Доллар и евро 11-15 ноября: курсовые риски снижаются. Что может резко изменить ситуацию

После выборов американского президента и заседания ФРС на мировом валютном рынке наступит короткая условная передышка. НБУ отлично справился со своей задачей: гривна выдержала шторм и даже немного укрепилась относительно доллара. Теперь регулятору придется сглаживать уже внутренние дисбалансы спроса и предложения валюты на межбанке.

В понедельник, 11 ноября, США отмечают День ветеранов. Американские банки закрыты, что заставит украинский межбанк работать по доллару на условиях поставки доллара ТОМом. Наши клиенты не особо любят эту форму расчетов, поэтому статистика торгов будет снижена, а работа украинского межбанка сконцентрируется на операциях с евровалютой. Основная часть расчетов в долларе будет проходить уже со вторника по пятницу.

С 5 по 8 ноября внешние рынки пережили валютные ралли по паре евро/доллар. Соответственно, на украинском валютном рынке фиксировалась повышенная волатильность евро относительно гривны. Так что нынешняя передышка несколько снизит нервозность и на украинском рынке, что пойдет ему на пользу.

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Но уже со вторника, 12 ноября, и по пятницу, 15 ноября, межбанк будет работать в полную силу. 11 ноября объем операций на торгах по системе Блумберг вряд ли превысит $160−190 млн, а вот в остальные дни недели статистика операций на межбанке, по моему прогнозу, будет находиться в пределах от $170 млн до $260 млн.

Основным мотиватором для всего валютного межбанка на этой неделе будут текущие расчеты клиентов в рамках их хозяйственной деятельности в гривне и валюте. Главными покупателями СКВ на торгах останутся госкомпании, которые обеспечивают оборонные заказы, поставщики энергоресурсов (учитывая начало отопительного сезона), импортеры потребительских товаров и энергогенерирующие компании, которым надо восстанавливать разрушенную рашистами генерацию и инфраструктуру.

Львиная доля продавцов валюты придется на аграриев и, частично, на компании IT-сектора. Но их объемов продаж будет не хватать, и Нацбанку придется постоянно проводить интервенции для покрытия дефицита доллара на межбанке.

На прошлой неделе регулятор хорошо справился с трудной задачей сглаживания колебаний по доллару и даже обеспечил небольшое укрепление позиций гривны на межбанке относительно доллара. Это опосредованно позволило смягчить и скачки курса евро на нашем рынке во время «шторма» по паре евро/доллар на внешних площадках.

Теперь Нацбанку придется снова сконцентрироваться на сглаживании уже внутренних дисбалансов спроса и предложения валюты на нашем межбанке.

По моим расчетам, НБУ придется потратить на это за неделю не менее $560−740 млн. Учитывая снижение ЗВР Украины до $36,6 млрд, это большие еженедельные траты резервов. Хотя, по прогнозам Нацбанка, на конец декабря 2024 года золотовалютные резервы снова вырастут примерно до $43,6 млрд за счет активного захода финпомощи от наших западных партнеров.

Динамика международных резервов

Но даже сейчас объем международных резервов, по данным НБУ, обеспечивает финансирование 4,6 месяца будущего импорта. При таком раскладе Нацбанк продолжит удерживать курс гривны как минимум в формате «управляемой гибкости», что несколько успокаивает как клиентов банков-юрлиц, так и физлиц, которые пока в структуре своих вложений в банки ⅔ ресурсов продолжают держать в гривне и только около трети — в валюте.

В этих условиях вопрос о регулярном и полном поступлении внешней помощи (как военной, так и финансовой) становится ключевым для стабильности ситуации в украинских реалиях войны с рф.

Кроме того, сейчас западный мир будет внимательно следить за шагами нового президента США Дональда Трампа в части предстоящих геополитических решений и действий.

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Не зря украинские ВВП-варранты и другие наши валютные бумаги прибавили в цене, а стоимость золота на мировых площадках несколько снизилась.

