НБУ заявляет о приближении экономики к потенциальному уровню — можно ли этому верить

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 февраля 2025, 16:49 Читати українською

НБУ заявляет о приближении экономики к потенциальному уровню — можно ли этому верить

В Инфляционном отчете Нацбанк указал на то, что отечественная экономика приблизилась к своему потенциальному уровню. У многих это вызвало удивление, ведь экономика существенно пострадала из-за войны. Есть ли в словах регулятора логика, и что они означают на самом деле, в колонке для LIGA.net рассказал заведующий кафедрой экономики и экономической теории Западноукраинского национального университета Виктор Козюк. «Минфин» публикует главное.

В Инфляционном отчете Нацбанк указал на то, что отечественная экономика приблизилась к своему потенциальному уровню.

Одной из новостей Инфляционного отчета НБУ лично для меня было утверждение, что экономика Украины приблизилась к своему потенциальному уровню. Честно признаюсь, я остановился на этих строчках. Почему мы можем выразить скепсис? Спад экономики 2022 года точно не наверстан. Потери материальных и человеческих ресурсов огромные. Уровень безработицы существенный.

Но именно здесь вступает в действие медленное мышление, которое берет на себя макроэкономическое определение потенциального ВВП. Достаточно открыть Wikipedia, чтобы увидеть определение этого показателя: «Потенциальный выпуск в макроэкономике касается позиции на кривой производственных возможностей для общества, отражая естественные, технологические и институциональные ограничения».

И еще. Этот показатель напрямую связан с производственной функцией, в которой ключевыми параметрами являются количество труда (работников) и количество рабочих часов на единицу продукции (переменная капитала).

Что подтверждает оценки НБУ

1. Фискальный импульс. Именно он нагнетает спрос в экономику, физическое сжатие которой из-за военных обстоятельств является закономерным. Дефицит бюджета на уровне 20% ВВП создает фундамент для того, чтобы в экономике функционировали компенсаторы ее физического сжатия. Поскольку значительная часть этих дефицитов покрывалась/покрывается путем внешней помощи, корреспондирующий торговый дефицит является абсолютно естественным.

2. Напряженные рынки труда. Несмотря на значительный уровень безработицы, все работодатели отмечают, что именно нехватка кадров является едва ли не самой существенной для перспектив компаний. Иными словами, сам факт безработицы, только в очень грубой аппроксимации, является индикатором спроса, но именно модель Фридмена — Фелпса дает понимание, почему формальный показатель безработицы и потенциал экономики могут расходиться. С другой стороны, рост зарплат и инфляция в секторе услуг на фоне оттока населения, измеряемого в категориях миллионов, уже свидетельствует, что экономика, скорее, близка к потенциалу, чем нет. К сожалению, из-за войны сам потенциал снизился.

3. Доступность площадей, пригодных для масштабных инвестиций. Не думаю, что это секрет, но в некоторых областях таких площадей уже нет. А изменение функционального предназначения земли является сложным и недешевым процессом. И здесь как раз вступают в действие ограничения по определению потенциала ВВП. Технологические и институциональные. Изменение аллокации ресурсов в экономике с низким качеством институтов генерирует масштаб трансакционных издержек в масштабах, совместимых разве что с хилым процессом на грани погрешности между структурным распадом и структурной адаптацией. Такая экономика будет генерировать давление со стороны предельных затрат на цены еще в отрицательной зоне разрыва ВВП, не говоря о положительной зоне.

Итак, напрашивается логический вывод: экономика действительно либо достигла своего потенциального уровня, либо существенно к нему приблизилась. А потому дальнейшее ускорение экономики возможно только в случае увеличения ее потенциального уровня путем повышения продуктивности производства, о чем и говорит НБУ.

По каким показателям нельзя оценить приближенность экономики к потенциальному уровню

1. Загруженность в секторе или на уровне отдельной компании.

2. Торговый дефицит, тем более, что последний определяется спросом, генерируемым фискальным импульсом, логистическими барьерами и военными закупками, не влияющими на потенциал ВВП.

3. Жалобы на недофинансирование, потому что они будут всегда.

Читайте также: Тарифные войны в разгаре: как свои интересы должна отстаивать Украина

И самое главное. Заброшенная ферма или разворованное «эффективными собственниками» предприятие — это еще не свидетельство того, что выпуск из отрицательной зоны ВВП-разрыва запускает «длинную руку» снижения инфляционного давления. Эту руку разве что используют, чтобы дергать за ниточки жажды к эмиссии. Вопрос только в том: для чего, а точнее — для кого это делается.

Автор:
Козюк Виктор
Заведующий кафедрой экономики и экономической теории Западноукраинского национального университета Козюк Виктор
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
torn
torn
10 февраля 2025, 17:12
#
Могу сказать, как представитель одного реального сектора, что экономика у нас сейчас в жо*е. И если это весь ее потенциал, то мне очень грустно за Украину и ее перспективы.
+
0
bosyak
bosyak
10 февраля 2025, 18:05
#
Текст не для популі статті :) хоч і вірний. «Популь» не зрозуміє
+
0
Criptor82
Criptor82
10 февраля 2025, 20:28
#
Прочитав двічі. Думаю десь я це вже чув, згадав! https://m.youtube.com/watch?v=xBwv7Cy-qVE&pp=ygUk0YDQvtC30YPQvNC90LjQuSDQsNC2INGB0YLRgNCw0YjQvdC- 😁😆
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами