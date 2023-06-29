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29 июня 2023, 14:01 Читати українською

Если детектор подтвердил подлинность купюры, отказать в обмене не имеют права

Количество жалоб на отказ банков принимать старые купюры долларов начало уменьшаться. Однако, в регионах такой обмен произвести все еще проблематично. Поэтому Нацбанк готовится к проверкам. О ситуации на рынке валютообмена и ключевых проблемах финансового сектора глава НБУ Андрей Пышный рассказал Зеркалу недели. «Минфин» выбрал главное.

Количество жалоб со стороны клиентов на отказ банков принимать старые купюры долларов начало уменьшаться.

О стресс-тестах банков

Мы начали оценку устойчивости, которую будет проводить непосредственно Национальный банк. С мая начался первый этап — процесс оценки качества активов банков. Он охватывает 90% всех активов системы, ведь оценку проходят 20 крупнейших банков.

После оценки активов и залогов, на втором этапе предусмотрена экстраполяция результатов на оставшийся кредитный портфель. И, собственно, третий этап — оценка устойчивости бизнес-моделей по базовому сценарию и определение объема докапитализации и других дальнейших шагов, которые необходимо будет сделать банкам.

В 2024 году, как только риски в сфере безопасности позволят, согласно договоренностям с МВФ, должна состояться оценка при участии независимых экспертов. До этого, соответственно, должна быть выполнена наша оценка устойчивости. Рассчитываем, что к апрелю 2024 года выйдем с банками на понимание плана мер, который банки должны будут выполнить к 2026 году — то есть в достаточно комфортном темпе.

О возможной национализации Сенс Банка

Закон, принятый в парламенте и на днях подписанный Президентом, касается всех системно важных банков, акционеры которых находятся под санкциями. Он направлен на поддержку финансовой стабильности и дает Нацбанку важный инструментарий для того, чтобы применить меры воздействия в случае, если существует угроза правам вкладчиков и кредиторов системно важного банка, акционеры которого находятся под санкциями.

Конечно, мы видим сообщения, которые поступают от акционера, о стремлении продать банк. Но собственники существенной доли сейчас находятся под действием санкций — как международных, так и национальных. Эти санкции блокирующие, соответственно, не предусматривают возможности распоряжаться активами. Поэтому Нацбанк не считает возможным до момента, пока решение СНБО действует, рассматривать вопросы, связанные с отчуждением.

О банках и обменниках, которые не принимают старые доллары

Во-первых, аморально и недопустимо, особенно в условиях войны, заставлять граждан обменивать 100 «белых» долларов на 90 «синих» или требовать дополнительную комиссию. Все доллары США, выпущенные с 1914 года, являются действительными. «Белые» или «синие» — они все равно «зеленые». Их стоимость определяет номинал и обменный курс. Все. Никаких дополнительных комиссий за обмен подлинной валюты, в зависимости от ее номинала, дизайна или года выпуска, не предусмотрено.

Во-вторых, граждане не должны терять свои средства из-за выдуманного «повреждения/износа». Именно поэтому последними изменениями мы полностью убрали человеческий фактор, запретив банкам и небанковским финучреждениям отказывать клиентам в обмене валюты, если счетчик или детектор на кассе подтвердил подлинность банкнот. Это означает, что кассир не может «на глаз» оценивать подлинность банкнот или их состояние, и отказывать в осуществлении валютно-обменной операции.

В-третьих, любой «креатив» в толковании позиции НБУ со стороны участников рынка или игнорирование наших требований приведет к неизбежной и адекватной реакции со стороны регулятора. Очень хочу, чтобы меня услышали: выдумывая собственные требования к банкнотам, «рисуя» комиссии за несуществующие услуги, не контролируя работу сети, участники валютообменного рынка сталкиваются с риском не только неизбежных штрафов, но и аннулирования лицензии.

Этот вопрос в НБУ на особом контроле. Мы несколько раз встретились с банками и небанковскими учреждениями, выслушали позиции, довели до них решение НБУ и убедились, что мы одинаково понимаем проблематику.

Мы сообщили о том, как видим комплексное урегулирование проблемы, чего ждем от рынка, и предупредили, что действительно внимательно следим за ситуацией.

В частности, ежедневно оперативно мониторим обращения и жалобы граждан о проблемах с обменом наличной валюты. Я лично посетил не один обменный пункт и смог на собственном опыте оценить проблематику.

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После принятия наших решений количество таких обращений значительно уменьшается, особенно жалоб на банки. Есть ощутимые различия между Киевом и регионами. При этом НБУ уже учитывает полученные жалобы для планирования и проведения проверок. В случае подтверждения фактов системных нарушений пусть не обижаются.

Автор:
Пышный Андрей
Председатель Национального банка Украины Пышный Андрей
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
29 июня 2023, 16:03
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Говорити можна все що завгодно… факт — стало гірше.
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