Цена на золото ($/тройская унция)

Все это отражает настроения внешних инвесторов на возможное ослабление военной напряженности в войне рф против Украины, а также снижение градуса противостояния на Ближнем Востоке. Ведь именно такой сценарий обещал реализовать Трамп в своей предвыборной кампании. Когда он вступит в должность в январе 2025 года, эти обещания перед избирателями ему придется выполнять.

Именно от реальных действий нового президента США и его команды, их агрессивности и импульсивности в отношении как внутренних оппонентов, так и внешних, в ближайшее время будет зависеть все больше. В том числе и поведение пары евро/доллар, что немедленно будет отражаться и на курсе евровалюты в Украине.

В итоге на этой неделе, с одной стороны, наш валютный рынок будет работать в стандартном режиме с ключевой ролью Нацбанка, как главного игрока на межбанке. С другой стороны, значительная часть геополитических и военных вопросов, стоящих на мировой повестке дня оказывается в подвешенном состоянии.

Это в любой момент может спровоцировать новые потрясения на мировых рынках и опосредованно докатится до Украины в виде скачков курса евро относительно доллара и гривны, а также в виде очередных вызовов для нашей экономики, военных и политиков.

В этой ситуации поведение межбанка по доллару будет полностью зависеть от объемов интервенций Нацбанка и их ценников, а вот курс безналичного евро окажется привязанным к поведению пары евро/доллар на внешних площадках.

Что касается наличного рынка, то тут ситуация, по сравнению с предыдущими неделями, особо не изменится. Ценники и спреды по наличному доллару в обменниках и кассах банков будут опосредованно зависеть от поведения американской валюты на межбанке.

Если НБУ через свои интервенции и их ценники в эти дни будет жестко держать коридор покупок и продаж доллара на межбанке в обычных пределах ежедневных колебаний в 10−15 копеек, то обменники будут держать спред в пределах 20−30 копеек на долларе.

Если же НБУ будет допускать больший уровень колебаний безналичного доллара на торгах, то владельцы обменников предпочтут не рисковать и расширят свои спреды по доллару так же, как и по евро, — до уровней от 20 до 40 копеек и больше. То есть все курсовые риски финансисты снова переложат на граждан — покупателей и продавцов валюты.

Традиционно, к факторам, влияющим на настроения валютного рынка, стоит отнести обстановку на фронтах. Пока там напряженность только усиливается, что также опосредованно влияет на поведение всех участников валютного рынка — от компаний до физлиц.

Обнадеживает тот факт, что, несмотря на продолжающуюся войну, по опросам бизнеса Нацбанком и данным Госстата, экономика постепенно адаптируется к военным вызовам. С проблемами, сложно, но все же адаптируется.

Прогноз курса доллара и евро на 11−15 ноября

Межбанк

НБУ продолжит активно продавать доллар на межбанке, закрывая ежедневно от 30% до 65% от общего объема торгов. Поскольку уже со следующей недели бизнес начнет рассчитываться с бюджетом по налогам, часть экспортеров будет более активно продавать валютную выручку. Это увеличит предложение валюты на межбанке ближе к концу этой недели.

С 11 по 15 ноября я прогнозирую колебания по паре евро/доллар в пределах коридора от 1,070 до 1,082 доллара за евро.

Котировки доллара на нашем межбанке на этой неделе, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 41,05 до 41,60 грн. В этом случае, через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 43,92 до 45,01 грн.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков продолжат оперативно менять свои ценники в течение дня, в зависимости от ситуации на международных рынках и на украинском межбанке. При повышенной турбулентности в мире или на наших торгах владельцы обменников будут существенно расширять спреды между покупкой и продажей доллара и евро в пределах, которые я указывал выше.

Уровни ценников покупки и продажи наличного доллара в банках будут в пределах от 40,90 до 41,80 грн, а в обменниках финкомпаний — от 41,00 до 41,75 грн.

Ценники наличного евро в банках будут находиться в пределах коридора покупок и продаж от 43,80 до 45,35 грн. В обменниках финкомпаний этот коридор будет уже — от 43,90 до 45,25 грн.