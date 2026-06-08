Опасная неделя для евровалюты: чего ждать от курса доллара и евро в мире и в Украине

Эта неделя, как и вся вторая декада июня, обещает стать очень жаркой на мировом рынке. И это будет немедленно отражаться на украинском межбанке и ценниках в обменниках . Слишком уж много важных событий в геополитике, мировой и отечественной экономике произойдет в этот период.

Из международных событий стоит особо выделить заседания ЕЦБ 11 июня и ФРС США 17 июня. На фоне периодических обострений ситуации на Ближнем Востоке, сохраняющейся частичной блокировки Ормузского пролива и реальной угрозы новых военных столкновений в этом регионе, цены на энергоносители лихорадит, нефть марки BRENT то снова взлетает выше $100, то проседает к отметкам около $92−95.

Причем главный негатив для мировой экономики в том, что, даже в период ситуативных проседаний нефтяных ценников, они не опускаются ниже $89−90 за баррель, то есть находятся значительно выше уровней, которые фиксировались до войны на Ближнем Востоке. Это для большинства крупных мировых инвесторов говорит о сохранении периода «дорогой нефти».

График цен на нефть марки BRENT

Дорогие энергоносители и подорожание логистики могут спровоцировать очередной виток инфляции в США и Европе уже в ближайшее время.

В ЕС годовой рост потребительских цен уже превысил 2%-ный таргет европейского регулятора, поэтому в ЕЦБ всерьез заговорили о возможном повышении ставок.

Похожая ситуация и в Штатах, что может заставить обоих регуляторов изменить свою денежно-кредитную политику и начать повышать ставки, чтобы укротить инфляцию. Это отличная новость для спекулянтов на этой неделе, так как позволяет им начать раскачивать пару евро/доллар уже перед заседанием ЕЦБ на интриге — готов ли Европейский центральный банк уже сейчас поднять ставки и сработать на упреждение, или готов ждать еще месяц-другой в надежде на разрешение ситуации на Ближнем Востоке и снижение цен на энергоносители.

Сохраняющаяся интрига вокруг решений по ставкам ЕЦБ и ФРС США неизбежно приведет к тому, что где-то с середины этой рабочей недели волатильность по паре евро/доллар начнет расти, что отразится и на курсе евро в Украине.

Мой прогноз по паре евро/доллар на период с 8 по 12 июня — коридор от 1,15 до 1,174 доллара за евро с постепенным ростом волатильности с 10−11 июня в размере ежедневных скачков пары в пределах «плюс-минус» 0,4−0,9 цента на евро. Для Украины это означает ежедневные колебания межбанка по евровалюте от 17 до 40 копеек на евро. А для нашего рынка это уже существенные скачки котировок евровалюты. На подобное поведение межбанка вынужден будет реагировать и наличный рынок — как расширением спредов между покупкой и продажей по евро, так частой сменой ценников обменников в течение дня, в зависимости от ситуации на торгах.

Таким образом, дни перед и во время заседания ЕЦБ и реакция на это мировых рынков — самые опасные периоды для курса евро относительно гривны в Украине на этой неделе. А если руководство ЕЦБ во время своих комментариев по ситуации на мировых рынках и объяснения принятого решения еще и сгустит краски, скачки пары евро/доллар 11 июня могут вырасти даже до 1 цента на евро, то есть до приблизительно 44−45 копеек на евро в Украине.

Не даст скучать мировому рынку и президент США Дональд Трамп. На днях он выдвинул новые идеи по повышению торговых пошлин на 10% и 12,5% на товары примерно 60 стран, включая ЕС, Канаду, Мексику, Китай, Индию, Японию и Южную Корею. Основанием для такого решения может стать тот факт, что эти страны, что, по мнению Штатов, не смогли ограничить торговлю товарами, произведенными с использованием принудительного труда. Чем закончится эта инициатива американского президента — еще не ясно, но нервы мировым инвесторам она попортит в любом случае.

