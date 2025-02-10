НБУ заявляет о приближении экономики к потенциальному уровню — можно ли этому верить

В Инфляционном отчете Нацбанк указал на то, что отечественная экономика приблизилась к своему потенциальному уровню. У многих это вызвало удивление, ведь экономика существенно пострадала из-за войны. Есть ли в словах регулятора логика, и что они означают на самом деле, в колонке для LIGA.net рассказал заведующий кафедрой экономики и экономической теории Западноукраинского национального университета Виктор Козюк. «Минфин» публикует главное.

Одной из новостей Инфляционного отчета НБУ лично для меня было утверждение, что экономика Украины приблизилась к своему потенциальному уровню. Честно признаюсь, я остановился на этих строчках. Почему мы можем выразить скепсис? Спад экономики 2022 года точно не наверстан. Потери материальных и человеческих ресурсов огромные. Уровень безработицы существенный.

Но именно здесь вступает в действие медленное мышление, которое берет на себя макроэкономическое определение потенциального ВВП. Достаточно открыть Wikipedia, чтобы увидеть определение этого показателя: «Потенциальный выпуск в макроэкономике касается позиции на кривой производственных возможностей для общества, отражая естественные, технологические и институциональные ограничения».

И еще. Этот показатель напрямую связан с производственной функцией, в которой ключевыми параметрами являются количество труда (работников) и количество рабочих часов на единицу продукции (переменная капитала).

Что подтверждает оценки НБУ

1. Фискальный импульс. Именно он нагнетает спрос в экономику, физическое сжатие которой из-за военных обстоятельств является закономерным. Дефицит бюджета на уровне 20% ВВП создает фундамент для того, чтобы в экономике функционировали компенсаторы ее физического сжатия. Поскольку значительная часть этих дефицитов покрывалась/покрывается путем внешней помощи, корреспондирующий торговый дефицит является абсолютно естественным.

2. Напряженные рынки труда. Несмотря на значительный уровень безработицы, все работодатели отмечают, что именно нехватка кадров является едва ли не самой существенной для перспектив компаний. Иными словами, сам факт безработицы, только в очень грубой аппроксимации, является индикатором спроса, но именно модель Фридмена — Фелпса дает понимание, почему формальный показатель безработицы и потенциал экономики могут расходиться. С другой стороны, рост зарплат и инфляция в секторе услуг на фоне оттока населения, измеряемого в категориях миллионов, уже свидетельствует, что экономика, скорее, близка к потенциалу, чем нет. К сожалению, из-за войны сам потенциал снизился.

3. Доступность площадей, пригодных для масштабных инвестиций. Не думаю, что это секрет, но в некоторых областях таких площадей уже нет. А изменение функционального предназначения земли является сложным и недешевым процессом. И здесь как раз вступают в действие ограничения по определению потенциала ВВП. Технологические и институциональные. Изменение аллокации ресурсов в экономике с низким качеством институтов генерирует масштаб трансакционных издержек в масштабах, совместимых разве что с хилым процессом на грани погрешности между структурным распадом и структурной адаптацией. Такая экономика будет генерировать давление со стороны предельных затрат на цены еще в отрицательной зоне разрыва ВВП, не говоря о положительной зоне.

Итак, напрашивается логический вывод: экономика действительно либо достигла своего потенциального уровня, либо существенно к нему приблизилась. А потому дальнейшее ускорение экономики возможно только в случае увеличения ее потенциального уровня путем повышения продуктивности производства, о чем и говорит НБУ.

По каким показателям нельзя оценить приближенность экономики к потенциальному уровню

1. Загруженность в секторе или на уровне отдельной компании.

2. Торговый дефицит, тем более, что последний определяется спросом, генерируемым фискальным импульсом, логистическими барьерами и военными закупками, не влияющими на потенциал ВВП.

3. Жалобы на недофинансирование, потому что они будут всегда.

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И самое главное. Заброшенная ферма или разворованное «эффективными собственниками» предприятие — это еще не свидетельство того, что выпуск из отрицательной зоны ВВП-разрыва запускает «длинную руку» снижения инфляционного давления. Эту руку разве что используют, чтобы дергать за ниточки жажды к эмиссии. Вопрос только в том: для чего, а точнее — для кого это делается.