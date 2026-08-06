Конец эпохи стабильной иены: что это означает для доллара

Фондовые рынки Японии и Южной Кореи переживают серию резких падений, а ослабление иены и проблемы маржинальной торговли усиливают риски для всего региона. Могут ли события в двух крупнейших экономиках Азии стать началом более масштабного глобального кризиса и как они связаны с американским госдолгом, объясняет финансовый аналитик и экономический эксперт Алексей Кущ.

Начинает проклевываться эпицентр будущего глобального кризиса.

Фондовые рынки Японии и Южной Кореи пережили несколько серьезных обвалов. В Южной Корее была практически разрушена маржинальная торговля, на которой «висело» все молодое поколение страны.

Причины кризиса в Южной Корее:

недиверсифицированная энергетическая модель — сильная зависимость от поставок нефти с Ближнего Востока;

высокая концентрация конечного валового продукта в нескольких базовых группах товаров, которые производятся местными ФПГ — чеболями [ФПГ — финансово-промышленные группы; чеболи — крупные южнокорейские корпорации, контролируемые преимущественно семьями основателей, — ред.];

промежуточное положение страны: Китай является главным рынком сбыта и основным источником импорта промежуточных деталей, электроники, сырья и оборудования, а США — геополитическим партнером.

Причина кризиса в Японии — конец эпохи отрицательных процентных ставок и неготовность экономики, ее долговой модели и рынков капитала к переходу в зону положительных ставок.

Простыми словами, монетарное стимулирование в виде отрицательных процентных ставок должно было завершиться формированием нового типа экономики и экономическим ростом на уровне 4−5%, а не исключительно ускорением инфляции, что мы, собственно, и наблюдаем в Японии.

К сожалению, реализацию модели экономического роста бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, убитого в 2022 году, и его «абэномики» — политики «трех стрел» [сочетания мягкой денежно-кредитной политики, бюджетного стимулирования и структурных реформ, — ред.] — в стране так никто и не продолжил.

США с помощью своп-операций в паре доллар — иена пытаются поддержать японскую валюту, покупая ее за доллары. Естественно, в ожидании того, что полученные доллары Япония направит на покупку американских казначейских облигаций — трежерис.

Но иена продолжает падать по отношению к доллару, предвещая повторение кризиса конца 1990-х годов.

О конце эпохи керри-трейда [стратегии, при которой инвесторы занимают средства в валюте с низкой процентной ставкой и вкладывают их в более доходные активы в другой валюте, — ред.] я уже писал. В данном случае речь шла о финансировании в иенах почти под 0% с одновременной покупкой долларовых трежерис с доходностью 4−5%.

Теперь подходит к концу и эпоха «сверхстабильной иены».

Кризис постепенно охватывает кластер вестернизированной Азии. Этому способствует и тарифная политика Трампа, как ни странно это звучит.

В своих публикациях я упоминал недавнюю аномалию — продажу Японией американских трежерис на $40 млрд в июне.

Тогда я отметил, что это не политическое решение, а исключительно результат экономической конъюнктуры: Японии нужны доллары для поддержки курса иены, и она больше не может быть главным донором американского госдолга.

Еще недавно таким донором номер один был Китай. Но он продал почти половину своего портфеля трежерис и теперь по этому показателю уступает Японии и Великобритании.

США рассчитывали, что потоки ликвидности из Японии смогут компенсировать «потерю Китая» в части рефинансирования американского госдолга.

Но этот план не сработал. Для этого Трампу нужно было ввести нулевые импортные пошлины на японские товары, однако он пожадничал, решив заработать на Японии дважды — на пошлинах и потоках ликвидности в госдолг США.

Погнался за двумя зайцами и не поймал ни одного.

Теперь у США остаются лишь два основных донора госдолга — Великобритания и Канада. Дальше отступать некуда: позади Уолл-стрит.

Корейский индекс KOSPI упал на 18,05% за месяц. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 5% за тот же период.

Что важно, это не разовое падение, а череда обвалов и коррекций. Снижение продолжается уже в течение календарного месяца, что является симптомом кризиса.