Курс доллара и евро на этой неделе: почему банки снова начинают охоту на гривну

Середина августа на валютном рынке Украины снова пройдет динамично. Определять настроения на нем, в основном, будут внутренние факторы и решения Нацбанка, которые также существенно повлияют на работу банков и их клиентов уже в ближайшей перспективе. Расскажем об этом подробнее.

Среди факторов, которые будут влиять на валютный рынок страны в ближайшую неделю, выделим следующие:

1. Дальнейший рост ЗВР и финансирование дефицита бюджета без эмиссии. Благодаря своевременному поступлению западной помощи Украине удается закрывать свои социальные затраты без запуска «печатного станка». Именно за счет западных средств страна смогла увеличить ЗВР до рекордных $41,719 млрд (по состоянию на 01.08.2023), а «чистые» резервы —до $28,935 млрд.

Динамика международных резервов

При наличии стабильной западной помощи даже ежемесячная трата Нацбанком $2−3 млрд на поддержание валютного коридора 36,5686−36,9343 гривны по безналичному доллару не является для регулятора сложной задачей.

А значит, курс доллара на межбанке останется стабильным, — что важно для бизнеса, граждан и правительства.

2. Уравнивание нормативов обязательного резервирования по средствам юридических лиц по признаку срочности. На период с 11.08.2023 по 10.09.2023 года у банков уже есть норматив резервирования в пределах 298,278 млрд гривен. С 11 сентября 2023 года норма резервирования по срочным средствам и вкладам юридических лиц (кроме других банков) составит в национальной валюте 10% (сейчас 0%), а в иностранной валюте — 20% (сейчас 10%). Аналогичный норматив действует по средствам до востребования и по денежным средствам на текущих счетах юридических лиц.

До введения новых нормативов еще целый месяц. Но банк — это достаточно инертный механизм. Чтобы успеть перестроить его работу в части привлечения средств и формирования ликвидности для выполнения нового норматива с сентября, нужно начинать корректировать свой платежный календарь и изменять банковские продукты уже сейчас — в августе.

Цена вопроса, по разным оценкам, — до 50 млрд гривен дополнительных резервов по системе к уже имеющемуся нормативу в 298,278 млрд гривен. Это значительная сумма, поэтому всем банкам надо успеть перестроится. Кто-то просто выведет к указанной дате часть своей дополнительной ликвидности из депсертификатов НБУ, кто-то докупит бенчмарк-ОВГЗ, чтобы покрыть часть резервов, а кто-то будет привлекать дополнительные средства на рынке.

В итоге, спрос на гривну с сентября у банков увеличится, а постепенно готовиться к этому финансисты начнут уже с этой недели. Увеличение спроса на гривну — всегда дополнительная подстраховка для нацвалюты на валютном рынке.

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3. Смягчение ряда валютных ограничений для более активного участия банков-нерезидентов на рынке ОВГЗ и усиления социальной защиты граждан. Одновременно регулятор ввел дополнительные меры для предотвращения непродуктивного оттока капитала из Украины.

Итак, с 12 августа НБУ вводит следующие изменения:

Разрешены переводы за границу для выплаты пенсий гражданам Украины. Укрпочта сможет осуществлять переводы для обеспечения выплат пенсий и пособий временно пребывающим за границей гражданам. Это добавит объем операций на валютном межбанке, так как за границей, по разным данным, пребывает от 6 до 8 млн украинцев, процентов 20−30 из которых — пенсионеры.

Хотя у большинства наших пенсиореров невысокие пенсии, по моим расчетам, покупка валюты под указанные операции увеличит ежемесячные переводы за границу на сумму до $250−360 млн. Такой объем не критичен для нашего межбанка и, в случае нехватки валюты на торгах, будет перекрываться Нацбанком за счет интервенций.

Разрешено переводить нацвалюту на коррсчета банков-нерезидентов в украинских финучреждениях для проведения операций с гривневыми ОВГЗ. Ограничение на конвертацию этих средств в иностранную валюту и их перевод за границу сохраняется. Поэтому послабление не окажет дополнительного давления на курс на межбанке.

Товарные биржи смогут возвращать нерезиденту суммы, предварительно внесенные им в качестве гарантийного обеспечения для участия в биржевых торгах. То есть дополнительной покупки иностранной валюты не будет и это не создаст давления на курс на межбанке.

Усилен валютный надзор банков за соблюдением резидентами предельных сроков расчетов по операциям по импорту товаров. Теперь у банков не будет возможности завершить валютный надзор за импортной операцией, если происходит полный или частичный возврат средств импортеру со счета нерезидента в украинском банке.

Новации говорят о том, что Нацбанк пока не готов кардинально менять правила игры на валютном рынке, а просто понемногу вводит послабления, которые не способны существенно давить на курс.

4. Привлечение средств в бюджет за счет размещения ОВГЗ, сохранение динамики роста срочных вкладов населения и депсертификаты НБУ.

Пока Минфин полностью справляется с планом привлечения средств в бюджет через размещение ОВГЗ на аукционах. По данным НБУ, за январь-июль 2023 года правительство продало ОВГЗ на аукционах на 333 млрд грн в эквиваленте, чего достаточно для финансирования затрат бюджета с учетом поступления западной помощи. Это позволяет Минфину постепенно снижать стоимость новых заимствований.

Предстоящее с 11 сентября увеличение норматива резервирования повысит интерес банков к бенчмарк-ОВГЗ, которые позволяют им не только закрывать часть норматива, но еще и получать доход по таким облигациям, а не просто замораживать средства на корсчете. Это также позитивный фактор для нацвалюты, так как затраты бюджета снова будут финансироваться не через эмиссию гривны, а рыночным путем.

Кроме того, в связи с замедлением роста потребительских цен (годовая инфляция на 1 августа составила 11,3%) и сохранением относительной стабильности курса население продолжает размещать свои деньги в банках на срочных гривневых депозитах.

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Объем срочных вкладов по системе пока растет, хотя после снижения учетной ставки НБУ банки начали резать доходность своих депозитных продуктов. Это уменьшает давление на курс и противодействует раскручиванию инфляции, — чего и добивается НБУ.

Сохраняются на высоком уровне и остатки средств, размещаемых банками в депсертификаты, что тоже, хотя и обходится очень дорого НБУ, снижает давление на курс гривны на валютном рынке.

Объем операций НБУ по регулированию ликвидности банков

Учитывая перечисленные факторы, на этой неделе угроз для стабильности курса гривны относительно доллара я не вижу. Если вы даже и увидите незначительный рост ценников продажи доллара или евро в отдельных обменниках, особо беспокоиться не стоит — это ситуативные колебания.

Котировки евровалюты будут снова отражать изменения пары евро/доллар на внешних рынках с пересчетом котировок евро на нашем межбанке через соотношения евро/доллар и доллар/гривна.

Поскольку сейчас в ЕС и США в разгаре сезон летних отпусков со снижением деловой активности, особых скачков по паре евро/доллар, а значит, и по курсу евро в Украине, на предстоящей неделе не будет. Пара будет находиться в «боковом тренде» в пределах 1,091−1,105 доллара за евро.

Прогноз курса доллара и евро на 14−18 августа

Межбанк:

На этой неделе НБУ продолжит продажу на межбанке дефицитного доллара по 36,9343 гривны. Это не только поддержит коридор по безналичному доллару в пределах 36,5686−36,9343 гривен, но также и свяжет часть гривневой ликвидности на рынке. По моим расчетам, он потратит на это порядка $320-$480 млн.

Доллар. Котировки безналичного доллара будут находиться в коридоре 36,5686−36,9343 гривны.

Евро. С учетом моего прогноза по паре евро/ доллар на этой неделе в пределах 1,091−1,105 доллара за евро, курс евровалюты относительно гривны на нашем межбанке в эти дни будет в пределах 39,89−40,81 гривен.

Наличный рынок:

Спред при покупке/продаже валюты в большинстве обменников финкомпаний и в кассах банков составит до 20−25 копеек по доллару и 25−35 копеек по евро. Особо «жадные» обменники расширят спред по доллару до 50−60 копеек, а по евро — до 1 гривны.

Большинство обменников банков и финкомпаний будут работать в формате «с оборота» без особой игры как «на повышение», так и «на понижение».

Наличный доллар. В большинстве касс банков купля и продажа доллара на этой неделе будет находиться в коридоре от 36,30 до 37,90 грн.

В обменниках финкомпаний этот коридор будет от 36,90 до 37,85 грн.

Наличный евро. В кассах банков котировки евро при покупке/продаже будут находиться в пределах от 40,20 до 41,90 грн.

В обменниках финкомпаний евровалюта будет котироваться в пределах от 40,60 до 41,75 грн.