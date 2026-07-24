Мировой валютный рынок опять лихорадит: чего ждать от курса доллара и евро в Украине

Новая волна геополитической напряженности, скачки цен на нефть и решения Европейского центробанка вновь заставили инвесторов нервничать. Однако в Украине ситуация развивается гораздо спокойнее ожидаемого: национальная валюта остается стабильной, а регулятор продолжает удерживать ситуацию под контролем.

По сравнению с прошлой рабочей неделей, эта прошла на мировом и украинском валютных рынках в чуть более спокойном ритме. Хотя сюрпризов тоже хватало и ранее они могли бы гораздо больше «напугать» инвесторов. Но рынки очень болезненно, но все же начинают «привыкать» к эпохе обострения геополитических и военных противоречий. И даже традиционные ралли пары евро/доллар перед и во время оглашения решения ЕЦБ по процентным ставкам 23 июля прошли не в самом радикальном формате — колебания были в пределах 0,4−0,7 цента.

График пары евро/доллар

И это при том, что текущее очередное обострение войны США и Ирана продолжается, а хуситы ударили по нескольким саудовским нефтяным танкерам в Красном море. Это сыграло на повышение цен на нефть до уровней почти в $100 за баррель.Правда, затем в пятницу 24 июля произошел резкий обвал котировок нефти к уровням около $92, что говорит о серьезной спекулятивной составляющей в формировании цен на энергоносители.

График стоимости нефти марки BRENT

На фоне раскачки ценников на энергоносители ЕЦБ 23 -го числа не стал рисковать и дополнительно «баламутить» рынки. Он принял ожидаемое решение о сохранении своих ставок на предыдущем уровне: депозитная ставка 2,25%, ставка по операциям рефинансирования 2,4% и ставка по маржинальным кредитам 2,65%. Правда, ЕЦБ намекнул, что в случае продолжения негативной для Европы динамики роста цен на топливо — будет готов принимать более жесткие шаги (читай, поднимать свои ставки, чтобы придавить инфляцию).

На украинском валютном рынке в эти дни сложилась достаточно стабильная ситуация, хотя смена правительства, громкая и болезненная отставка министра обороны Михаила Федорова, протесты против такого решения Президента и последующая затем замена Главкома ЗСУ Александра Сырского на Михаила Драпатого — могли создать и дополнительное психологическое давление на курс. Но население и бизнес на валютном рынке отреагировали на эти пертурбации достаточно сдержанно и это сейчас главное для гривны.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Безналичный валютный рынок

Частично относительно более спокойная реакция нашего рынка на мировые и внутренние вызовы — это заслуга НБУ. Нацбанк принимал на этой неделе активное участие в работе межбанка и периодически закрывал дефицит предложения доллара на торгах своими интервенциями.

В итоге, с начала торгов в понедельник и до их завершения в пятницу доллар на межбанке подорожал при продаже на 14 копеек — с 44,67/44,70 до 44,81/ 44,84 гривен. А безналичный евро при продаже за этот же период подешевел почти на 12 копеек — со стартовых уровней 51,098/51,119 до 50,985/51,005 гривен к завершению торгов пятницы.

График курса доллара (межбанк)

График курса евро (межбанк)

При этом, наличный рынок особо активно не играл в игру «на повышение», хотя периодически и реагировал на поведение межбанка. Вечером пятницы 24 июля обменники финкомпаний продавали доллар в пределах от 44,80 до 45,10 гривен, а евро от 51,20 до 51,70 гривен.

Поскольку межбанк на этой неделе особых сюрпризов не преподносил и вел себя достаточно сдержанно, то на выходных владельцам обменников удастся поработать в формате «с оборота» как по доллару, так и по евро даже с некоторым сужением спреда. По моему прогнозу, большинство обменок проработают в эти дни со средним уровнем спреда по доллару в пределах 15−20 копеек и по евро от 20 до 40 копеек.

Стоит еще отметить и тот факт, что в настоящее время Нацбанк, проводя свои интервенции — четко отстаивает рубеж в 45 гривен. Опосредованно он влияет этим и на курс евро относительно гривны, который пока «крутится» вокруг уровня межбанка в 51 гривну. Поэтому периодические громкие заявления отдельных политиков о возможной существенной девальвации гривны можно сейчас рассматривать только как «информационный шум», но не более.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 25−26 июля

Курс наличного доллара в эту субботу и воскресенье в большинстве обменников и в кассах работающих по выходным отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 44,35 до 44,70 гривен и продажа от 44,80 до 45,20 гривен.

А курс наличного евро будет в пределах: прием от 50,70 до 51,15 гривен и продажа от 51,20 до 51,60 гривен.

Как стало уже привычным явлением, в силу специфики военной ситуации в некоторых регионах Украины — на выходных будет наблюдаться и дополнительный разброс котировок покупки/продажи доллара и евро за счет именно близости к фронту. И ценники обменок в этих районах могут отличаться от указанных мною выше уровней котировок еще в пределах до плюс-минус 3−7 копеек по доллару и до плюс-минус 5−10 копеек по наличному евро.