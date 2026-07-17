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17 июля 2026, 18:48 Читати українською

Как новые заявления Дональда Трампа повлияют на курс гривны в выходные

На прошлой неделе мировые финансовые рынки вновь оказались под давлением геополитики. Обострение конфликта между США и Ираном, скачок цен на нефть и противоречивые заявления Дональда Трампа мгновенно повлияли на валютный рынок. Как это отразилось на курсе доллара и евро в Украине и чего ожидать от обменных пунктов в ближайшие выходные, разбирался «Минфин».

На прошлой неделе мировые финансовые рынки вновь оказались под давлением геополитики.

Эта неделя для международных рынков прошла в сплошных стрессах. Новое обострение ситуации на Ближнем Востоке, постоянные взаимные военные удары США и Ирана, а также значительное увеличение рисков для прохождения судов в Ормузском проливе незамедлительно отразились на котировках нефти, поведении пары евро/доллар, а также на настроениях ведущих игроков. Это уже само по себе спровоцировало очередную волну паники на фондовых и валютных биржах.

Но Дональд Трамп добавил к этому еще «вишенку на торте», когда вначале объявил о завершении перемирия с Ираном и введении сбора в размере 20% на грузы, проходящие через Ормузский пролив, чтобы по его словам компенсировать Соединенным Штатам расходы по обеспечению безопасности судоходства. В этом случае перевозка нефти через Ормузский пролив подорожала бы для Европы на дополнительные $16-$17 за баррель, что на стандартном танкере.

Но затем, после очередной паники на сырьевых рынках, Трамп переиграл и заявил, что заменил возможную 20% плату за проход через Ормуз на гипотетические инвестиционные договора с несколькими странами ближневосточного региона.

Далее американский президент видимо решил, что накал страстей еще недостаточен и выступил с обвинениями Китая во вмешательстве в выборы в США. И это снова повергло инвесторов в шок, так как подобные высказывания сейчас приведут к новому витку противостояния Штатов и КНР. А значит — это грозит новой порцией геополитических рисков.

В итоге, игроки всех сегментов экономики полностью дезориентированы, а нефтяной рынок держит цены на нефть BRENT в пределах $84−87 за баррель на опасениях возможных новых вызовов со стороны руководства США.

График стоимости нефти марки BRENT

Дорогая нефть, да еще и в сочетании с уже скорым заседанием ЕЦБ по процентным ставкам на фоне достаточно высокого уровня инфляции в Еврозоне — существенно повлияли на поведение пары евро/доллар на мировом рынке, где до этого многие надеялись на уровень в пределах около 1,13 доллара за евро, а теперь не уверены даже в том, что курс не станет быстро уходить к 1,15−1,16.

График пары евро/доллар

А все движения пары евро/доллар немедленно отражались и на курсе евро относительно гривны. Нацбанк посредством периодических интервенций старался максимально сглаживать на внутреннем рынке все последствия международных ралли и это ему во многом удалось. Напрямую — по доллару и опосредованно, но только частично, по евро.

График курса доллара (межбанк)

График курса евро (межбанк)

В итоге, если брать только данные начала торгов понедельника 13 июля и пятничные котировки закрытия сессии 17 июля, то за период с 13 по 17 июля доллар на межбанке в Украине подорожал при продаже на 18 копеек — с 44,49/44,52 до 44,67/44,70 гривен. А евровалюта на межбанке при продаже за этот период выросла почти на 37 копеек — со стартовых котировок 50,73/ 50,75 до 51,10/ 51,12 к завершению торгов пятницы.

При этом, наличный рынок уже явно «устал» от постоянных колебаний межбанка и старался быть относительно стабильным и с более-менее понятными трендами как по наличному доллару, так и по евро. Вечером пятницы обменники продавали доллар в пределах от 44,70 до 44,95 гривен, а евро от 51,45 до 51,70 гривен.

Поскольку спрос на валюту со стороны населения пока сохраняется на достаточно высоком уровне, а ситуация на мировом и украинском валютном рынках остается явно непростой — на этих выходных владельцам обменников не имеет никакого смысла ни снижать свои ценники продажи по доллару и по евро, ни сужать спред. Поэтому они снова проработают со средним уровнем спреда по доллару в пределах 20−30 копеек и по евро в пределах от 20 до 50 копеек.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 18−19 июля

Курс наличного доллара на этих выходных в большинстве обменников и в кассах работающих в выходные банков будет находиться в пределах коридора: прием от 44,20 до 44,55 гривен и продажа от 44,70 до 44,95 гривен.

А курс наличного евро 18−19 июля будет в пределах: прием от 50,75 до 51,20 и продажа от 51,40 до 51,75 гривен.

Учитывая серьезный разброс котировок по евро в различных сетях обменных пунктов — евровалюта останется главным инструментом для спекуляций в эти выходные. Но даже с учетом всех порций новых геополитических вызовов быстрый возврат наличного евро к уровню в 52 гривны и выше — пока явно не сценарий на ближайшие дни.

Кроме этого, в силу специфики военной ситуации и различий наличного рынка в прифронтовых регионах и в относительном тылу — во многих регионах котировки покупки/продажи доллара и евро могут отличаться от указанных мною выше еще в пределах до плюс-минус 3−5 копеек по доллару и до плюс-минус 5−7 копеек по наличному евро.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Источник: Минфин
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