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Из украинских событий, которые повлияют на поведение нашего валютного рынка, стоит отметить приближение заседания Правления Нацбанка по денежно-кредитной политике, которое состоится 18 июня.

Ситуация с инфляцией остается очень непростой. С одной стороны, летнее снижение цен на овощи сработает против дальнейшего ускорения роста цен. С другой стороны, рост коммунальных тарифов, ускорение темпов промышленной инфляции, проседание курса гривны относительно доллара и евро, а также дорогие энергоносители — опасный микс проблем.

На момент написания статьи данные Госстата по инфляции за май отсутствуют (они появятся до 10 июня). Но проблема явно нарастает. Напомню, что по состоянию на начало мая годовая инфляция составляла 8,6%, а в апреле цены выросли на 1,4%. При такой негативной динамике инфляционных процессов учетную ставку Нацбанку надо поднимать, чтобы сохранить привлекательность гривневых инструментов для населения и бизнеса и противостоять давлению на курс гривны на валютном рынке.

Но та же промышленная инфляция в Украине (индекс цен производителей) пробила отметку в 40% в годовом исчислении, значительно превысив темпы потребительской инфляции. Основными драйверами резкого удорожания промышленного производства стали растущие издержки бизнеса, напряженная логистическая, энергетическая ситуация и проблемы на рынке труда, когда работодатели, чтобы не потерять сотрудников, вынуждены поднимать зарплаты, что напрямую «бьёт» по финансовым результатам бизнеса. И на большинство этих вызовов Нацбанк своими только монетарными решениями повлиять не может.

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Таким образом, НБУ 18-го числа надо принимать нелегкое решение. Скорее всего, чиновники все же решатся на поднятие ставки с действующих сейчас 15% до 15,5−16% годовых.

Интрига для украинского рынка ближайших дней — решится ли Нацбанк на изменение денежно-кредитной политики и смену тренда с понижения учетной ставки на ее рост. Эта интрига также повлияет на поведение украинского фондового и валютного рынков.

Кроме того, важным будет и реакция рынка на проседание золотовалютных резервов Нацбанка сразу почти на $2,5 млрд.

Все основные игроки украинского валютного рынка понимают, что пока, за счет поступающей международной финансовой помощи, гривне даже такое проседание резервов не грозит существенным обвалом. Но подобные новости все же психологически формируют девальвационный тренд на рынке и это делает шаги Нацбанка в части поддержки гривны на межбанке еще более важными.

Ситуация остается под полным контролем НБУ, но требует от него постоянного присутствия на рынке. При этом у Нацбанка есть все необходимые валютные ресурсы для удержания курса доллара и опосредованно евро в допустимом для регулятора курсовом коридоре.

По моим расчетам, для поддержки курса гривны на валютном межбанке НБУ придется за период с 8 по 12 июня потратить из золотовалютных резервов порядка от $720 млн до $900 млн. А сами ежедневные объемы операций на межбанке, зарегистрированные по системе Блумберг, составят, по моему прогнозу, в этот период от $210 млн до $290 млн.

Прогноз курса доллара и евро на 8−12 июня

Межбанк

Прогнозный коридор по паре евро/доллар на мировом валютном рынке — от 1,15 до 1,174 доллара за евро, коридор безналичного доллара на торгах в этот период будет в пределах от 44,00 до 44,70 гривен. В этом случае, за счет активных действий НБУ по сглаживанию скачков курса доллара и опосредованно евро, по моим расчетам, рабочий коридор по безналичному евро будет в пределах от 51,10 до 52 гривен.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков на этой неделе проработают со спредом по доллару в пределах от 15 до 30 копеек, и по евро — в пределах от 20 до 60 копеек. На наличном рынке евро снова будет главным инструментом для спекуляций, так как разброс ценников покупки и продажи евровалюты в различных банках и сетях обменников будет существенным.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 43,90 до 44,85 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 43,95 до 44,75 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 51 до 52,20 гривен, и в обменниках финкомпаний — в пределах от 51,10 до 52,15 гривен.