не смогут и не будут.

Котировки доллара на межбанке 24−28 марта, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 41,25 до 41,75 гривен. В этом случае, через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах на этой неделе будет в пределах коридора от 44,46 до 45,55 гривен.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек, а по евро — в пределах от 20 до 40 копеек.

Если волатильность по паре евро/доллар на международных площадках будет усиливаться (например, на новых резких заявлениях Дональда Трампа по торговым войнам с ЕС), то украинский межбанк будет практически в режиме on-line реагировать на это соответствующей сменой своих котировок в течение торговой сессии. Наличный рынок будет реагировать на это более «спокойно» — меньшим количеством изменений своих ценников в течение дня.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,10 до 41,95 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,15 до 41,85 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 44,20 до 45,85 гривен. А в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 44,35 до 45,75 гривен.

Оптовые обменные пункты (валютообмен от 1 000 долларов или евро в эквиваленте) будут готовы поднимать свои ценники приема еще на 5−10 копеек, а также снижать свои ценники продажи еще на 3−5 копеек, по сравнению с котировками розничных обменников.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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